Le changement de dénomination sociale de Wellness Pet Company réaffirme la mission de la société pionnière en nutrition des animaux de compagnie, qui consiste à leur fournir une alimentation de qualité supérieure à base d'ingrédients naturels et appuyée par l'innovation et les progrès de la science, tout en mettant de l'avant la marque phare de l'entreprise Wellness®

TEWKSBURY, Massachusetts, 21 décembre 2021 /CNW/ - WellPet, LLC, la plus grande entreprise indépendante d'aliments naturels de qualité supérieure pour animaux de compagnie basée en Amérique du Nord, appuyée par Clearlake Capital Group L.P. (avec ses sociétés affiliées, « Clearlake »), a annoncé aujourd'hui qu'elle changeait sa dénomination sociale pour Wellness Pet Company (« Wellness Pet » ou « la Société »). Forte de 100 ans d'expertise dans le domaine de la nourriture et des friandises pour animaux de compagnie de qualité supérieure, Wellness Pet poursuit sa mission de contribuer au bien-être des animaux de compagnie auprès d'une nouvelle génération de propriétaires. Wellness Pet Company élargit sa vision à un moment charnière. En effet, la catégorie des aliments naturels pour animaux de compagnie de première qualité a connu un regain d'intérêt auprès des consommateurs en raison de l'augmentation progressive du nombre d'adoption d'animaux de compagnie aux États-Unis. Les propriétaires d'animaux de compagnie recherchent de plus en plus les bienfaits d'une nutrition naturelle de première qualité.

« Nous avons estimé que c'était le moment idéal pour relancer Wellness Pet, une entreprise qui se voue à desservir la prochaine génération de propriétaires d'animaux de compagnie au début de leur vie commune avec leurs compagnons. Nos relations avec les animaux de compagnie vont au-delà des simples rapports de compagnie. Les animaux de compagnie offrent un lien émotionnel mutuellement bénéfique qui améliore nos vies au quotidien. Et une alimentation naturelle appropriée et fondée sur la science est l'un des éléments fondamentaux nécessaires pour veiller à la santé, au bonheur et au bien-être de nos compagnons, a déclaré Reed Howlett, chef de la direction de Wellness Pet Company. Les propriétaires d'animaux de compagnie et leurs animaux sont au cœur de tout ce que nous faisons, et nous croyons que l'alimentation naturelle de première qualité fondée sur des résultats éprouvés en matière de santé est la base de ce bien-être mutuel. Nous sommes ici pour améliorer les conditions de vie d'un nombre croissant d'animaux de compagnie et de leurs familles. »

L'alimentation naturelle haut de gamme est le segment le plus important et celui qui croît le plus rapidement dans l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, et Wellness Pet Company croit que cette tendance s'explique principalement par la recherche de soins des propriétaires d'animaux de la génération du millénaire et de la génération Z, qui devraient représenter 58 % des propriétaires d'animaux de compagnie américains d'ici 20251. La prochaine génération de propriétaires d'animaux de compagnie cherche des marques de confiance. Ces propriétaires s'intéressent davantage aux friandises, aux garnitures et aux suppléments haut de gamme qui répondent aux besoins de leurs animaux de compagnie. Wellness Pet poursuivra activement sa mission qui consiste à fournir des aliments naturels qui procurent des bienfaits que les animaux peuvent ressentir, et que les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent observer, comme une peau et un poil en santé, un niveau d'énergie optimal, une bonne santé digestive, des yeux, des dents, des gencives et un système immunitaire sains.

