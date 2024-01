Auparavant, M. Denier était chef de la direction de la plus importante agence de courtage mobile aux États-Unis.

NEW YORK, 9 janvier 2024 /CNW/ -- Webull , une plateforme de négociation sans commission de premier plan comptant plus de 40 millions de téléchargements dans le monde, a annoncé aujourd'hui la promotion d'Anthony Denier, ancien chef de la direction de Webull aux États-Unis, au poste de président du groupe. Il sera responsable de la gestion des activités réglementées de l'entreprise partout dans le monde, y compris de tous les courtiers autorisés.

Denier a la réputation établie d'obtenir des résultats pour Webull au cours de son mandat de plus de six ans. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Denier continuera d'accélérer les initiatives de l'entreprise, y compris l'expansion de son siège social aux États-Unis, et de garantir l'accès aux marchés financiers dans le monde entier. Il gérera également les communications externes de Webull, renforcera la gouvernance d'entreprise et améliorera les efforts et la culture de conformité à l'échelle mondiale.

« Webull a connu une croissance exponentielle dans le monde entier en peu de temps », a déclaré Anthony Denier, président du groupe Webull. « Dans un contexte d'évolution constante des placements de détail, Webull est très fière de ses produits et services novateurs qui offrent aux utilisateurs une expérience de négociation harmonieuse. Je suis reconnaissant envers mon équipe qui se surpasse constamment pour créer les meilleurs produits de sa catégorie et je me réjouis à l'idée de superviser le succès continu de Webull. »

Anthony Denier est l'un des membres fondateurs de Webull aux États-Unis, l'une des principales entités de l'entreprise. Depuis qu'il s'est joint à Webull en 2017, il s'est avéré un atout précieux pour l'entreprise grâce à ses compétences en affaires et en gestion. Dans un contexte macroéconomique complexe pour les marchés, M. Denier met à contribution une compréhension de haut niveau des activités de courtage et une capacité à s'adapter aux défis en constante évolution.

Webull offre aux investisseurs de détail un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux marchés financiers du monde entier. Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre des stratégies d'investissement en négociant des actions mondiales, des FNB, des options et des fractions d'actions, au moyen de la plateforme de négociation Webull, qui est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, à Singapour, en Australie, en Afrique du Sud, au Japon, au Mexique, au Brésil et au Canada.

