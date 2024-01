L'initiative offre le contenu fiable de qualité supérieure du Wall Street Journal aux utilisateurs de Webull et aide les investisseurs particuliers à explorer le domaine des placements

ST. PETERSBURG, Floride, 25 janvier 2024 /CNW/ - Webull , un courtier en ligne de premier plan pour les investisseurs mondiaux, a lancé une initiative visant à améliorer les connaissances financières, dans le cadre de son annonce faite aujourd'hui au sujet de son partenariat avec Dow Jones, un fournisseur mondial de nouvelles et d'information d'affaires et l'éditeur du Wall Street Journal (WSJ).

L'accord vise à améliorer le niveau de littératie financière chez les investisseurs particuliers en renforçant l'autonomie des clients de Webull grâce au contenu primé du Wall Street Journal, y compris des nouvelles, des analyses et des renseignements essentiels sur la gestion des finances personnelles. La collaboration donne accès au journalisme fiable et digne de confiance de la publication pour aider les utilisateurs de Webull à prendre des décisions mieux informées et éclairées concernant leurs objectifs financiers.

Les utilisateurs de Webull recevront un aperçu général des articles du WSJ sur leur fil de nouvelles dans l'application. Les nouveaux clients et ceux qui renouvellent leur abonnement à Webull recevront également un abonnement au WSJ.

« Webull a été fondé sur le principe de démocratisation de l'investissement et vise à rendre celui-ci plus accessible et inclusif, surtout pour les nouveaux investisseurs. À cet égard, nous avons déjà connu du succès, puisqu'un grand nombre de nos membres actifs sont de nouveaux investisseurs », a déclaré Anthony Denier, président du Groupe Webull. Grâce à ce partenariat avec Dow Jones, nous voulons mettre la plus importante publication financière au monde directement à la disposition de nos clients avec du contenu qui aide les investisseurs à prendre de meilleures décisions financières en toute confiance. »

« Les connaissances financières, alimentées par un journalisme digne de confiance et crédible, mènent à de meilleures décisions », a déclaré David Martin, directeur des revenus pour Business Intelligence chez Dow Jones. « Nous sommes ravis de travailler avec Webull et nous avons hâte de mettre à la disposition de millions d'utilisateurs de la plateforme Webull les nouvelles, l'information et l'analyse primées du monde des affaires du Wall Street Journal, afin de contribuer à l'amélioration des processus décisionnels. »

Le manque de connaissances financières a été identifiée comme un obstacle clé à l'investissement pour de nombreuses personnes, et des recherches du Forum économique mondial ont révélé que 40 % des personnes qui ne sont pas des investisseurs ont choisi de ne pas investir parce qu'elles ne savent pas comment le faire ou qu'elles trouvent cela trop difficile. De plus, environ 70 % des répondants ont affirmé qu'ils seraient plus susceptibles d'investir, ou d'investir davantage s'ils avaient une meilleure connaissance du milieu des finances.

Compte tenu de la tendance selon laquelle les investisseurs particuliers sont de plus en plus jeunes, l'initiative vise à combler les lacunes sur le plan des connaissances en donnant accès à de l'information exploitable et axée sur les résultats afin d'aider à renseigner les utilisateurs, nouveaux et actuels, et de définir la façon dont ils explorent les marchés en rapide évolution de manière informée et responsable.

À propos de Webull

Webull est une plateforme d'investissement numérique de premier plan fondée sur l'infrastructure mondiale de nouvelle génération. Le siège social du Groupe Webull est situé à St. Petersburg, en Floride, et l'entreprise est soutenue par des investisseurs privés situés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Webull sert des dizaines de millions d'utilisateurs dans plus de 180 pays, offrant aux investisseurs de détail un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux marchés financiers internationaux. Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre des stratégies d'investissement en négociant des actions mondiales, des FNB, des options et des fractions d'actions, au moyen de la plateforme de négociation Webull, qui est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, à Singapour, au Japon, en Afrique du Sud, en Australie, en Indonésie, au Mexique, au Brésil et au Canada. Webull offre également des services de formation sur les placements, avec des leçons couvrant un large éventail de sujets. Pour en savoir plus sur Webull, visitez le site Web de l'entreprise à https://www.webullcorp.com .

À propos de Dow Jones

Dow Jones est un fournisseur mondial de nouvelles et d'information d'affaires, qui diffuse du contenu aux consommateurs et aux organisations du monde entier dans de multiples formats, y compris des produits imprimés, numériques et mobiles et des événements en direct. Dow Jones produit un contenu de qualité inégalée depuis plus de 130 ans et possède aujourd'hui l'une des plus importantes activités de collecte de nouvelles au monde. On y trouve des publications et produits de premier plan, dont la publication phare, The Wall Street Journal, le plus grand journal d'Amérique à tirage payé; Barron's, MarketWatch, Mansion Global, Financial News, Investor's Business Daily, Factiva, Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires, OPIS et Chemical Market Analytics. Dow Jones est une division de News Corp (Nasdaq : NWS, NWSA; ASX : NWS, NWSLV).

