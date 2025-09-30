MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Le paysage numérique nord-américain accueille Wepoint, un nouveau joueur expert de l'intelligence artificielle et des transformations numériques. La naissance de cette entité résulte de l'ambition du groupe international d'origine française Onepoint à se développer sur le continent, concrétisée par le rapprochement stratégique avec le Québécois Logient nventive. Présent à Montréal depuis deux décennies, le groupe Onepoint vient ainsi renforcer de manière décisive son ancrage local tout en affirmant ses ambitions à l'échelle du continent.

Transformer les organisations nord-américaines par l'IA

Wepoint incarne la volonté de bâtir un projet collectif qui se déploiera non seulement auprès des entreprises québécoises, mais aussi dans tout le continent nord-américain. Ce nouvel acteur clé, né de deux entreprises aux expertises complémentaires et aux cultures alignées, regroupe déjà plus de 600 experts pilotés par une gouvernance expérimentée.

Grâce à cette synergie, l'entreprise est en mesure d'offrir une gamme complète de services pour tout ce qui a trait aux transformations des organisations, notamment en lien avec l'IA générative et la redéfinition des processus d'entreprise grâce aux agents d'IA, la transformation numérique, la cybersécurité, les données, les plateformes infonuagiques et plus.

« Ce rapprochement marque une étape importante dans notre stratégie d'internationalisation. Il s'inscrit dans un marché nord-américain dynamique, estimé à 800 milliards de dollars », affirme David Layani, fondateur et président du groupe Onepoint. « Nous créons un modèle hybride qui allie excellence conseil, savoir-faire local et capacité d'innovation à grande échelle. Montréal est le point de départ d'une expansion à travers toute l'Amérique du Nord. »

Dès 2025, Wepoint prévoit de renforcer ses effectifs au Québec, au Canada et aux États-Unis. L'objectif : devenir un acteur de référence du conseil et de l'IA sur le territoire, avec un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars d'ici cinq ans, s'appuyant sur une équipe élargie de 1 500 experts.

Cette expansion s'accompagne de la nomination au conseil d'administration de Ashish Kumar (ex-Microsoft, Avanade) basé aux États-Unis et de Patrick Nicolet (ex-Capgemini) depuis l'Europe, deux experts internationaux qui apporteront un appui stratégique déterminant à l'expansion nord-américaine de Wepoint.

Montréal, point de départ de l'ambition nord-américaine de Wepoint

C'est à Montréal que les 150 talents de Onepoint au Canada et les 450 experts de Logient nventive se rejoignent. Leader de la conception et du déploiement de solutions technologiques et d'affaires, Logient nventive a généré 76,5 millions de dollars en 2024 et dispose d'un portefeuille clients établi dans la banque, l'énergie, les services financiers et l'industrie. Avec l'acquisition de cette entreprise déjà solidement implantée dans l'écosystème technologique québécois, Montréal devient le centre névralgique des opérations nord-américaines du groupe Onepoint.

« Wepoint offre aux organisations québécoises et canadiennes un accompagnement intégré, allant de la stratégie à la mise en œuvre. Grâce à notre enracinement au Québec et à notre portée internationale, nous créons avec Wepoint un levier d'innovation unique pour le Québec, le Canada et l'Amérique du Nord », explique Vincent Godcharles. « L'arrivée de Geneviève Bertrand en tant que COO constitue un tournant majeur : son expertise en intelligence artificielle jouera un rôle clé dans la réalisation de nos objectifs et dans l'accélération de notre trajectoire d'expansion. »

Ce projet sera ainsi porté par une équipe solide d'associés séniors au Canada, dont Vincent Godcharles, PDG de Logient, qui devient président de Wepoint Canada. Il est entouré de Geneviève Bertrand, Patrick Mousseau, Pierre-Paul Melanson et Éric Périon, qui sont en charge des opérations.

Un relais de croissance pour Wepoint avec le bureau américain

Les associés du Canada pourront compter sur la collaboration des équipes Wepoint basées à New York et menées par Thomas Ciulla, également associé depuis 2024, ainsi que Kishore Ramakrishnan, associé basé au Royaume-Uni, tous deux contribuant au développement significatif de clients américains sur le secteur bancaire et les services financiers. Ces derniers seront appuyés par l'arrivée de 6 associés supplémentaires aux États-Unis d'ici début 2026.

À propos de Wepoint

Créé en 2025, Wepoint porte l'ambition nord-américaine du groupe Onepoint et a pour objectif de devenir l'acteur de référence du conseil et de l'IA sur ce territoire. Issu du rapprochement des équipes nord-américaines de Onepoint et de celles du groupe Logient nventive, Wepoint est présent à Montréal, Québec et New York. Son collectif de 600 experts accompagne les organisations dans leurs grands projets de transformation.

À propos du groupe Onepoint

Depuis plus de 20 ans, le groupe Onepoint accompagne les grandes transformations des entreprises et des acteurs publics. Nous sommes convaincus que la croissance économique et le progrès social sont indissociables. Ainsi nous mettons l'innovation technologique au service de nos clients et de la société. Notre ambition est de construire ensemble un futur durable qui bénéficie à tous.

Nous investissons dans les territoires, l'humain et la technologie en France (Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse) et dans le monde (Australie, Belgique, Canada, Malaisie, Maroc et Singapour) grâce à nos 4500 talents. Notre chiffre d'affaires a été multiplié par dix en 10 ans, atteignant plus de 500 millions d'euros et ambitionne le milliard d'euros d'ici 4 ans.

À propos de Logient nventive

Le Groupe Logient nventive est le fruit du rapprochement stratégique de deux acteurs majeurs du numérique, Logient et nventive. Fort de plus de 25 ans d'expérience cumulée, le Groupe réunit aujourd'hui plus de 450 experts, répartis sur trois campus à Montréal, Québec et Tunis.

Grâce à son expertise en développement sur mesure, en données et intelligence artificielle, en intégration d'applications d'affaires (SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics 365 & Power Platform), en architecture et en service-conseil IT, le Groupe Logient nventive a accompagné plus de 400 clients dans la réalisation de leurs ambitions numériques.

Avec plus de 2 000 solutions numériques développées à ce jour, le Groupe conjugue puissance technologique et expertise humaine pour transformer les défis d'affaires en succès durables.

