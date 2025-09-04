La firme mondiale d'investissement renforce sa présence en amorçage aux États-Unis et au Canada pour soutenir la prochaine génération de champions internationaux avec une première clôture de 25 M$.

MONTRÉAL et TORONTO , le 4 sept. 2025 /CNW/ -- White Star Capital, la firme mondiale d'investissement technologique multi-stades, a annoncé une première clôture de 25 M$ pour son nouveau fonds d'amorçage nord-américain, ancré par le Fonds de solidarité FTQ. La stratégie vise à soutenir des startups à fort potentiel, du pré-amorçage jusqu'au seed, à travers la région.

Le fonds appuiera les fondateurs canadiens et américains en tout début de parcours qui développent des solutions évolutives à l'échelle mondiale. À un moment où le monde est transformé par l'IA et les nouvelles technologies, White Star Capital renforce sa présence avec de nouveaux capitaux, un accompagnement opérationnel dès les premiers jours ainsi qu'un soutien long terme aux fondateurs porteurs d'une vision ambitieuse.

« En tant qu'investisseur Series A et B profondément enraciné dans les écosystèmes technologiques de New York, Toronto et Montréal depuis plus de dix ans, mes collègues et moi avons toujours redouté de devoir passer à côté de fondateurs exceptionnels jugés "trop précoces" pour nous, » a déclaré Sanjay Zimmermann, Associé directeur. « Grâce au soutien stratégique du Fonds de solidarité FTQ, nous sommes ravis de pouvoir offrir aux entrepreneurs nord-américains un avantage concurrentiel, et ce, encore plus tôt dans leur parcours. »

« Au cours des dix dernières années, le Fonds de solidarité FTQ a réalisé des investissements directs et indirects en capital de risque totalisant 2,7 G$. Avec ce nouveau fonds d'amorçage de White Star Capital, nous poursuivons notre engagement envers les compagnies émergentes qui façonnent l'économie de demain - un effort reflété également dans notre soutien à Ax.c, la nouvelle initiative pour les startups technologiques et les entrepreneurs innovants du Québec, » a déclaré Dany Pelletier, premier vice-président aux Placements privés et investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ.

D'autres commanditaires institutionnels participant à cette première clôture incluent Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), Fonds québécois d'amorçage Teralys financé par La Caisse et TD Innovation Partners (TDIP), une division de la Banque Toronto-Dominion.

Le Fonds d'amorçage nord-américain s'appuie sur dix années d'expérience de White Star Capital en capital de développement, ayant déjà soutenu plus de 100 compagnies dans le monde et généré des rendements du premier quartile sur plusieurs millésimes. La nouvelle initiative sera co-dirigée par Sanjay Zimmermann, investisseur de longue date de la firme basé à Toronto, et Catherine Ouellet-Dupuis, basée à Montréal, une opératrice chevronnée ayant notamment occupé le poste de cheffe de la stratégie et du développement corporatif chez Workleap, une compagnie de technologies RH et TI qui a atteint plus de 100 M$ de revenus récurrents annuels.

« Je suis ravie de me joindre à White Star Capital pour bâtir un Fonds d'amorçage qui donne aux compagnies locales en phase de développement le soutien nécessaire pour devenir des champions mondiaux, » a déclaré Catherine Ouellet-Dupuis, Associée directrice. « Ayant moi-même vécu les défis de la mise à l'échelle internationale, je sais à quel point il est crucial d'avoir les bonnes personnes à ses côtés. Avec notre plateforme mondiale, le réseau et les connaissances de marché approfondies de White Star Capital, je suis enthousiaste à utiliser cette plateforme pour supporter nos fondateurs. Je suis également heureuse de rejoindre une équipe reconnue pour retrousser ses manches. »

La stratégie d'amorçage de White Star Capital combine conviction locale et connectivité mondiale. Les fondateurs du portefeuille seront supportés par un réseau de partenaires de capital de risque expérimentés, de conseillers et d'experts en mise en marché répartis dans les pôles de la firme à New York, Toronto, Montréal, Austin, Miami, Londres, Paris, Zurich, les Émirats arabes unis et Singapour. Le fonds mènera des investissements principaux allant de 0,5 M$ à 2 M$, avec des capitaux additionnels réservés pour accompagner les compagnies les plus prometteuses jusqu'aux séries A et au-delà.

Dans le cadre de la clôture finale, White Star Capital prévoit annoncer un autre Associé pour son nouveau Fonds d'amorçage nord-américain basé à New York. Avec cette première clôture désormais complétée, White Star Capital est activement à la recherche de fondateurs partout en Amérique du Nord, bâtissant des compagnies à revenus récurrents alignées avec ses thèmes macroéconomiques, et encourage les équipes ambitieuses et audacieuses à entrer en contact.

À propos de White Star Capital

White Star Capital est une firme mondiale d'investissement technologique qui s'associe à des entrepreneurs exceptionnels bâtissant des compagnies internationales à grande échelle. Présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, la firme combine des relations locales solides avec une plateforme mondiale pour aider les compagnies de son portefeuille à s'internationaliser et à devenir des chefs de file de leur catégorie.

La firme gère actuellement trois fonds actifs : un Fonds de croissance précoce qui investit mondialement dans les compagnies en Series A/B, un Fonds d'actifs numériques axé sur les startups de la crypto et de la blockchain, et désormais un Fonds d'amorçage nord-américain.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 808 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 21,9 B$ au 31 mai 2025, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement, avec la conviction que ses investissements ont un impact autant financier que sociétal. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn.

SOURCE White Star Capital

Contact : Tom Solleveld, [email protected]