Développés pour l'ère numérique, les premiers restaurants Wendy's Global Next Gen ouvrent leurs portes alors qu'une nouvelle cuisine à volume élevé voit le jour

DUBLIN, Ohio, le 15 août 2023 /CNW/ - La société Wendy's annonce aujourd'hui l'ouverture des premiers restaurants Global Next Gen, tout en travaillant sur un nouveau concept de cuisine afin de répondre à la demande grandissante de la clientèle, la Global Next Gen High-Capacity Kitchen. Ces deux normes de conception axées sur le numérique ont été développées pour améliorer l'expérience de la clientèle, des employés et des franchisés, et accroître la présence des restaurants Wendy's à l'échelle mondiale.

Les premiers restaurants Wendy's intégrant la norme de conception Global Next Gen sont maintenant ouverts, accélérant la croissance mondiale de la marque en améliorant l'expérience de la clientèle, des employés et des franchisés grâce à des innovations de conception et de technologie.& Le nouveau restaurant Wendy's exploité par Meritage Hospitality Group est maintenant ouvert à Edmond, OK. Les restaurants Wendy's® dotés de la norme de conception Global Next Gen comprennent des kiosques de commande en libre-service, des étagères de ramassage des commandes idéalement situées et un stationnement dédié pour le ramassage des commandes mobiles, afin de créer une expérience plus pratique pour les clients privilégiant le numérique. Le nouveau restaurant Wendy's exploité par Wenspok Companies est maintenant ouvert à Great Bend, KS. The Wendy's Company a finalisé la norme de conception de cuisine haute capacité Global Next Gen pour les restaurants à volume élevé, avec un nouvel agencement de cuisine à double face et une capacité d'équipement accrue pour un meilleur traitement des commandes.

Depuis le dévoilement de la norme de conception des restaurants Global Next Gen il y a moins d'un an, Wendy's a ouvert ses premiers restaurants Global Next Gen au Kansas et en Oklahoma, et devrait en ouvrir plus de 200 Global Next Gen d'ici 2024. Les restaurants Global Next Gen de Wendy's intègrent un design élégant et moderne, un aménagement optimisé et une technologie de nouvelle génération pour offrir plus de repas Wendy's à un plus grand nombre de personnes en misant sur la commodité, la rapidité et la précision, tant au service au volant et en salle que par commande mobile.

« La conception visionnaire des restaurants Global Next Gen multiplie par 400 la capacité de traitement des commandes en ligne, accélérant ainsi la croissance numérique au sein du réseau », explique Abigail Pringle, présidente -- International et cheffe du développement chez Wendy's. « En concrétisant les plans de restaurants Global Next Gen en établissements fonctionnels en moins d'un an, Wendy's favorise une expansion adaptée à l'ère numérique à l'échelle du réseau. »

Pour les restaurants les plus achalandés, Wendy's a développé une nouvelle norme de conception de cuisine, qui devrait offrir une augmentation de près de 50 % de la capacité de production de la cuisine par rapport au Global Next Gen. La nouvelle cuisine à grande capacité tire parti de la conception Global Next Gen, avec les avantages supplémentaires d'un agencement de cuisine à double face et d'une capacité d'équipement accrue :

Rendement de la cuisine - La conception de la cuisine à double face comprend un équipement et une disposition de pointe pour maximiser la capacité de la cuisine, fournissant aux membres de l'équipe les outils dont ils ont besoin pour offrir une qualité exceptionnelle y compris des zones de production de sandwichs supplémentaires, un espace dédié aux commandes numériques et plus de zone de préparation.

La conception de la cuisine à double face comprend un équipement et une disposition de pointe pour maximiser la capacité de la cuisine, fournissant aux membres de l'équipe les outils dont ils ont besoin pour offrir une qualité exceptionnelle y compris des zones de production de sandwichs supplémentaires, un espace dédié aux commandes numériques et plus de zone de préparation. Efficacité opérationnelle - La minimisation des distances à parcourir pour les membres de l'équipe grâce à l'emplacement stratégique du comptoir d'accueil, du comptoir de service au volant et de l'espace d'entreposage élargi favorise la fluidité des opérations tout en améliorant le confort de l'équipe et la rapidité du service.

La norme de conception de cuisine Global Next Gen High-Capacity Kitchen intègre les innovations des restaurants Global Next Gen, y compris l'augmentation de la capacité de traitement des commandes en ligne, pour répondre aux préférences changeantes des clients :

Commandes simplifiées - Des bornes de commande en libre-service, des étagères de ramassage de commandes bien situées et un stationnement réservé au ramassage des commandes mobiles contribuent à créer une expérience conviviale pour la clientèle de l'ère numérique.

Des bornes de commande en libre-service, des étagères de ramassage de commandes bien situées et un stationnement réservé au ramassage des commandes mobiles contribuent à créer une expérience conviviale pour la clientèle de l'ère numérique. Optimisation des livraisons - Des places de stationnement et une fenêtre réservée aux partenaires de livraison facilitent la circulation autour du restaurant ainsi que leur travail de façon générale.

Des places de stationnement et une fenêtre réservée aux partenaires de livraison facilitent la circulation autour du restaurant ainsi que leur travail de façon générale. Intégration de la technologie - La technologie de nouvelle génération permet aux équipes des restaurants d'offrir une expérience rapide et sans friction en traitant davantage de commandes en ligne.

« La nouvelle conception de cuisine à volume élevé maximise le rendement des restaurants de grande capacité en utilisant l'innovation de conception Global Next Gen comme gage de réussite », poursuit madame Pringle. « Nous sommes ravis d'allier la conception et la technologie pour stimuler la croissance numérique et mondiale afin de répondre aux exigences de notre clientèle d'aujourd'hui et de demain. »

Vous souhaitez en savoir plus sur les dernières avancées de Global Next Gen? Lisez le billet de questions et réponses avec Abigail Pringle, présidente -- International et cheffe du développement chez Wendy's sur le blogue The Square Deal (en anglais).

À propos de Wendy's

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État d'Ohio, aux États-Unis. Dave a bâti son entreprise selon le principe « La qualité c'est notre recetteMD, » qui demeure à ce jour la pierre d'assise du système chez Wendy's. Wendy's est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf jamais congelé*, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert FrostyMD. L'entreprise Wendy's Company (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) s'engage à agir comme il se doit et à influencer positivement la vie des gens. Cet engagement se concrétise particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful KidsMC, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7 000 restaurants à l'échelle mondiale et visent à devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. For details on franchising, connect with us at www.wendys.com/fr-ca/franchising. Visitez www.wendys.com et www.squaredealblog.com pour plus d'informations et suivez-nous sur X et Instagram (@wendyscanada) et sur Facebook (www.facebook.com/wendys).

*Bœuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis, en Alaska, et au Canada.

