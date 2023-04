SÉOUL, Corée du Sud, 25 avril 2023 /CNW/ - Wemade, le développeur de jeux sud-coréen derrière la plateforme mondiale de jeux de chaîne de blocs WEMIX PLAY, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente (PE) avec le ministère de l'Investissement en Arabie saoudite (MISA). L'accord mettra l'accent sur le développement et la croissance du secteur du jeu et de la chaîne de blocs en Arabie saoudite.

MISA s'associe à des entreprises internationales pour rationaliser les initiatives d'investissement et d'expansion en Arabie saoudite. Dans le cadre de la Vision 2030, qui met l'accent sur la diversification de l'économie énergétique du pays, le ministère vise à faciliter les occasions d'affaires pour les entités étrangères dans le pays grâce à des réseaux de services et de réseaux destinés aux principaux acteurs de l'écosystème local.

En novembre 2022, Wemade a participé au Forum sur l'investissement entre l'Arabie saoudite et la Corée du Sud, où des réunions ont eu lieu avec le ministre saoudien des investissements, Khalid A. Al-Falih, et d'autres représentants saoudiens. À la suite de la visite du ministre Al-Falih, l'intérêt de l'Arabie saoudite pour Wemade s'est accru, ce qui a mené à un partenariat avec l'entité Nine66 du Savvy Games Group et à des réunions officielles tenues pendant la conférence technologique LEAP. Wemade et Nine66 explorent ensemble divers programmes de formation, de contenu éducatif, de localisation de jeux et de commandite d'événements régionaux, entre autres.

« Le protocole d'entente et le partenariat avec MISA marquent une étape importante pour les projets d'expansion de Wemade en Arabie saoudite, a déclaré Henry Chang, chef de la direction de Wemade. Cela démontre notre ambition soutenue de collaborer avec les principaux partenaires stratégiques de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). »

En janvier, Wemade a établi des bureaux locaux à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, et prévoit collaborer étroitement avec des entreprises et des projets locaux. Dans le cadre de ce partenariat global, Wemade et MISA travailleront ensemble pour accélérer l'industrie du jeu en Arabie saoudite et soutenir l'ambition du Royaume de devenir une plaque tournante mondiale du jeu d'ici 2030.

Un représentant de MISA a déclaré : « Nous sommes très heureux des progrès réalisés par Wemade dans l'expansion de ses activités en Arabie saoudite et nous avons hâte de continuer à soutenir la présence de Wemade en la reliant à des partenaires stratégiques dans le secteur. Ces progrès seraient un pas de plus vers la réalisation de l'objectif national de devenir une plaque tournante du jeu et des sports électroniques, conformément à la Stratégie nationale sur le jeu et les sports électroniques. »

À propos de Wemade

Chef de file reconnu dans l'industrie du jeu, avec plus de 20 ans d'expérience, la société coréenne Wemade est à la tête d'un changement qui n'arrive qu'une fois par génération, alors que l'industrie du jeu se tourne vers la technologie de la chaîne de blocs. Par l'intermédiaire de sa filiale WEMIX, Wemade vise à accélérer l'adoption de la technologie de la chaîne de blocs en construisant un mégaécosystème basé sur l'expérience, axé sur la plateforme et orienté vers les services, qui offre un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles d'utilisation pour tout le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

SOURCE Wemade Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]