NEW YORK, 18 septembre 2023 /CNW/ - WEMAX, INC. est une entreprise de technologie new-yorkaise créée en 2019 qui se spécialise dans les applications visuelles et offre des solutions complètes pour une intégration harmonieuse dans les maisons et les entreprises. WEMAX, INC., une filiale du groupe de technologie de renommée mondiale Appotronics connu pour être un pionnier de la technologie laser ALPD, est à l'avant-garde de l'innovation industrielle.

Partenariat avec Best Buy Canada : Les consommateurs canadiens profitent de rabais pouvant aller jusqu'à 30 % sur les projecteurs les plus populaires de WEMAX

WEMAX, INC. a le plaisir d'annoncer son partenariat stratégique avec Best Buy Canada, qui lui permettra d'élargir son auditoire et d'offrir ses produits de grande qualité et rentables. Best Buy Canada sera le principal canal de vente des produits certifiés « boîte ouverte » et remis à neuf de WEMAX, maintenant offerts à un rabais exclusif pouvant atteindre 30 %.

Cette collaboration souligne l'engagement de WEMAX à offrir différentes options de produits qui répondent aux diverses préférences des consommateurs. Les clients canadiens peuvent maintenant explorer une section de la boutique en ligne de Best Buy Canada consacrée à la gamme de produits boîte ouverte et remis à neuf de grande qualité de WEMAX. Les principaux produits comprennent le projecteur laser ALPD 4K UST NOVA de WEMAX, le projecteur WEMAX Dice Camping, le projecteur WEMAX Go Advanced Business et le mini projecteur WEMAX Go. Ces promotions combinent la qualité renommée de WEMAX et l'abordabilité, offrant des solutions idéales pour les consommateurs soucieux de leur budget.

En proposant ses produits boîte ouverte et remis à neuf par l'entremise de Best Buy Canada, WEMAX, INC. contribue également à la durabilité de l'industrie de l'électronique grand public en prolongeant le cycle de vie de ses produits.

Créer des liens avec les consommateurs canadiens : Lancement de la boutique en ligne consacrée à WEMAX de Best Buy Canada

Dans le cadre de sa stratégie d'expansion sur le marché canadien, WEMAX, INC. est ravie d'annoncer le lancement officiel de sa boutique en ligne au Best Buy CA Il s'agit de la première étape de la prestation de services personnalisés et de produits adaptés aux consommateurs canadiens.

WEMAX, INC. a une longue tradition de réalisations et d'innovations propres à l'industrie. Grâce à l'ouverture de la boutique sur le site Web de Best Buy au Canada, les consommateurs canadiens ont un accès direct aux produits de pointe et services personnalisés localisés de WEMAX

La boutique en ligne Best Buy.ca offrira une gamme complète de produits de première qualité de WEMAX, y compris le projecteur laser ALPD 4K UST NOVA de WEMAX, le projecteur WEMAX Dice Camping, le projecteur WEMAX Go Advanced Business et le mini projecteur WEMAX Go, tous offerts avec un rabais exclusif pouvant aller jusqu'à 30 %. Les clients auront accès à un choix d'articles conçus pour répondre aux différents besoins des consommateurs.

Pour en savoir plus sur WEMAX, INC. et sa gamme de projecteurs, visitez notre boutique sur le site de Best Buy : [WEMAX @ Best Buy CA] ( https://www.bestbuy.ca/fr-ca/vendeur/1242559 ). Tenez-vous au courant des dernières nouvelles et offres en nous suivant sur Twitter [@wemaxprojectors] ( https://twitter.com/wemaxprojectors ).

À propos de WEMAX, INC.

WEMAX, INC. est une entreprise de technologie basée à New York qui se spécialise dans les applications visuelles et offre des solutions complètes pour une intégration harmonieuse dans les maisons et les entreprises. Filiale du groupe technologique de renommée internationale Appotronics, coté en bourse en Chine et bien connu pour sa technologie laser pionnière ALPD et plus de 2 000 brevets et propriétés intellectuelles depuis 2006, WEMAX, INC. est un chef de file de l'industrie.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Tao Una, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211989/Pastel_Pink_Simple_Elegant_New_Drop_Shop_Promotion_Facebook_Post__1920___980_px___5.jpg

SOURCE WEMAX, INC.