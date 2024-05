En tant que membre fondateur du Kentucky Bourbon Trail, Wild Turkey est depuis longtemps un arrêt incontournable grâce à des vues époustouflantes surplombant la rivière Kentucky, à la légendaire famille Russell derrière la marque et aux whiskys bourbon et rye exceptionnels. Grâce à la nouvelle rénovation, le centre des visiteurs emblématique vise à tirer le meilleur parti de ces attributs distinctifs et à accueillir davantage l'hospitalité chaleureuse du Kentucky et le sentiment de communauté pour lequel Wild Turkey est reconnu. D'une superficie de plus de 12 000 pieds carrés, l'espace à la fine pointe de la technologie invite les amateurs de bourbon à faire partie de la famille des dindes sauvages grâce à des visites et des dégustations, à trois nouveaux bars intérieurs et extérieurs, à des places assises et à une expérience de vente au détail qui reflète plus d'un siècle de tradition de fabrication de bourbon.

Bien sûr, il n'y a pas de présentoir plus important sur Wild Turkey Hill que Jimmy Russell lui-même, dont la philosophie à l'égard de la vie et de la collectivité a grandement influencé l'espace nouvellement réaménagé. Pour marquer le début du 70e anniversaire de Jimmy avec Wild Turkey, le changement de nom du centre des visiteurs commémore le dévouement inébranlable de Jimmy à la création du bourbon à sa façon - la bonne façon. Les invités qui ont la chance de rencontrer Jimmy, d'entendre une histoire ou de lui porter un toast pendant leur visite comprendront instantanément l'esprit de l'espace.

La nouvelle expérience Jimmy Russell Wild Turkey comprend une gamme de commodités époustouflantes, notamment :

Pavillon et bar extérieur : surplombant le paysage luxuriant et la rivière Kentucky avec vue sur le pont historique Jo Blackburn et le pont Young High , le pavillon extérieur et la terrasse offrent un cadre pittoresque pour les événements, dégustations et rassemblements tout en dégustant les meilleurs whiskies américains de Wild Turkey, Russell Reserve et Longbranch.

surplombant le paysage luxuriant et la rivière avec vue sur le pont historique et le pont , le pavillon extérieur et la terrasse offrent un cadre pittoresque pour les événements, dégustations et rassemblements tout en dégustant les meilleurs whiskies américains de Wild Turkey, Russell Reserve et Longbranch. Promenade historique : les visiteurs peuvent se promener dans un couloir vidéo qui retrace l'évolution du bourbon, découvrant les jalons qui ont façonné la riche histoire de la Turquie sauvage et offrant une analyse approfondie du processus de production du whisky.

les visiteurs peuvent se promener dans un couloir vidéo qui retrace l'évolution du bourbon, découvrant les jalons qui ont façonné la riche histoire de la Turquie sauvage et offrant une analyse approfondie du processus de production du whisky. Le salon Generations Lounge : nommé pour célébrer les trois générations de la famille Russell travaillant à Wild Turkey, ce salon de mixologie contemporaine offre une vue panoramique du fleuve Kentucky et un programme de cocktails novateur avec un menu rotatif de classiques et de favoris modernes.

: nommé pour célébrer les trois générations de la famille Russell travaillant à Wild Turkey, ce salon de mixologie contemporaine offre une vue panoramique du fleuve et un programme de cocktails novateur avec un menu rotatif de classiques et de favoris modernes. Salles de dégustation : les guides experts de Wild Turkey guideront les invités dans une sélection préparée de bourbons et de ryes fins de la distillerie dans deux toutes nouvelles salles de dégustation, mettant en vedette des bouteilles historiques de dinde sauvage au fil des ans.

les guides experts de Wild Turkey guideront les invités dans une sélection préparée de bourbons et de ryes fins de la distillerie dans deux toutes nouvelles salles de dégustation, mettant en vedette des bouteilles historiques de dinde sauvage au fil des ans. Offres de visites élargies : une gamme de nouveaux forfaits de visites permettent aux invités d'approfondir les offres spécifiques de Wild Turkey. Les options comprennent des dégustations haut de gamme, des visites de production, des visites de rickhouse et une nouvelle visite de maturation de la réserve de Russell.

une gamme de nouveaux forfaits de visites permettent aux invités d'approfondir les offres spécifiques de Wild Turkey. Les options comprennent des dégustations haut de gamme, des visites de production, des visites de rickhouse et une nouvelle visite de maturation de la réserve de Russell. Expérience de vente au détail : les invités peuvent explorer une vaste gamme de whiskies, de marchandises et de cadeaux américains, y compris des offres exclusives et en édition limitée de l'ensemble du portefeuille Wild Turkey, comme les produits préférés des collectionneurs comme la collection Russell Reserve Single Rickhouse et la série Master's Keep.

