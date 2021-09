Wellington-Altus annonce l'expansion de sa présence jusqu'au Québec

Pour aider à diriger cette expansion, Wellington-Altus a nommé Christian Perreault, originaire du Québec, au poste de vice-président principal et directeur régional, Québec. Dans le cadre de ses fonctions, il préparera le lancement des activités au Québec afin de commencer à intégrer de nouveaux conseillers au début de l'année prochaine.

« M. Perreault est un professionnel chevronné de l'industrie qui entretient des liens étroits avec le secteur des placements du Québec, a déclaré Jordy Chilcott, vice-président exécutif, Stratégie et optimisation, Gestion de patrimoine. Il est la personne dont nous avons besoin pour nous guider dans cet important marché pour notre société. »

Avant de se joindre à Wellington-Altus, M. Perreault a été jusqu'à tout récemment directeur régional à Investissements Russell. Son expérience dans le secteur remonte aussi loin qu'à l'époque Midland Walwyn, sans compter son passage au sein de Merrill Lynch Global Asset Management et de Marchés des capitaux CIBC.

« L'indépendance et la culture d'entreprise de Wellington conviendront particulièrement bien aux conseillers du Québec qui veulent se débarrasser de la bureaucratie et gérer leurs affaires en toute liberté, d'une manière qui donne la priorité aux clients, a déclaré M. Perreault. Une aventure passionnante nous attend! »

Une fois pleinement opérationnelle au Québec, Wellington-Altus se concentrera pleinement sur l'intégration d'autres talents de haut niveau dans son réseau de conseillers en placement, tout en continuant d'offrir une expérience client exceptionnelle aux Canadiens dans tout le pays.

À propos de Wellington-Altus Financial Inc.

Fondée en 2017, Wellington-Altus Financial Inc. (« Wellington-Altus »), la société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 19 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2021 d'Investment Executive.

SOURCE Wellington-Altus Gestion Privée

Renseignements: Danielle Nichol, Vice-présidente principale, Marketing, 416 369-6215 | [email protected]

Liens connexes

https://wellington-altus.ca/