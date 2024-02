Wholesale Express est Acquis par de Nouveaux Investisseurs, Dirigés par un Rachat par la Direction

Plan d'expansion a partir de l'est du Canada vers un marché canadien

MONTRÉAL, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Wholesale Express Inc. (« WE » ou la « Société »), une plateforme en ligne canadienne de premier plan dédiée exclusivement aux concessionnaires automobiles opérant sur le marché de ventes en gros de véhicules d'occasion, est heureuse d'annoncer qu'elle a été, avec succès, acquise par un groupe d'investisseurs composé de la direction et d'AshMark Inc., avec le soutien de la CIBC, Highcrest Capital, Andy Le et John Konop.

Le groupe d'investisseurs a collectivement acheté l'entreprise dans le but déclaré de déployer son activité d'encan automobile principalement de l'Est du Canada vers le marché canadien complet en 2024. En 2023, Wholesale Express a réalisé plus de 25 000 transactions de véhicules sur sa plateforme en ligne. La combinaison unique de paiement rapide, de livraison accélérée et de taux de clôture élevés pour son réseau de concessionnaires avec plus de 4 500 membres en fait l'une des plus grandes plateformes de revente de véhicules d'occasion au Canada, et sous le nouveau financement, elle est positivement positionnée pour une croissance et une expansion continues.

Dans le cadre de la transaction dirigée par la direction, Eric Gosselin, qui a co-fondé l'entreprise en 2013 et est parti lors de sa vente en 2021, est revenu en tant que PDG de Wholesale Express.

« Je suis ravi de revenir chez Wholesale Express, surtout avec nos nouveaux partenaires de financement et de gestion », a déclaré Eric Gosselin, PDG de Wholesale Express. « L'entreprise est désormais bien financée et positionnée pour s'étendre en dehors de l'est et dans le reste du Canada, tout en améliorant notre logiciel de plateforme en ligne et nos nouvelles offres de services pour nos clients concessionnaires. »

À propos du Groupe d'Investissement

AshMark Inc. est une société de conseil en structuration financière et en gestion basée à Toronto. Mark Pavan, PDG, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la CIBC, à HighCrest, à la direction et au conseil d'administration pour étendre la portée de Wholesale Express et apporter cette plateforme incroyable au marché canadien plus large. L'entreprise est désormais bien capitalisée et avec cette équipe de gestion et ce conseil d'administration renforcés, nous avons de grandes attentes pour 2024. »

Highcrest Capital a une expérience dans le soutien aux entreprises avec à la fois un flux de trésorerie positif et des perspectives de croissance significatives. La société est basée au Texas et gère un fonds de crédit de 1 milliard de dollars canadiens.

Andy Le était auparavant directeur financier de Industrial Alliance Auto Finance et il a également co-fondé MechaniQ et AutologiQ. MechaniQ opère dans l'industrie de la réparation automobile en Ontario, et AutologiQ fournit un financement de réparation à plus de 400 prestataires de services à travers le Canada.

John Konop est le partenaire gérant de Savent Financial. John a une longue histoire dans l'industrie des paiements alternatifs, ayant travaillé comme cadre clé chez CAN Capital, la première entreprise nationalement réussie à factoriser les ventes par carte de crédit.

SOURCE Wholesale Express

Renseignements: Jean-Benoit Théberge, [email protected].