Werfen conclut un accord visant l'acquisition d'Immucor, Inc., une société privée basée aux États-Unis, ayant une solide présence mondiale dans le domaine du diagnostic in vitro des transfusions et des transplantations.

La clôture de la transaction est prévue au premier semestre de 2023.

BARCELONE, Espagne, le 4 nov. 2022 /CNW/ -- Werfen a annoncé aujourd'hui avoir accepté d'acquérir Immucor, Inc., de TPG. Immucor est une société privée possédant une forte présence mondiale dans le domaine du diagnostic in vitro des transfusions et des transplantations, dont le siège social est situé à Norcross, en Géorgie, aux États-Unis. Cette acquisition permettra à Werfen d'élargir son portefeuille de produits de diagnostic spécialisés pour les hôpitaux et les laboratoires cliniques.

Le prix d'achat devrait être d'environ 2 milliards de dollars US, et la transaction devra faire l'objet des approbations réglementaires habituelles. L'acquisition est financée par une combinaison de liquidités et de nouvelles facilités de crédit de premier rang. La société ne s'attend pas à ce que la transaction ait une incidence sur sa cote d'évaluation d'investissements de Standard & Poor's.

« En tant que chef de file mondial de la recherche, du développement, de la fabrication et de la distribution de produits de diagnostic spécialisés et novateurs pour les hôpitaux et les laboratoires cliniques, l'acquisition d'Immucor s'inscrit naturellement dans notre modèle d'affaires actuel, a déclaré Marc Rubiralta, président de Werfen. Nous apprécions grandement l'engagement d'Immucor à améliorer les soins pour tous les patients qui ont besoin d'une transfusion ou d'une greffe. Cette approche cadre parfaitement avec notre vision et notre stratégie à long terme, s'aligne avec notre objectif et complète les valeurs de Werfen. »

Marc Rubiralta a ajouté : « Je suis convaincu que le fait de fusionner ces deux entreprises complémentaires et exceptionnelles de diagnostic spécialisé permettra à Werfen d'accroître sa présence mondiale avec une plus grande diversification, tout en continuant à mettre l'accent sur la spécialisation. »

« L'expertise et les innovations d'Immucor en matière de diagnostic des transfusions et des greffes nous permettent d'accéder à de nouveaux marchés et nous aiderons à réaliser notre vision de devenir le premier choix des clients de laboratoires et de points d'intervention les plus avancés au monde », a déclaré Carlos Pascual, chef de la direction de Werfen. Ce sera une étape déterminante pour l'avenir de Werfen. »

Avi Pelossof, chef de la direction d'Immucor, a déclaré : « Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous sommes enthousiastes à l'idée d'accroître notre implication au sein de Werfen, une entreprise qui partage notre vision à long terme et notre engagement à faire progresser les soins aux patients à l'échelle mondiale. À mesure que la valeur des diagnostics dans le système de soins de santé augmente, nous sommes convaincus qu'Immucor continuera d'innover et de connaître du succès sous la direction de Werfen. »

Selon les données de 2021, à la suite de la transaction, Werfen dépassera 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et comptera sept centres technologiques, près de 7 000 employés dans le monde et une présence directe dans 30 pays et plus de 100 territoires par le biais de distributeurs.

Werfen a été conseillé par Barclays et Milbank LLP. BBVA, BNP Paribas, CaixaBank et HSBC Holding plc ont fourni des engagements pour les nouvelles facilités de crédit de premier rang. Les vendeurs et Immucor ont été conseillés par Evercore et Ropes & Gray LLP.

Werfen

Fondé en 1966, Werfen est un développeur, un fabricant et un distributeur mondial d'instruments de diagnostic spécialisés, de réactifs connexes, de cellules de travail automatisées et de solutions de gestion des données destinées principalement aux hôpitaux et aux laboratoires cliniques indépendants. Les unités opérationnelles de l'entreprise comprennent l'hémostase, les diagnostics pour les soins de courte durée, l'auto-immunité et la fabrication d'équipement d'origine (FEO). Werfen mène ses activités directement dans près de 30 pays, et elle est présente dans plus de 100 territoires par le biais de distributeurs. Pour en savoir plus, visitez le werfen.com

TPG

Fondée à San Francisco en 1992, TPG est une société internationale de premier plan spécialisée dans les actifs non traditionnels. Elle gère 127 milliards de dollars d'actifs et dispose d'équipes d'investissement et d'exploitation dans 12 bureaux à travers le monde. TPG investit sur cinq plateformes multiproduits : capital, croissance, impact, immobilier et solutions de marché. Notre stratégie unique repose sur la collaboration, l'innovation et l'inclusion. Nos équipes allient une expérience approfondie des produits et du secteur à de vastes capacités et expertise pour développer des analyses différenciées et ajouter de la valeur pour nos investisseurs, nos sociétés de portefeuille, nos équipes de gestion et nos communautés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.tpg.com ou @TPG sur Twitter.

Avis juridique

Ce document contient des déclarations prospectives sur notre entreprise, des données financières et des événements liés aux perspectives de Werfen. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes comme « attente », « vision », « anticipation », « intention », « plan », « croyance », « recherche », « estimation », « avenir », « projet », ou des termes ayant un sens semblable. Nous pouvons également faire des projections dans d'autres rapports, présentations et communiqués. De plus, nos représentants commerciaux peuvent faire des déclarations prospectives à l'occasion. Ces projections sont fondées sur nos attentes actuelles et sur certaines hypothèses, dont bon nombre sont indépendantes de la volonté de la Société et sont sujettes à une série de risques et d'incertitudes. Si l'un de ces risques ou incertitudes devait se matérialiser ou si les attentes sous-jacentes n'étaient pas satisfaites, les résultats ou le rendement de Werfen pourraient différer considérablement (positivement ou négativement) de ceux prévus explicitement ou implicitement. Werfen n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives faites précédemment.

