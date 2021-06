Après avoir introduit les NFT chez le grand public avec la vente pour 69 millions de dollars, par l'entremise de la société de ventes aux enchères Christie, de son chef-d'œuvre numérique, « Everydays : The First 5000 Days », Beeple cherche à changer la façon dont le public interagit avec les moments historiques et notre mémoire collective. En organisant et en publiant des NFT des moments les plus mémorables dans la musique, la mode, les sports, la politique et plus encore, WENEW unit les icônes les plus célèbres du monde avec des collectionneurs avertis de la culture et de l'héritage.

Surnommé « le palais de la mémoire du métavers », WENEW s'associe à des intendants renommés de notre patrimoine culturel, dont TIME, Universal Music Group, Warner Music Group, Wasserman et Endeavor. Le premier lancement, parrainé par l'International Management Group (IMG) d'Endeavor, est réalisé en partenariat avec le tournoi de tennis le plus emblématique au monde, Wimbledon, et célébrera la victoire historique d'Andy Murray en 2013.

« Les NFT représentent un nouveau paradigme, non seulement dans la façon dont les gens peuvent investir leur argent, mais aussi dans la façon dont nous concevons notre expérience commune et dont nous célébrons nos réalisations remarquables » a déclaré Beeple. « Ils donnent aux gens un moyen de s'engager de façon significative dans les souvenirs et les moments qui leur tiennent à cœur, et qui peut-être même les ont inspirés ou ont façonnés qui ils sont d'une façon ou d'une autre. WENEW existe pour faciliter et concrétiser ces liens autrefois abstraits. »

WENEW utilise la chaîne de blocs Ethereum pour offrir des NFT à une et à plusieurs éditions pour la vente aux enchères et la vente directe à divers niveaux de prix. Une expérience éditoriale complète complétera chaque sortie et fournira une signification contextuelle plus approfondie. En plus du jeton numérique, les acheteurs recevront le moment sous la forme d'un artefact physique, soit une vidéo en boucle sur un écran de qualité muséale à afficher dans un bureau, à la maison ou dans une galerie. Certaines ventes s'accompagneront d'une expérience unique, allant d'un souper avec un artiste favori à une partie individuelle avec un athlète étoile.

En partenariat avec Wimbledon, la vente aux enchères inaugurale de WENEW aura lieu du 2 au 5 juillet 2021, mettant en vedette le moment monumental où Andy Murray a remporté le tournoi de tennis du Grand Chelem en 2013, mettant fin à l'attente de 77 ans de la Grande-Bretagne pour un gagnant de simple masculin. Le moment est mis aux enchères par Wimbledon et Murray ensemble et reflète le désir du tournoi d'adopter des façons nouvelles et novatrices de célébrer la communauté d'adeptes.

Le plus offrant sera propriétaire du terrain de match gagnant de Murray et pourra jouer au tennis avec ce dernier sur un terrain à Wimbledon, en plus de faire une visite VIP en coulisse et d'obtenir deux billets pour la finale masculine Wimbledon 2022 au Centre Court ainsi que des souvenirs autographiés.

Les adeptes peuvent également acheter d'autres NFT dans des éditions à 20, 50, 100 et 500 unités, à partir de 49 $ et mettant en vedette l'emblématique « levée de trophée » de Murray, son interview de la victoire, son discours de fin d'année 2012 ainsi qu'une mise en vedette de ses temps forts de Wimbledon 2013.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Andy Murray et WENEW pour donner vie à un élément aussi emblématique de l'histoire de Wimbledon sous forme de NFT », a commenté Alexandra Willis, directrice élue des communications et du marketing à l'AELTC, qui organise le tournoi de Wimbledon. « Tirer parti de l'innovation pour maintenir la pertinence de nos traditions est au cœur de notre stratégie de marketing et de marque et nous sommes donc ravis de faire une première pour le tennis grâce à la sortie de ces merveilleux moments. »

Murray a ajouté : « La finale de Wimbledon en 2013 a été un grand moment dans ma vie. C'était incroyable de pouvoir le partager avec le public britannique, après si longtemps sans un gagnant masculin. J'ai décidé de travailler avec WENEW et Wimbledon pour transformer ce moment en NFT afin que les adeptes puissent partager cette journée mémorable. Il était logique de travailler avec la plateforme étant donné qu'elle mettait l'accent sur l'héritage. C'est un nouvel espace de jeu passionnant et j'ai hâte de m'y engager. »

WENEW est consciente des impacts environnementaux de la technologie basée sur la chaîne de blocs et s'associe à la Open Earth Foundation pour établir des pratiques exemplaires visant à réduire au minimum la consommation importante d'énergie lors des transactions. De même, elle vise à faire un don d'une partie de chaque achat pour faire avancer le travail de la fondation sur les solutions systémiques en réponse au changement climatique. En outre, la plateforme construira ses offres de NFT à haute circulation sur Polygon, une solution d'échelle Ethereum, qui réduira l'impact environnemental à des niveaux minimaux absolus.

TIME servira de partenaire de conservation pour WENEW et aidera à identifier les moments les plus emblématiques de la culture à diffuser sur la plateforme. Le président de TIME, Keith A. Grossman, a déclaré : « Depuis près de 100 ans, TIME a saisi les moments qui comptent le plus. WENEW a créé l'environnement idéal pour que l'on puisse continuer à organiser les moments et les événements qui définissent notre temps de nouvelles façons, tout en élargissant la présence actuelle de TIME dans l'écosystème des NFT. »

À compter d'aujourd'hui, WENEW accepte les inscriptions des membres à http://WE.NEW. Les soumissions liées à la sortie des NFT d'Andy Murray et de Wimbledon commenceront le 2 juillet 2021 à 10 h (HP) et se termineront le 5 juillet 2021 à 10 h (HP). D'autres sorties de NFT seront annoncées au cours des prochaines semaines.

À propos de WENEW

WENEW est le principal conservateur des moments emblématiques, immortalisant les moments les plus significatifs de la culture sur des NFT avec la chaîne de blocs, les interprétant dans leur contexte culturel et les reliant aux collectionneurs pour lesquels ils sont les plus importants. Les collectionneurs peuvent acheter ou soumissionner sur des NFT directement sur la plateforme Web de WENEW. WENEW est l'œuvre de l'artiste Mike Winkelmann, connu sous le nom de « Beeple », et des cofondateurs Michael Figge, Guy Oseary et Tim Smith. De plus amples renseignements sur l'approche de WENEW, les normes environnementales et les sorties à venir sont disponibles à l'adresse https://WE.NEW.