« Nous voyons l'énorme potentiel pour Wellness Pet Company en tant qu'organisation vouée à offrir aux propriétaires d'animaux de compagnie du monde entier les produits de qualité qu'ils méritent, a déclaré José E. Feliciano, cofondateur et associé directeur, et Arta Tabaee, directrice générale chez Clearlake. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir la croissance stratégique de l'entreprise avec l'aide de notre guide O.P.S.MD, tout en appuyant des initiatives importantes pour les propriétaires d'animaux de compagnie, comme un engagement continu envers l'alimentation naturelle, une approche scientifique et le développement durable. »

Wellness Pet Company perpétue l'héritage de produits novateurs de premier ordre et d'alimentation axée sur les résultats, menés par sa marque phare WellnessMD , et qui comprend la fameuse marque de friandises favorisant l'hygiène dentaire WHIMZEESMC by WellnessMD et la marque de friandises pour chiens entièrement naturelle Old Mother HubbardMC by WellnessMD , en plus des marques alimentaires haut de gamme Holistic SelectMD , SojosMD , et Eagle PackMD . Ces produits sont tous fabriqués selon des capacités opérationnelles et manufacturières de classe mondiale qui respectent les plus hautes normes de qualité et de sécurité.

Le bien-être des animaux de compagnie et de leurs propriétaires est également synonyme de bien-être pour leur collectivité et leur environnement. C'est pourquoi Wellness Pet Company demeurera engagée dans la lutte mondiale contre les changements climatiques en utilisant davantage d'emballages recyclables, en favorisant l'expédition directe peu polluante et en accordant une plus grande attention aux émissions d'émission de gaz à effet de serre découlant des processus de fabrication tout en continuant de respecter les normes les plus élevées en matière de salubrité et de conformité des aliments. Il sera tout aussi important de créer et de cultiver une culture de diversité et d'inclusion et un sentiment d'appartenance au milieu de travail.

Le nouveau nom de l'entreprise entrera en vigueur au début de 2022. Le siège social de Wellness Pet Company demeurera à Tewksbury, au Massachusetts. L'entreprise a également récemment ouvert un nouveau bureau à Boston, au Massachusetts; le Consumer Connect Center (C3), un centre d'excellence qui se concentrera sur le développement de produits alimentaires de pointe pour la prochaine génération de propriétaires d'animaux de compagnie.

À propos de Wellness Pet Company :

Wellness Pet Company, la plus grande entreprise indépendante d'aliments naturels pour animaux de compagnie basée en Amérique du Nord, regroupe les marques WellnessMD , WHIMZEESMC by WellnessMD , Old Mother HubbardMC by WellnessMD , Holistic SelectMD, SojosMD , et Eagle PackMD . S'appuyant sur une expérience centenaire, Wellness Pet Company a pour mission unique de contribuer au bien-être de la vie commune entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires par le biais d'une alimentation naturelle de première qualité. Celle-ci se doit d'offrir des bienfaits pour la santé éprouvés que les animaux de compagnie ressentent, et que les propriétaires peuvent constater. En effet, lorsque les animaux de compagnie sont bien, leurs propriétaires le sont aussi. Wellness Pet fabrique des produits à compositions exclusives dans ses trois installations de pointe en Indiana, au Minnesota et aux Pays-Bas, appuyés par une chaîne d'approvisionnement couvrant plus de 1,2 million de points de distribution dans le monde. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de l'entreprise.

À propos de Clearlake

Fondée en 2006, Clearlake Capital Group, L.P. est une société d'investissement de premier plan qui exploite des entreprises intégrées dans le domaine du capital-investissement, du crédit et d'autres stratégies connexes. Grâce à une approche commerciale sectorielle, l'entreprise cherche à établir des partenariats avec des équipes de gestion expérimentées en fournissant des capitaux patients à long terme à des entreprises dynamiques qui peuvent bénéficier de l'approche d'amélioration opérationnelle O.P.S.MD de Clearlake. L'entreprise cible principalement les secteurs de la technologie, des entreprises industrielles et des consommateurs. Clearlake a actuellement plus de 55 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et ses principaux investisseurs ont dirigé ou codirigé plus de 300 investissements. L'entreprise a des bureaux à Santa Monica et à Dallas. De plus amples renseignements sont disponibles au www.clearlake.com et sur Twitter @ClearlakeCap.

1 Selon un sondage sur les propriétaires d'animaux de compagnie réalisé par Packaged Facts en 2019

