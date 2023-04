Kakao Games est une entreprise de jeux de premier plan dotée d'une capacité de conception exceptionnelle et misant sur des partenariats avec de grandes entreprises de jeux vidéo

Elle contribuera à l'expansion et au développement du mégaécosystème WEMIX3.0 par le conception de jeux basés sur la chaîne de blocs et la collaboration interchaînes par l'intermédiaire de sa filiale Metabora

SÉOUL, Corée du Sud, 25 avril 2023 /CNW/ - Le principal concepteur d'écosystèmes fondés sur la chaîne de blocs WEMIX a accueilli aujourd'hui Kakao Games à titre de WONDER 21 des 40 WONDERS, les Node Council Partners (NCP) du réseau principal WEMIX3.0.

Kakao Games est un chef de file du marché mondial du jeu grâce à ses capacités exceptionnelles de conception de jeux et à ses partenariats avec de grandes entreprises de jeux nationales et mondiales. En tant qu'éditeur et développeur, il offre une gamme de jeux sur le marché mondial couvrant des genres et des plateformes diversifiés.

WEMIX3.0 accueille Kakao Games à titre de « WONDER 21 » du Node Council Partner (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

L'entreprise renforce ses activités de la chaîne de blocs sur le marché mondial en élargissant sa gamme de jeux basés sur la chaîne de blocs axée sur sa filiale Metabora. Kakao Games a également l'intention de contribuer à l'essor et au développement du mégaécosystème WEMIX3.0 en développant des jeux de chaîne de blocs et la collaboration interchaînes par l'intermédiaire de Metabora.

Le mégaécosystème WEMIX3.0 est de plus en plus sophistiqué, et 40 WONDERS lui sert d'axe. 40 WONDERS regroupe des partenaires technologiques qui assurent le fonctionnement stable et l'innovation du réseau principal et des partenaires de l'écosystème qui contribuent à l'établissement des cycles d'expérience de l'écosystème en chaîne et hors chaîne. WONDERS valide les transactions et les blocs du réseau principal WEMIX3.0 et maintient les connexions avec des nœuds supplémentaires pour un fonctionnement stable. Les numéros d'identification uniques de 1 à 40 peuvent être choisis par le partenaire, qui jouera un rôle essentiel pour assurer l'intégrité et la sécurité du réseau principal WEMIX3.0.

WONDER DAO s'est récemment joint aux 40 WONDERS en tant que premier NCP d'une OAD sur la plateforme de WEMIX, et les entreprises de chaînes de blocs qui ont fait leurs preuves continueront de se joindre au mégaécosystème et d'y contribuer, jetant les bases d'une nouvelle vie au sein du Web3.

Pour en savoir plus sur 40 WONDERS, consultez le https://40wonders.wemix.com .

À propos de Wemade

Chef de file reconnu dans l'industrie de la conception de jeu, avec plus de 20 ans d'expérience, la société coréenne Wemade est à la tête d'un changement qui n'arrive qu'une fois par génération, alors que l'industrie du jeu se tourne vers la technologie de la chaîne de blocs. Par l'intermédiaire de sa filiale WEMIX, Wemade vise à accélérer l'adoption de la technologie de la chaîne de blocs en construisant un mégaécosystème fondé sur l'expérience, axé sur la plateforme et orienté vers les services qui offre un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles d'utilisation pour tout le monde.

