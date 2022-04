« L'acquisition de Briogeo marque la première expansion du portefeuille de Wella Company en tant qu'entité indépendante. Les produits de soins capillaires naturels, écoéthiques et à forte croissance de Briogeo complètent notre portefeuille de soins capillaires et nos offres durables et alimenteront notre élan de croissance dans la catégorie des soins capillaires, qui est aujourd'hui le segment des soins de beauté qui connaît la plus forte croissance, a déclaré Annie Young-Scrivner, directrice générale de Wella Company. Je suis fière de la croissance que notre entreprise a connue en seulement 17 mois, et nous avons trouvé en Briogeo un partenaire vraiment spécial et complémentaire. Briogeo a été à l'avant-garde de la révolution des cheveux propres et naturels depuis la création de l'entreprise en 2013, et son ascension a été tout simplement remarquable. Ensemble, nous élargirons encore davantage notre offre de produits durables, renforcerons notre présence dans le commerce de détail haut de gamme et porterons l'impact commercial et social vers de nouveaux sommets. »

Sous la direction de sa fondatrice et directrice générale, Nancy Twine, Briogeo a révolutionné les soins capillaires propres et naturels en proposant des produits et des solutions efficaces pour tous les types de cheveux, toutes les textures de cheveux, tous les besoins capillaires, toutes les origines ethniques, tous les milieux et toutes les personnes. Briogeo a connu une croissance rapide depuis sa création et est une entreprise primée; elle a obtenu le prix Allure Best of Beauty chaque année depuis 2018. Nancy Twine est reconnue comme l'une des propriétaires d'entreprises en démarrage les plus en vue dans le domaine des soins de beauté au cours de la dernière décennie. Elle a reçu le prix Entrepreneur's 100 Women of Impact en 2021, le prix Goldman Sachs Builders + Innovators Award en 2020 et le prix Cosmetic Executive Women (CEW) Female Founder Award en 2019.

Wella Company entend soutenir Briogeo et sa stratégie visant à exceller en jouant un rôle de premier dans le secteur des soins de beauté durables. Briogeo cadre parfaitement avec l'engagement profond de Wella Company à construire une entreprise qui intègre la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) et les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au cœur de ses activités. L'ajout du portefeuille de soins capillaires de prestige de Briogeo complète les ambitions de Wella Company qui consistent à proposer des produits plus diversifiés pour tous les types de cheveux, tout en développant des produits propres et écologiques dans l'ensemble de son portefeuille.

« La force des activités de recherche et développement, du marketing numérique et des opérations mondiales de Wella Company, ainsi que sa capacité à atteindre les 91 millions de professionnels des soins des cheveux et des ongles et les consommatrices qu'ils servent et soutiennent, feront passer notre marque Briogeo au niveau supérieur, a déclaré Nancy Twine, cheffe de la direction de Briogeo. Il s'agit d'un partenariat stratégique important pour les deux parties, qui sont compatibles sur le plan de l'ambition, de la philosophie et de la culture. Avec Wella Company, nous avons un partenaire engagé pour aider notre entreprise et nos employés à atteindre la prochaine étape de notre croissance. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accélérer notre expansion et notre innovation, en ravissant globalement plus de personnes dans plus de régions géographiques, et au moyen de canaux de distribution plus vastes. »

L'histoire de Wella Company en matière de leadership au féminin est unique. L'entreprise regroupe plusieurs fondatrices, dont Suzi Weiss-Fischmann, cofondatrice d'O-P-I, Eva Graham, de Nioxin, et Geri Cusenza, cofondatrice de Sebastian Professional. Annie Young-Scrivner et Nancy Twine, de Briogeo, forment un duo de femmes issues des minorités à la tête d'une entreprise de produits de beauté à forte croissance : un duo qui non seulement renforce la diversité et l'inclusion, mais ouvre aussi une grande porte aux femmes issues des minorités dans le secteur.

Wella Company a retrouvé son statut d'exploitant indépendant le 1er décembre 2020 après que des filiales de la société d'investissement mondiale KKR aient acquis une participation majoritaire dans la société. Wella Company poursuit sa croissance accélérée pour devenir un chef de file dans la catégorie des technologies de soins des cheveux et des ongles et de soins de beauté sur tous les canaux de distribution - professionnels, vente au détail, commerce électronique. Au cours du court mandat de Wella Company, l'entreprise a accéléré sa croissance, affichant une croissance à deux chiffres par rapport à 2019. L'entreprise gagne du terrain dans tous les pays où elle est présente (plus de 100 pays) et dans toutes les régions : Amériques, Asie-Pacifique, EMOA et Brésil.

À propos de Wella Company

Wella Company, l'un des chefs de file mondiaux des soins de beauté, regroupe une famille de marques emblématiques comprenant Wella Professionals, ghd, O-P-I, Nioxin, Sebastian Professional et Clairol. Chez Wella Company, nous faisant preuve d'innovation en cherchant à inspirer les consommateurs et les professionnels des soins de beauté à travers nos marques pour qu'ils puissent bien paraître, se sentir à l'aise et être eux-mêmes. Nous nous engageons à construire la meilleure entreprise de soins de beauté du secteur, où plus de 6 000 employés dans plus de 100 pays donnent le meilleur d'eux-mêmes au travail. Guidés par les valeurs de notre entreprise et animés par la volonté d'avoir un impact positif sur la population grâce à nos produits et sur notre planète et la société, nous offrons une croissance durable à toutes les parties prenantes.

Pour en savoir plus sur Wella Company, consultez le www.wellacompany.com et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram et Facebook.

À propos de Briogeo

Briogeo a révolutionné les soins capillaires propres et naturels en proposant des produits et des solutions efficaces pour tous les types de cheveux, toutes les textures de cheveux, tous les besoins capillaires, toutes les origines ethniques, tous les milieux et toutes les personnes. Tous les produits Briogeo sont formulés 6-free™ (SANS sulfates agressifs, silicones, parabènes, phtalates, colorants artificiels et DEA) et sont naturellement dérivés avec le NOVA Complex® exclusif de la marque, un mélange d'huiles naturelles, de vitamines et d'antioxydants. Lancée en 2013 par l'entrepreneuse Nancy Twine, Briogeo est devenue l'une des marques de soins capillaires à la croissance la plus rapide au monde et l'une des plus grandes marques indépendantes appartenant à des personnes noires aux États-Unis. Briogeo continue d'enregistrer une importante croissance de ses ventes sur douze mois, avec la mission d'inspirer et d'informer les gens, de célébrer la diversité et de permettre à chacun d'avoir des cheveux sains.

