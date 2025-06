KUALA LUMPUR, Malaisie, 24 juin 2025 /CNW/ - WF Holding Ltd (code boursier : WFF), un fabricant de produits de plastique renforcé de fibre de verre, ou FRP, basé en Malaisie, a officiellement annoncé des plans d'investissements importants en Chine afin d'élargir son champ d'activité et de promouvoir la coopération économique bilatérale et les échanges technologiques.

La société est à la recherche de terrains commerciaux appropriés dans diverses régions de la Chine pour y installer des usines. L'entreprise prévoit de renforcer sa capacité de production, d'élargir ses marchés chinois et étrangers, d'accroître sa part de marché et de contribuer au développement économique local grâce à ces investissements. La société se concentrera sur le développement et la production de produits de fibre de verre haute performance et prévoit d'établir des partenariats à long terme avec des entreprises locales.

Selon les plans, la société commencera ce projet au cours de l'année. Grâce à ce projet d'investissement, l'entreprise sera en mesure d'intégrer des ressources plus efficacement, de promouvoir l'innovation technologique et d'améliorer l'efficacité de l'ensemble de la chaîne industrielle.

Cet investissement est non seulement une réponse positive au potentiel du marché chinois, mais il jettera également les bases de l'expansion de l'entreprise sur le marché de l'Asie du Sud-Est et contribuera à sa compétitivité sur le marché mondial. La société continuera de prêter attention aux tendances du marché et d'ajuster sa stratégie de placement en fonction de la demande.

Demandes de renseignements des investisseurs et des médias :

Courriel : [email protected]

Tél. : +603-7847 1828

