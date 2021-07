La Supergrappe des technologies numériques réunit des partenaires de choix pour développer une technologie innovante axée sur le bien-être

VANCOUVER, BC, le 27 juill. 2021 /CNW/ - En partenariat avec lululemon, Wysdom.AI, l'Université Queen's, Microsoft et Mitacs, la Supergrappe des technologies numériques du Canada est fière d'annoncer le lancement de Wellbeing.ai, un projet collaboratif visant à mettre au point une nouvelle approche pour personnaliser le coaching en santé et bien-être.

D'une valeur de 20 millions de dollars, ce projet consiste à créer une plateforme numérique qui aidera les gens à mieux comprendre leur santé physique et mentale en les invitant à interagir avec des agents virtuels.

« Maintenant que la pandémie s'estompe, il est plus important que jamais de voir au bien-être de la population canadienne en la mettant au cœur de nos initiatives », souligne Judith Law, directrice générale d'Anxiété Canada. « C'est très encourageant qu'un investissement collaboratif de cette ampleur soit fait pour fournir aux Canadiennes et aux Canadiens des ressources et outils efficaces pour gérer le stress et l'anxiété. »

La Supergrappe a fourni la structure collaborative et le co-investissement nécessaires au projet. « C'est là un bel exemple de convergence d'expertises diverses : nous réunissons des fleurons canadiens de l'innovation numérique, de l'intelligence artificielle et de la fabrication de vêtements techniques pour venir changer la donne dans le domaine de la santé et du bien-être », se réjouit Sue Paish, PDG de la Supergrappe. « Avec les bons outils et les bonnes ressources, nous pouvons tous nous réaliser pleinement et travailler à un meilleur futur. »

« Les supergrappes permettent la mise sur pied de partenariats qui ne pourraient pas exister autrement, notamment en tissant des liens entre des PME et des grands joueurs », mentionne François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « L'annonce d'aujourd'hui illustre bien comment les supergrappes peuvent mettre en lien les PME, les grandes entreprises, les nouveaux clients et les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale pour ainsi propulser les PME et susciter la création d'emplois rémunérateurs partout au Canada. »

L'entreprise privée lululemon agira comme fer de lance dans ce projet, qui pourrait prendre une ampleur internationale. En y apportant données, outils et ressources, elle poursuit son objectif organisationnel consistant à offrir ses outils de bien-être à 10 millions de personnes d'ici 2025. Ce sera la première entreprise commerciale à utiliser cette technologie pour atteindre sa vision concernant les retombées concrètes.

« Nous sommes ravis de participer à ce partenariat novateur avec le gouvernement fédéral, la Supergrappe et les autres partenaires du projet afin de mettre au point des outils et ressources qui démocratiseront le bien-être pour le rendre accessible à tous », raconte Calvin McDonald, PDG de lululemon. « Notre équipe du secteur Innovation travaillera de concert avec nos partenaires pour trouver comment les entreprises comme la nôtre peuvent être encore plus utiles aux clients et à la société grâce à des outils de bien-être virtuels, adaptatifs et axés sur l'empathie. »

La technologie d'optimisation de l'IA conversationnelle de Wysdom.AI sera mise à profit pour créer les prototypes d'agents virtuels de Wellbeing.ai, qui seront ensuite testés par des partenaires fin 2022. « Pour ce virage virtuel dans le domaine du bien-être, le principal défi réside dans la collecte de données qui permettront de construire un "cerveau numérique" capable de donner des conseils éclairés et de comprendre les interactions humaines, tant avec autrui qu'avec notre environnement », explique Jeff Brunet, fondateur et président de Wysdom.AI. « Les données physiques comme le poids, le degré d'activité, le rythme cardiaque et le nombre d'heures de sommeil sont faciles à définir et à mesurer, mais les données ayant trait au bien-être émotionnel et social, elles, doivent être définies, mesurées et intégrées afin de créer une expérience numérique personnalisée holistique. »

Le rôle de Microsoft dans le projet sera essentiel; il consistera à piloter l'élaboration d'un cadre éthique et responsable pour l'IA en s'appuyant sur les principes d'équité, de diversité et d'inclusion. Tout au long du projet, les recommandations des conseillers en éthique et déontologie seront implantées de manière à respecter la diversité et les genres chez les utilisateurs de Wellbeing.ai. La Smith School of Business de l'Université Queen's formera la nouvelle génération de spécialistes en IA grâce à des fonds privés et à des travaux pratiques menés dans le cadre du projet, qui profite aussi du soutien de Mitacs, une OBNL nationale de recherche et de formation.

À propos de la Supergrappe des technologies numériques

La Supergrappe des technologies numériques résout quelques-uns des problèmes les plus épineux auxquels sont confrontées l'industrie et la société, à l'aide de technologies conçues au Canada. Nous réunissons des organisations de toutes tailles des secteurs privé et public pour relever les défis qui se posent aux différents champs d'activité économique du Canada, notamment les soins de santé, l'exploitation des ressources naturelles, la fabrication et le transport. Grâce à cette méthode d'« innovation collaborative », la Supergrappe favorise l'émergence de solutions bien meilleures que celles qu'une organisation isolée pourrait trouver seule. L'initiative de la Supergrappe des technologies numériques est dirigée par des chefs de file de l'industrie comme D-Wave, LifeLabs, LlamaZOO, Lululemon, MDA, Microsoft, Mosaic Forest Management, Sanctuary AI, Teck Resources Limited, TELUS, Terramera et 1Qbit. Ensemble, nous œuvrons à positionner le Canada comme carrefour mondial de l'innovation numérique. On peut consulter la liste complète des membres en cliquant ici.

À propos de lululemon athletica inc.

lululemon athletica inc. (NASDAQ : LULU) est une entreprise de vêtements de sport inspirée par un style de vie sain qui se consacre au yoga, à la course à pied, à l'entraînement et à toutes sortes d'activités sportives, créant des produits et des expériences transformationnels qui permettent aux gens de vivre une vie qu'ils aiment. Établissant la référence en matière de tissus techniques et de conception fonctionnelle, lululemon travaille avec des yogis et des athlètes locaux afin de poursuivre ses recherches et d'obtenir des commentaires sur ses produits. Pour plus de renseignements, visitez le www.lululemon.com.

À propos de Wysdom.AI

Wysdom est une plateforme d'optimisation de l'IA conversationnelle qui permet d'avoir à faibles coûts des agents de conversation virtuels, performants et capables d'apprendre, afin d'offrir une expérience client de grande qualité. Pour en savoir plus : https://wysdom.ai.

