WeCook accueille dans son équipe le chef exécutif de Joe Beef dans leur stratégie d'expansion nationale

MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Gabriel Drapeau, chef exécutif du groupe Joe Beef, confirme qu'il quitte la restauration en annonçant qu'il entreprend un nouveau défi au sein de la compagnie de repas prêts-à-manger montréalaise, WeCook. Nommé chef des opérations culinaires de l'entreprise, Drapeau aura pour mandat de soutenir l'expansion nationale de la marque, en commençant par l'ouverture d'une usine de production à Calgary. Révolutionnant le marché des repas préparés depuis presque dix ans déjà, WeCook offre une vaste sélection de repas prêts-à-manger aux consommateurs occupés qui recherchent des choix pratiques sans sacrifier une alimentation saine. Drapeau travaillera conjointement avec le chef exécutif de WeCook Daniel Quintal et le vice-président des opérations Fabrice Semi-Bi. Avec leur promesse « fini la cuisine, fini la vaisselle », WeCook s'apprête à livrer plus de 4 millions de repas cette année au Québec et en Ontario.

« Alors que nous développons nos services de préparation de repas à travers le Canada, les compétences et l'expérience de Gabriel seront des atouts considérables pour notre

organisation » confie le PDG et co-fondateur de WeCook Étienne Plourde. « Ses talents culinaires impressionnants alliés avec notre expertise dans la préparation de repas, sera la recette gagnante pour nous propulser de numéro 1 au Québec et Ontario à numéro 1 au Canada! »

ACQUISITION DE NOUVELLES COMPÉTENCES

En rejoignant le groupe Joe Beef en 2013 et jonglant entre le Vin Papillon, McKiernan, Liverpool House et Joe Beef, Gabriel Drapeau, le chef de 32 ans, amène un bagage d'expérience considérable au secteur en pleine expansion du prêt-à-manger. Formé en cuisine française, le chef montréalais adore réinventer des classiques en leur insufflant des techniques de cuisine inusitées pour leur donner un nouveau souffle.

« La mission WeCook de révolutionner le domaine du plats préparés est quelque chose qui me stimule énormément » dit Drapeau. « Grâce à mes années de CrossFit et mes connaissances en nutrition, je comprends bien le côté pratique qu'offre WeCook. Je suis éternellement reconnaissant de mes années avec la famille Joe Beef, mais j'avais besoin d'un nouveau défi professionnel. Je suis impatient de réinventer le prêt-à-manger! »

LES REPAS WECOOK

WeCook a été fondé en 2013 par deux jeunes entrepreneurs qui souhaitaient passer moins de temps en cuisine, sans toutefois compromettre sur une alimentation nutritive de qualité supérieure. Tous les repas sont préparés par un chef cuisinier sur place, en utilisant uniquement les ingrédients les plus frais provenant de fournisseurs locaux et conçus dans un environnement prônant le sans gaspillage. À titre de chef de file de l'industrie, WeCook a connu une croissance de 300 % et a réussi à créer 300 nouveaux emplois durant la dernière année. L'entreprise, basée à Montréal, dispose actuellement de 2 centres de production et elle livre plus de 4 millions de repas par année en Ontario et au Québec.