« Pour notre famille, ce n'est pas seulement un endroit à visiter; c'est comme une résidence secondaire, a déclaré Bruce Russell, mélangeur associé chez Wild Turkey. Nous sommes ravis de pouvoir maintenant ouvrir nos portes un peu plus et d'accueillir encore plus de gens dans cette collectivité. L'expérience de dinde sauvage de Jimmy Russell est un hommage parfait à son grand-père et à son engagement de toute une vie à répandre le bourbon."

L'expérience modernisée du dindon sauvage de Jimmy Russell fait partie des rénovations plus importantes du campus de Wild Turkey. Annoncée pour la première fois l'an dernier, Wild Turkey lancera bientôt les travaux de construction d'une nouvelle distillerie conçue pour produire 5 millions de gallons d'épreuve supplémentaire, augmentant la capacité totale à 14 millions de gallons d'épreuve et permettant à la distillerie de continuer à répondre à la demande et à croître. Ces rénovations font partie de l'investissement de plus de 160 millions de dollars de Campari Group dans la distillerie et créeront des dizaines d'emplois dans la collectivité.

Qu'il s'agisse d'un passionné de bourbon aguerri ou d'un nouveau venu dans le monde du whisky, Wild Turkey vous invite à réserver votre prochaine visite à l'expérience Jimmy Russell Wild Turkey. Pour en savoir plus sur les heures d'ouverture, l'emplacement et les visites, visitez le site wildturkeybourbon.com/our-distillery .

À PROPOS DU DINDON SAUVAGE

La distillerie de Wild Turkey Bourbon est située au Kentucky, sur une plateforme calcaire profonde sur la rivière Kentucky. L'étagère agit comme un filtre naturel et fournit à la distillerie de l'eau limpide, ce qui est essentiel à la fabrication d'un produit de haute qualité. Wild Turkey met en vedette le père et le fils légendaires de l'équipe de distillation principale composée de Jimmy et d'Eddie Russell, qui comptent plus de 100 ans d'expérience collective à la distillerie Wild Turkey.

Le célèbre nom de marque Wild Turkey a vu le jour en 1940 lorsque le dirigeant de la distillerie, Thomas McCarthey, a pris quelques échantillons d'entrepôt lors d'un voyage de chasse à la dinde sauvage avec un groupe d'amis. L'année suivante, ses amis lui ont demandé une partie de ce whisky sauvage de dinde, et la marque est née.

Wild Turkey est distillé et transformé en nouveaux barils de chêne à un VGA beaucoup plus bas que la plupart des bourbons. Cela donne une saveur beaucoup plus riche, car moins d'ingrédients sont cuits pendant le processus de production. Le vieillissement dans de nouveaux barils de chêne américain de la plus haute qualité avec le char le plus lourd disponible (le char d'alligator numéro 4) donne au whisky une saveur douce et une couleur ambrée profonde. Les barils sont remplis à la distillerie de Lawrenceburg, au Kentucky. Site Web : wildturkey.com.

À PROPOS DE CAMPARI GROUP

Campari Group est un acteur de premier plan dans l'industrie mondiale des spiritueux, avec un portefeuille de plus de 50 marques haut de gamme et très haut de gamme, réparties entre les priorités mondiales, régionales et locales.

Parmi les priorités mondiales du Groupe, mentionnons Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey et Grand Marnier.

Le Groupe a été fondé en 1860 et il est aujourd'hui le sixième acteur mondial dans l'industrie des spiritueux haut de gamme. Elle a une portée de distribution mondiale, se négociant dans plus de 190 pays dans le monde et occupe des positions de premier plan en Europe et dans les Amériques.

La stratégie de croissance du Groupe vise à combiner la croissance organique grâce à un solide renforcement de la marque et à une croissance externe grâce à des acquisitions sélectives de marques et d'entreprises.

Campari Group, dont le siège social est situé à Sesto San Giovanni, en Italie, possède 22 usines dans le monde et son propre réseau de distribution dans 23 pays. Le Groupe emploie environ 4 000 personnes.

Les actions de la société mère, Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM), sont cotées à la Bourse italienne depuis 2001.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2419387/The_Jimmy_Russell_Wild_Turkey_Experience.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2419388/Wild_Turkey_Experience.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2419389/Wild_Turkey_Experience_Inside.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1894275/Wild_Turkey_Logo.jpg

SOURCE Wild Turkey

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]