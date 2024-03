wienerberger renforce sa position de leader européen des toitures en pente pour les solutions solaires et de toiture innovantes

Expansion du marché de la rénovation et de la remise à neuf offrant un grand potentiel de croissance

VIENNE, 1er mars 2024 /CNW/ - wienerberger, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions innovantes et écologiques pour l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment en construction et rénovation, ainsi que pour les infrastructures de gestion de l'eau et de l'énergie, communique la conclusion réussie de la plus grande acquisition de l'histoire de l'entreprise. Avec toutes les conditions imposées comme condition préalable à l'approbation de la transaction dûment remplie, la reprise des activités de Terreal en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, ainsi que de Creaton en Allemagne, a été conclue avec succès.

Terreal : un fournisseur européen de produits pour la réparation et la rénovation des toits

wienerberger s'attend à ce que l'acquisition génère des revenus annuels supplémentaires d'environ 740 millions d'euros. L'ensemble des activités liées aux toits en pente devrait couvrir une surface totale d'environ 75 millions de mètres carrés par année. La transaction comprend 29 sites de production et près de 3 000 employés de Terreal, qui vont désormais rejoindre une solide équipe dans le monde de wienerberger et dont la passion et la créativité contribueront activement à façonner l'avenir de la construction. Cette étape renforce la position de Wienerberger en tant que fournisseur de solutions de toiture et d'énergie solaire innovantes, ainsi que de solutions pour l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment en Europe et en Amérique du Nord.

"La rénovation et la rénovation du parc immobilier européen est une étape essentielle sur la voie de la neutralité climatique et une contribution importante à la création de logements durables et abordables. Avec l'acquisition de Terreal, wienerberger se positionne comme le spécialiste européen des toits en pente capable d'intégrer des solutions solaires, d'eau de pluie et d'autres solutions, y compris des accessoires et des matériaux d'isolation, et d'établir ainsi une plateforme solide pour une croissance future", déclare Heimo Scheuch, PDG de Wienerberger AG.

Toits pour l'avenir : de protecteurs à multifonctionnels

En tant qu'expert européen des toits en pente, wienerberger est maintenant en mesure d'offrir des solutions de toiture encore plus complètes qui sont nécessaires, avant tout, pour la rénovation et la rénovation du parc immobilier européen et marque une étape importante vers la neutralité climatique. Cela sera décisif pour atteindre les objectifs du Green Deal européen, car les vieux toits représentent environ 30% des pertes d'énergie dans les bâtiments. Une autre contribution à la neutralité climatique et à la construction de bâtiments durables est basée sur des toits à la fois protecteurs et multifonctionnels, un développement qui sera encore plus avancé par wienerberger, des solutions innovantes de gestion de l'eau et de l'énergie solaire aidant à réduire les émissions et à économiser de précieuses ressources.

Par conséquent, cette acquisition est non seulement la prochaine étape parfaite de la stratégie de croissance créatrice de valeur de Wienerberger, mais aussi une étape essentielle dans les efforts de l'entreprise pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de développement durable. De plus, cette mesure contribuera à offrir des logements abordables de grande qualité à un plus grand nombre de personnes que jamais, tout en s'attaquant de façon durable au problème des changements climatiques et à ses conséquences.

wienerberger est l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions écologiques novatrices pour l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment, dans les domaines des nouveaux bâtiments et des rénovations, ainsi que des infrastructures de gestion de l'eau et de l'énergie. Avec plus de 19 000 employés dans le monde, les solutions de Wienerberger permettent un mode de vie efficace sur le plan énergétique, sain, respectueux du climat et abordable. wienerberger est le plus grand producteur mondial de briques et le leader du marché des tuiles de toiture en argile en Europe ainsi que des pavés de béton en Europe de l'Est. Dans le domaine des systèmes de tuyaux (en céramique et en plastique), l'entreprise est l'un des principaux fournisseurs en Europe. En faisant l'acquisition de Meridian Brick, Wienerberger a renforcé sa position en tant que principal fournisseur de produits de façade en Amérique du Nord. Avec ses plus de 200 sites de production, wienerberger a généré des revenus d'environ. € 5,0 milliards et un EBITDA de 1 milliard d'euros en 2022.

