Wheels Up fait l'acquisition de la Travel Management Company

Cette acquisition stratégique vise à répondre à la demande croissante des membres de Wheels Up pour des avions à réaction légers de grande qualité qui répondent aux normes strictes de sécurité et d'exploitation de Wheels Up. En se greffant à la flotte actuelle de Wheels Up de 93 appareils, les 26 Hawker 400XP de TMC renforceront davantage l'offre d'avions à réaction légers Wheels Up et le marché des vols nolisés.

« Cette acquisition est une composante clé de l'évolution de notre marque et de notre mission qui est de fournir à nos membres une solution d'aviation privée complète, et, pour cette raison, nous sommes ravis d'accueillir TMC dans la famille Wheels Up », a déclaré Kenny Dichter, fondateur et chef de la direction de Wheels Up. « TMC et sa flotte d'avions à réaction légers sont les compléments parfaits pour notre principal partenaire, Gama Aviation, et pour ses pilotes, qui continueront d'exploiter les avions de notre flotte Wheels Up et d'offrir à nos membres le même niveau élevé de sécurité et de services offerts actuellement ».

Phil Dodyk, chef de la direction de TMC, a déclaré : « l'équipe de TMC est de classe mondiale et nous sommes fiers d'être réputés comme étant l'un des exploitants les plus sûrs et les plus fiables du secteur de l'aviation privé. Alors que nous nous joignons à Kenny et à l'équipe de Wheels Up, nous sommes ravis de faire partie d'une marque aussi réputée et d'une plus grande entreprise dotée d'une direction talentueuse, qui partage notre ambition collective de devenir un chef de file de l'industrie ».

TMC sera une filiale indépendante de Wheels Up et continuera d'offrir le même service à ses partenaires de vente de gros actuels. Les clients et les partenaires de distribution de gros de TMC continueront de collaborer avec leurs personnes-ressources respectives de TMC, notamment Phil Dodyk et l'équipe de direction de TMC. TMC continuera d'exercer ses activités à partir de son emplacement actuel à Elkhart, en Indiana.

Les modalités financières spécifiques de la transaction ne sont pas divulguées.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter https://wheelsup.com/news.

À propos de Wheels Up

Wheels Up est une société d'aviation privée novatrice et révolutionnaire fondée sur l'adhésion de membres qui vise à réduire de manière considérable les coûts initiaux pour voler par avion privé, et ce, tout en offrant une sécurité, un service, une souplesse et une qualité inégalés. Fondée et dirigée par le célèbre entrepreneur Kenny Dichter, Wheels Up offre une solution d'aviation privée complète à plus de 5 000 membres grâce à trois options d'adhésion uniques (Connect, Core, et Business) et une vaste sélection de caractéristiques de programme. La première de ces caractéristiques est l'accès garanti à une flotte de 93 aéronefs (exploités exclusivement par Gama Aviation) jusqu'à 365 jours par an, sous réserve d'un préavis d'à peine 24 heures. La flotte de Wheels Up comprend des appareils King Air 350i, Citation Excel/XLS et Citation X. Les membres ont aussi accès au « Wheels Up Charter Marketplace » (marché des vols nolisés de Wheels Up), une nouvelle fonction numérique novatrice disponible sur l'application Wheels Up, qui permet aux membres de chercher et sélectionner un vol parmi un répertoire mis à jour en temps réel comprenant des avions approuvés et vérifiés des partenaires de Wheels Up disponibles pour réservation immédiate. Par l'entremise du « Wheels Up Flight Desk » (bureau de vol de Wheels Up), les membres peuvent profiter d'offres d'avions à réaction légers et de taille moyenne à des taux horaires fixes.

Wheels Up se veut un agent pour les membres de Wheels Up et n'exploite pas les avions du programme; les transporteurs aériens homologués par la FAA et enregistrés auprès du DOT qui participent au programme ont le contrôle opérationnel total de tous les vols proposés ou planifiés par l'entremise de Wheels Up. Tous les avions loués ou détenus par Wheels Up sont loués au transporteur aérien et sont exclusivement opérés par ce transporteur aérien. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Google.

À propos de la Travel Management Company

Travel Management Company, TMC ou TMC Jets, est le plus grand exploitant d'avions à réaction légers de gros aux États-Unis. Établie à Elkhart, en Indiana, la société possède et exploite une flotte homogène de 26 Hawker 400XP, qui servent principalement à réaliser des vols nolisés privés de gros sur demande pour ses clients à l'est du Mississippi. L'engagement inébranlable de TMC envers la sécurité se reflète dans le dossier de sécurité de sa flotte et dans ses cotes de sécurité ARG/US Platinum, Wyvern Wingman et IS-BAO.

SOURCE Wheels Up