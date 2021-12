Wellington-Altus noue un partenariat stratégique avec Envestnet pour renforcer les capacités des conseillers au moyen de solutions de pointe

WINNIPEG, MB, TORONTO, MONTRÉAL et CHICAGO, le 14 déc. 2021 /CNW/ - Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus), la première société de conseils en gestion de patrimoine au Canada*, et Envestnet Inc., un important fournisseur de systèmes intelligents de gestion de patrimoine, annoncent la création d'un partenariat stratégique permettant aux conseillers de Wellington-Altus d'accéder à un écosystème unifié de mieux-être financier soutenant l'expérience des conseillers et des clients qui utilisent une connexion intelligente.

« Nous allons de l'avant à une vitesse vertigineuse et l'écosystème novateur d'outils de gestion de portefeuille d'Envestnet protégera la pérennité de notre entreprise à mesure que nous continuerons d'attirer des conseillers de premier plan et d'offrir des services à la clientèle de première qualité », a déclaré Shaun Hauser, fondateur et président, Wellington-Altus. « Nous tenons à permettre à nos conseillers de donner le meilleur d'eux-mêmes, et je suis convaincu qu'ils ressentiront les effets de cette nouvelle technologie au quotidien. »

Une fois que l'entreprise aura migré vers l'écosystème Envestnet, les conseillers et les gestionnaires de portefeuille auront accès à des analyses de données approfondies à partir du portail d'entreprise d'Envestnet, ce qui leur permettra d'offrir des plans et des conseils financiers hyperpersonnalisés, axés sur les données. En outre, la plateforme unifiée de comptes gérés d'Envestnet simplifie l'intégration de comptes discrétionnaires de tiers dans les portefeuilles mondiaux diversifiés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.envestnet.com/products/uma.

« Nous cherchons constamment à fournir à un plus grand nombre de conseillers en Amérique du Nord les données, les solutions et la technologie dont ils ont besoin pour permettre à leurs clients de vivre une vie financière intelligente », a déclaré Louis D'Addario, directeur général et chef, Développement des affaires institutionnelles, Envestnet. « La capacité d'aider les clients à comprendre l'incidence de leurs dépenses d'aujourd'hui sur leur épargne de demain et d'intégrer des stratégies de placement personnalisées qui peuvent les aider à améliorer les résultats à court et à long terme est un atout alors que Wellington-Altus continue de prospérer dans cette industrie en constante évolution. »

Alors que Wellington-Altus compte plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous administration, l'entreprise continue de croître de façon exponentielle et de faire sa marque en tant que chef de file au moyen de l'innovation et de la priorisation des besoins des clients par-dessus tout.

« Notre équipe de conseillers et de gestionnaires de portefeuille veut des solutions sophistiquées et personnalisées qui génèrent de la valeur de bout en bout pour leur pratique et leurs clients », a déclaré Danny Stoller, chef de l'exploitation, Wellington-Altus. « Pour nous, il est important que notre équipe profite de la meilleure technologie sur le marché, et c'est ce qu'Envestnet nous apporte. Ce que nous construisons avec Envestnet renforcera considérablement nos capacités en tant qu'entreprise. »

Wellington-Altus et Envestnet travaillent maintenant à la mise en œuvre de la plateforme adaptée.

À propos de Wellington-Altus Financial Inc.

Fondée en 2017, Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2021 d'Investment Executive.

Pour en apprendre plus sur Wellington-Altus, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.wellington-altus.ca/fr/.

À propos d'Envestnet

Envestnet désigne la famille de filiales d'exploitation de la société de portefeuille publique Envestnet Inc. (NYSE : ENV). Envestnet transforme la façon dont le mieux-être et les conseils financiers sont offerts. Notre mission consiste à renforcer les capacités des conseillers et des fournisseurs de services financiers au moyen de technologies, de solutions et de renseignements novateurs pour faire du mieux-être financier une réalité pour tous. Près de 108 000 conseillers et plus de 6 000 entreprises - dont 17 des 20 plus grandes banques américaines, 46 des 50 plus grandes sociétés de gestion de patrimoine et de courtage, plus de 500 des plus grands CPI, ainsi que des centaines d'entreprises de technologies financières - utilisent la technologie et les services d'Envestnet qui aident à obtenir de meilleurs résultats pour les entreprises, les conseillers et leurs clients.

Pour en savoir plus, visitez le site www.envestnet.com, abonnez-vous à notre blogue et suivez-nous sur Twitter (@ENVintel) et LinkedIn.

SOURCE Services financiers Wellington-Altus Inc.

Renseignements: Sara Howe, Directrice principale, Communications, Wellington-Altus Gestion Privée, Tél. : 647 966-7112, [email protected]; Dana Taormina, JConnelly pour Envestnet, Tél. : 973 647-4626, [email protected]