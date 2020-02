Websérie Stagiaire d'un jour, l'édition 100e est lancée! - Paul Houde, Geneviève Schmidt et Nicolas Ouellet relèvent le défi de la profession infirmière

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Qu'ont en commun Paul Houde, Geneviève Schmidt et Nicolas Ouellet? Ces personnalités publiques agiront à titre de stagiaires de la saison 3 de la websérie Stagiaire d'un jour - édition du 100e anniversaire de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Diffusée en primeur et en rafale à partir d'aujourd'hui sur ICI TOU.TV , et à compter du 13 février sur oiiq.org/stagiairedunjour, la troisième saison vous fait découvrir de tout nouveaux milieux de soins et vous propose un rendez-vous avec des infirmières et infirmiers qui déploient leurs compétences quotidiennement pour prendre soin des Québécois.

La websérie : là où l'expertise infirmière rencontre l'inspiration

Stagiaire d'un jour permet de se rapprocher de la réalité infirmière de manière divertissante et d'illustrer en quoi consiste cette profession en 2020. Ainsi, Claudie Roussy, infirmière praticienne spécialisée, partage ses connaissances en pratique avancée avec Paul Houde à l'Institut de Cardiologie de Montréal; Geneviève Paquette accueille Nicolas Ouellet à Havre-Saint-Pierre pour une journée de travail en santé publique au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord; et Bénédicte Guimond accompagne Geneviève Schmidt aux soins palliatifs à la Maison Michel-Sarrazin de Québec.

« Mon expérience à Stagiaire d'un jour a été extraordinaire. J'ai pu observer des infirmières dans leur milieu de travail et constater leurs multiples connaissances et leur dévouement qui sont exemplaires. C'est impressionnant de voir la passion et la fierté dans leur regard, car elles savent qu'elles font une différence importante dans la vie des patients. Ç'a été pour moi une journée chargée en émotions et j'éprouve beaucoup de respect pour elles. Je n'étais qu'une stagiaire d'un jour, mais je suis encore aujourd'hui en pensée avec elles. Merci pour cette belle expérience! » − Geneviève Schmidt.

Un quatrième duo pour le 100e anniversaire de l'OIIQ

« La profession infirmière est plus pertinente que jamais. Après 100 ans d'histoire, il est important de montrer au grand public son évolution et toute l'étendue du champ d'exercice infirmier aujourd'hui. Les infirmières et infirmiers de la websérie sont portés par les valeurs de la profession, des connaissances poussées et une formation universitaire en adéquation avec la complexité des soins et des besoins grandissants de la population. La websérie représente une pratique professionnelle diversifiée, exigeante et empreinte d'humanité », affirme Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Pour souligner le 100e anniversaire de l'OIIQ, qui sera annoncé officiellement le 14 février prochain, la saison 3 réunit un duo surprenant : celui de Marc-Antoine Ladouceur, infirmier de la relève aux soins intensifs du Centre universitaire de santé McGill et d'Olivette Soucy, infirmière retraitée et redevenue stagiaire l'espace d'une journée. Avec près de 50 ans d'écart, ils font la démonstration que la passion n'a pas d'âge et que leur profession s'est transformée au fil du temps.

