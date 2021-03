ATLANTA, le 24 mars 2021 /CNW/ - White Cap Supply Canada, Inc. («White Cap») a conclu un accord définitif pour acquérir 100% des actions émises et en circulation de National Concrete Accessories Canada Inc. («NCA»), une société de l'Alberta. Une fois la transaction conclue, NCA s'associera avec White Cap Supply Canada, qui comprend Brafasco et Brock White Canada («BWC»), pour former une seule entreprise canadienne.

Cette entreprise combinée, qui vise à refléter le succès à long terme de White Cap aux États-Unis, sera dirigée par Vasken Altounian en tant que président de l'unité commerciale et Neil Fast en tant que vice-président régional, et rapportera à Alan Sollenberger, président de White Cap. Cette transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et les conditions financières n'ont pas été divulguées.

«Nous sommes impatients d'élargir notre présence et nos offres au Canada grâce aux nombreuses forces de l'équipe de NCA», a déclaré John Stegeman, président-directeur général de White Cap. «La richesse des produits, les services et les connaissances que NCA apporte dans le domaine du coffrage et des accessoires du béton complète les spécialités de Brafasco dans le domaine des attaches, les outils et les produits de sécurité, ainsi que le portfolio de construction, d'accessoires pour béton, de maçonnerie et de produits géotechniques de BWC.»

«Notre association prévue permettra un niveau inégalé de service rationalisé, la profondeur de l'inventaire et une gamme importante de produits pour nos clients partout au Canada, d'un océan à l'autre. Les trois équipes, Brafasco, BWC et NCA, partagent un engagement fort envers un service à la clientèle exceptionnel avec des cultures et des modèles d'exploitation centrés sur le client », a déclaré Vasken Altounian, président de l'unité commerciale de White Cap Supply Canada.

Cette acquisition est la première pour White Cap depuis qu'elle est devenue une société indépendante en octobre 2020.

À propos de White Cap

White Cap Supply Holdings, LLC. («White Cap») sert de guichet unique fournissant des accessoires et des produits chimiques pour le béton, des outils et de l'équipement, des matériaux de construction et des attaches, des produits d'érosion et d'imperméabilisation et des produits de sécurité aux entrepreneurs professionnels en répondant à leurs besoins d'approvisionnement distincts et personnalisés dans le secteur non résidentiel, résidentiels et d'infrastructure. White Cap opère sous plusieurs marques, dont Brafasco, Contractors 'Warehouse et un certain nombre de marques qui relèvent du Groupe de service de Construction. White Cap est composé de 400 succursales aux États-Unis et au Canada avec environ 7500 employés et offre plus de 460,000 SKU à 265,000 clients. Pour plus d'informations, visitez www.whitecap.com.

À propos de White Cap Supply Canada

White Cap Supply Canada, Inc. comprend Brafasco et Brock White Canada. Brafasco offre des solutions d'attaches spécialisés, des fournitures de sécurité et des outils spécialisés aux clients de la fabrication, de la construction et du commerce, et Brock White Canada (BWC) est un distributeur de matériaux de construction et de construction de qualité professionnelle. White Cap Supply Canada compte environ 60 emplacements répartis dans huit provinces canadiennes, d'un océan à l'autre. L'intégration de BWC et de Brafasco au Canada se poursuit. Pour plus d'informations, visitez www.brafasco.com.

