WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Financière Wellington-Altus (Wellington-Altus) poursuit son expansion en sol québécois en ouvrant une succursale ultramoderne au centre-ville de Montréal.

« Le Québec est un marché important pour Wellington-Altus, et nous sommes ravis d'avoir un nouveau bureau au cœur de la communauté financière montréalaise, a déclaré le président, M. Jordy Chilcott. L'entreprise connaît une croissance incroyable d'un bout à l'autre du pays, et l'ouverture de ces nouveaux locaux dans la métropole témoigne de notre engagement à établir une importante base de conseillers dans la province. »

Les nouveaux locaux montréalais de Wellington-Altus ont récemment accueilli le Groupe Investissements Hale. « Nous sommes ravis de nous joindre à une entreprise qui nous donne toute la liberté d'accorder la priorité aux intérêts de notre clientèle. Nous avons maintenant la souplesse de mettre au point et d'exploiter des technologies de premier ordre. Ce changement rafraîchissant est bienvenu et nous emballe plus que jamais pour l'avenir », s'est réjoui Simon Hale, conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille principal.

« La culture d'entreprise de Wellington-Altus trouve écho auprès des conseillers du Québec, qui cherchent à être traités comme de véritables partenaires et à avoir voix au chapitre dans la direction et les activités de l'entreprise. Nous sommes d'ores et déjà sur une lancée incroyable, a ajouté Christian Perreault, vice-président principal et directeur régional, Québec. Cette magnifique nouvelle succursale offre aux conseillers la capacité de puiser dans nos ressources novatrices et avant-gardistes, ce qui leur donne la possibilité de mieux servir leurs clients. Tout le monde est stimulé par notre trajectoire de croissance et par notre groupe de conseillers en gestion de patrimoine au Québec qui cherchent à se surpasser. »

La nouvelle succursale de 12 000 pieds carrés est située au 1250, boulevard René-Lévesque, dans un chef-d'œuvre architectural de 47 étages. L'inauguration de cette succursale marque le premier anniversaire de la présence de Wellington-Altus au Québec.

À propos de Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2022 d'Investment Executive.

SOURCE Wellington-Altus Private Wealth Inc.

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias : Lisa Leveille, Vice-présidente, Marketing, Wellington-Altus Gestion Privée, 1 236 326-4139, [email protected]