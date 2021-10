White Star Capital annonce un nouveau fonds : la société atteint 1 G$ d'actifs, dont plus de 625 M$ de nouveau capital à investir dans le monde entier

La société a levé un nouveau fonds de 450 millions de dollars pour soutenir les fondateurs qui

créent et développent des entreprises technologiques mondiales.

MONTREAL, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - White Star Capital, un fonds d'investissement technologique international, annonce avoir levé la somme record de 450 millions de dollars pour son troisième fonds phare, dépassant ainsi son objectif initial de 375 millions. La firme qui a déjà investi dans Dollar Shave Club, Freshly, Tier Mobility et Dialogue, la plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au Canada, Vention ou encore Mnubo, lance un troisième fonds pour aider les entrepreneurs québécois à exporter à travers le monde. Son ambition : investir dans des « startups » à fort potentiel en quête d'expansion internationale. La société a réussi à lever plus de 625 millions de dollars au cours des 18 derniers mois, et gère désormais 1 G$, dont près de 65 millions de dollars provenant de son fonds d'investissement en actifs digitaux et blockchain et plus de 110 millions de dollars levés auprès de véhicules de co-investissement. La firme a également annoncé l'ouverture prochaine d'un bureau à Singapour.

Après deux fonds de 90 millions de dollars et 230 millions de dollars, respectivement annoncés en 2015 et 2018, White Star Capital prévoit déployer des investissements initiaux compris entre 5 millions et 20 millions de dollars dans 15 à 20 startups d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie en quête de financement en série A et au-delà. La firme a déjà réalisé plusieurs investissements à partir du Fonds III, notamment finn.auto (Allemagne), Percent (États-Unis), Flash Coffee (Singapour), Novisto (Canada), 900.care (France) et Numan (Royaume-Uni), et cherche à investir dans des entreprises technologiques émergentes dans les secteurs de l'IA, de la santé numérique, de la Fintech, de la Food Tech, de l'avenir du travail, des technologies industrielles, de la mobilité et du bien-être.

Les fondateurs, Éric Martineau-Fortin et Jean-François Marcoux, se sont rencontrés alors qu'ils étaient moniteurs dans une station de sport alpin au Québec. Cette connexion initiale s'est transformée en amitié, en relation de travail et en un premier investissement d'Éric dans le développeur de jeux vidéo montréalais Ludia, cofondé en 2007 et vendu en 2013 par Jean-François, ce qui les a finalement conduits, avec leur équipe, à la fondation de la société internationale White Star Capital en 2014.

Les deux entrepreneurs ont fondé la société sur la conviction que l'esprit d'entreprise ne connaît pas de frontières et que l'innovation conduira à une transformation des habitudes des consommateurs et des modèles économiques existants et futurs. Grâce à des équipes d'investissement et à une plateforme internationale unique, White Star Capital est bien placée pour s'associer à des fondateurs exceptionnels afin de créer de nouvelles entreprises et de nouveaux modèles d'affaires qui seront à la tête des industries et des marchés de demain. La société s'engage également à investir dans des entreprises technologiques émergentes qui créent des compagnies mondiales transformatrices à chaque étape de leur croissance. Aujourd'hui, la société est composée d'une équipe multinationale d'investisseurs et d'experts opérationnels incluant les General et Venture Partners : Sep Alavi, Christophe Bourque, Matthieu Lattes, Shun Nagao, Julie Plouffe, Patrick Recasens Morente, Nick Stocks, Joe Quinn Wei, and Nicolas Zylberstein.

Un fonds d'investissement technologique et international qui étend sa portée

Comptant désormais plus de 30 professionnels répartis au sein de neuf juridictions dans le monde, White Star Capital soutient ses investisseurs en adoptant une approche de plateforme d'investissement. Il s'agit non seulement de fournir des opportunités d'investissements par le biais de fonds dédiés et spécialisés, mais aussi d'offrir aux partenaires la possibilité de co-investir directement dans les sociétés du portefeuille de l'entreprise qui connaissent une croissance rapide.

Les partenaires du nouveau fonds comprennent à la fois de nouveaux et d'anciens investisseurs institutionnels et souverains, ce qui reflète l'empreinte internationale de la société. Ceux-ci proviennent de l'Allemagne, du Canada, de la Corée du Sud, des États-Unis, de la France, de Guernesey, du Japon, de Monaco, de la Pologne et du Royaume-Uni. Le fonds compte également sur l'appui de plusieurs investisseurs institutionnels canadiens comme la CDPQ, Investissement Québec, Desjardins, Kensington, Fonds de solidarité FTQ, BDC Capital, Beneva (née du regroupement de La Capitale et SSQ Assurance), Roynat Capital (filiale à part entière de la Banque Scotia), Harbourvest et Ubisoft. De nombreux entrepreneurs actuels et anciens de White Star Capital ont également participé au Fonds III, notamment :

Andy Tian (cofondateur et PDG ; Asia Innovations Group), Andrew Graham (cofondateur et PDG ; Borrowell), Kevin Glynn et David Nolan (cofondateurs et PDG ; Butternut Box), Dr Christopher Oster (fondateur et PDG ; Clark), Cherif Habib (cofondateur et PDG ; Dialogue), Max-Josef Meier (cofondateur et PDG ; finn.auto), Roger Hassan (ancien PDG d'Echo et ancien Chef de l'exploitation de TIER Mobility), Michael Wystrach et Carter Comstock (respectivement PDG et cofondateur, et cofondateur de Freshly, vendu à Nestlé), Frederic Bastien et Aditya Pendyala (respectivement PDG et cofondateur de mnubo, vendu à Aspen Tech), Alex Gayer (Directeur financier ; TIER Mobility), Julien Bonneville (fondateur et PDG de TheGuarantors) et Étienne Lacroix (fondateur et PDG de Vention).

