Wellington-Altus attire jusqu'à 85 millions de dollars de capitaux de partenaires minoritaires pour alimenter sa croissance à venir

WINNIPEG, MB, TORONTO, et MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Services financiers Wellington-Altus Inc. (Wellington-Altus), la plus importante société indépendante de gestion du patrimoine au Canada, dont les actifs sous administration s'élèvent à environ 20 milliards de dollars, a annoncé aujourd'hui qu'elle a attiré des placements minoritaires en actions de croissance de The Cynosure Group (Cynosure) et de Jessiman Family Investments (JFI). Alors que Wellington-Altus continue de prendre de l'ampleur en tant que première société de services-conseils en gestion de patrimoine au Canada*, ce partenariat stratégique appuiera la croissance inébranlable de la société en embauchant les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine et en faisant l'acquisition de certaines sociétés de gestion de fonds établies partout au pays.

Grâce à leurs investissements, Cynosure et JFI sont devenus ou deviendront (le cas échéant) des propriétaires minoritaires de Wellington-Altus et se joindront au conseil d'administration de la société, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Les fondateurs, les conseillers et l'équipe de gestion de Wellington-Altus continueront de contrôler et d'exploiter la société, en profitant dorénavant de fonds accrus qui leur permettront de relever encore la barre pour offrir une expérience client de premier ordre à une clientèle nationale.

« Il s'agit d'un important catalyseur de la croissance continue de notre entreprise, avec de nombreux mois de planification et d'exécution qui portent fruit maintenant », affirme Charlie Spiring, fondateur et président de Services financiers Wellington-Altus Inc. « J'ai vraiment hâte d'intégrer les nombreux nouveaux conseillers de premier plan et nombreuses sociétés de gestion de fonds qui savent que nous pouvons les aider à obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. »

« Attirer des exploitants et des investisseurs chevronnés comme JFI et Cynosure en dit long sur la situation actuelle de notre société, et l'orientation que nous prenons avec ces partenaires incroyables est encore plus excitante », a déclaré Shaun Hauser, fondateur et président de Services financiers Wellington-Altus Inc. « Nous avons tous hâte d'entreprendre la prochaine étape de la croissance de notre entreprise. Pour nous, il est très important de créer une fondation de valeur pour les conseillers. Nous voulons qu'ils profitent d'avantages inconnus ailleurs. C'est ce que nous proposons aujourd'hui et nous sommes maintenant en mesure d'en faire encore plus pour nos clients. »

« La croissance et le succès extraordinaires de Wellington-Altus sont vraiment impressionnants à voir, et nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe en tant qu'investisseur », a déclaré Peter Jessiman, chef de la direction de JFI. « Nous croyons que ses conseillers de calibre mondial et sa recherche constante de résultats pour le client permettront à la société de prospérer pendant de nombreuses années. »

« Après de nombreuses années de partenariat avec des entreprises de gestion de patrimoine privées de premier plan aux États-Unis, nous savons à quoi ressemble le succès, et le développement exponentiel de Wellington-Altus ainsi que la réputation de son service à la clientèle exceptionnel au Canada sont indéniables. Nous sommes très heureux d'aider la société à réussir la prochaine étape de sa croissance », a déclaré Keith Taylor, cofondateur et directeur général de Cynosure.

À propos de Services financiers Wellington-Altus Inc.

Fondée en 2017, Services financiers Wellington-Altus Inc. (« Wellington-Altus »), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec environ 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2021 d'Investment Executive.

Pour en apprendre plus sur Wellington-Altus, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.wellington-altus.ca/

Jessiman Family Investments

Jessiman Family Investments (JFI) est un bureau de gestion familial établi à Winnipeg. Il a été créé après que la famille Jessiman a vendu le Bison Transport Group of Companies à James Richardson & Sons Ltd. à la fin de 2020. JFI possède d'importantes participations dans des actions cotées en bourse et des biens immobiliers ainsi qu'un portefeuille de placements privés, dont un partenariat en capital-investissement. Des membres de la direction de JFI participent également à la supervision de la Jessiman Foundation, la branche philanthropique de la société.

Pour toute question au sujet de JFI, veuillez communiquer avec Susan Deleau : [email protected]

The Cynosure Group

The Cynosure Group, dont les origines remontent à la famille Eccles en Utah, est un gestionnaire d'actifs non traditionnels indépendant et un conseiller de portefeuille qui effectue des investissements à long terme au nom de familles, de fondations et d'autres institutions aux vues similaires. Les solutions de collaboration de Cynosure sont axées sur des catégories d'actifs non traditionnels allant de possibilités d'investissement direct dans des petites et moyennes entreprises rentables à la construction et à la répartition de portefeuilles complets.

Pour en savoir plus sur Cynosure, veuillez consulter son site Web : https://cynosuregroup.com/

Relations avec les médias - Personnes-ressources :

Sara Howe

Directrice principale, Communications

Tél. : 647 966-7112

[email protected]