« Cet investissement dans le Fonds III de White Star Capital s'inscrit dans notre stratégie qui vise à accompagner les entreprises technologiques innovantes dans leur expansion internationale. Nous sommes heureux de poursuivre notre engagement auprès de leur équipe, ici au Québec ainsi qu'à travers le monde, et de continuer d'évaluer des occasions de co-investissement à leur côté. » -- Mario Therrien, Chef des Fonds d'investissement et de la gestion externe à la CDPQ

Des fonds qui ont démontré la pertinence de leurs modèles

L'annonce du Fonds III s'inscrit dans le prolongement d'une période de croissance importante de l'entreprise depuis sa création il y a sept ans. Cela inclut la récente introduction en bourse de Dialogue (TSX : CARE), la vente de Freshly à Nestlé pour 1,9 milliard de dollars, la clôture récente de son fonds d'actifs digitaux à hauteur de près de 65 millions de dollars grâce au support de la BPI, et l'obtention du prix VC Global Dealmaker Award 2021 de la Canadian Venture Capital & Private Equity Association (CVCA).

« White Star Capital a joué un rôle déterminant en nous guidant du financement de série A à l'introduction en bourse. Ils nous ont accompagnés sur tous les plans, de notre stratégie de mise en marché au développement de notre mission et de notre vision pour notre plateforme de soins virtuels B2B intégrée. Dès le début, l'équipe a reconnu notre potentiel pour amener la télémédecine au Canada et elle a tout fait pour nous aider à atteindre cet objectif. Nous les félicitons pour ce nouveau fonds destiné à soutenir les entrepreneurs qui créent des entreprises mondiales ambitieuses. » -- Cherif Habib, PDG et cofondateur de Dialogue

Depuis sa création, White Star Capital a réalisé 10 sorties et deux introductions en bourse, en plus de compter cinq licornes dans son portefeuille, et a investi dans plus de 55 entreprises qui ont collectivement levé plus de 2,5 milliards de dollars, embauché plus de 7 300 personnes et généré plus de 1,9 milliard de dollars de revenus annuels. White Star Capital soutient des entreprises internationales phares telles que Butternut Box (Royaume-Uni), Clark (Allemagne), Dollar Shave Club (États-Unis), Drop (Canada), The Guarantors (États-Unis), KeyMe (États-Unis), Meero (France), Mnubo (Canada), Parsley Health (États-Unis), Red Sift (Royaume-Uni), TIER Mobility (Allemagne), Uncapped (Royaume-Uni) et Vention (Canada).

« Notre philosophie a toujours été de nous associer à des fondateurs aux ambitions mondiales en s'appuyant sur notre réseau de partenaires étendu et à notre expertise régionale à travers neuf sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie », a déclaré Éric Martineau-Fortin, fondateur et Managing Partner de White Star Capital. « Avec l'ouverture d'un bureau à Singapour, la société a consolidé sa position de partenaire de choix pour les fondateurs qui créent des entreprises d'envergure mondiale. Nos fonds sont performants dans le premier décile et notre équipe mondiale en pleine croissance est enthousiaste quant au fait de s'appuyer sur notre modèle éprouvé de plateforme d'investissement internationale. »

Nomination d'une Présidente du Conseil d'Administration, d'une Chief Catalyst Officer et d'un Chief Technology Officer pour élargir l'expertise de l'entreprise

White Star Capital a également annoncé la nomination de Patricia Barbizet au poste de Présidente du Conseil d'Administration, de Cristina Ventura au poste de Chief Catalyst Officer et d'Alberto Lopez Toledo au poste de Chief Technology Officer.

Basée à Paris, Patricia Barbizet a été la première femme à occuper le poste de directrice générale de Christie's, directrice exécutive du Groupe Artémis de 1992 à 2017, ainsi que vice-présidente du conseil d'administration de Kering SA et présidente du conseil de surveillance de Christie's. Elle dirige aujourd'hui sa propre société de conseil en investissement, Temaris & Associés.

Basé à Singapour, Cristina Ventura a occupé pendant plus de 20 ans des postes opérationnels dans le secteur du luxe ainsi que dans la technologie pour des marques comme LVMH, Gucci, Prada (IPO) et Apple. Alberto Lopez Toledo, basé à New York, est l'un des cofondateurs et CTO de Freshly. Tous deux seront également Venture Partner et apporteront ensemble des années d'expérience en matière de planification stratégique, de leadership, de créativité et d'innovation aux partenaires et à l'écosystème de la firme.

À propos de White Star Capital

White Star Capital est un fonds d'investissement technologique international qui soutient des entrepreneurs ambitieux à la perspective mondiale. Son empreinte géographique, son ambition et ses collaborateurs lui permettent d'établir des partenariats étroits avec ces fondateurs dans l'optique de les accompagner dans leur développement à l'international à partir de la Série A. Opérant à partir de Guernesey, New York, Paris, Montréal, Toronto, Londres, Hong Kong et Tokyo, les entreprises du portefeuille de White Star Capital comptent plus de 7 300 employés répartis à travers le monde.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous allons au-delà, rendez-vous sur www.whitestarcapital.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter ou Facebook.

