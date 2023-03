MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - L'Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ-EHAQ), en collaboration avec la Société d'habitation du Québec et Québec BVI (Bâtiment vert et intelligent), organise un webinaire intitulé « AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR : AVEC DES SOLUTIONS INNOVANTES ET DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION À FAIBLE ÉMISSION ». Cet événement permettra de sensibiliser les industries, les décideurs et la communauté du bâtiment à l'importance de développer et de commercialiser des matériaux et produits de construction à faible émission avec un étiquetage transparent et clair et de rechercher des solutions innovantes pour une bonne qualité de l'air intérieur. Le webinaire se tiendra le 23 mars 2023, de 13 h à 16 h, en présence de leaders dans le domaine :

André Bourassa, architecte à la retraite et ancien président de l'Ordre des architectes expliquera d'entrée de jeu la portée de la nouvelle politique nationale d'architecture;

, médecin ayant axé sa pratique médicale sur la médecine environnementale passera en revue les maladies liées à une mauvaise qualité de l'air; Raefer Wallis, architecte et fondateur de GIGA présentera des études de cas de l'utilisation de produits chimiques et de leurs alternatives lors de projets de construction;

, architecte fondateur de Rose architecture et cumulant diverses implications sociales et citoyennes présentera les éléments du concept «écosensuel»; Marc Lapointe , directeur au développement des affaires chez Québec BVI centrera son intervention sur le secteur de la construction et du bâtiment à haute performance environnementale en ouvrant un dialogue pour oeuvrer au bien-être et au progrès de nos collectivités.

Ce webinaire vise à démontrer que le manque d'information et d'accès aux matériaux à faible émission est un problème majeur pour l'ensemble de la population, et en particulier pour les personnes atteintes de sensibilités chimiques multiples (SCM) qui souhaitent construire ou rénover leur maison. En raison de leur état de santé, elles réagissent aux produits chimiques ou aux composés organiques volatils (COV) présents dans ces produits, provoquant des symptômes tels que des maux de tête, des pertes de mémoire, brouillard cérébral, de la toux et de la congestion, des douleurs articulaires et des problèmes de peau. Cette condition est encore largement méconnue de la majorité de la population. Il s'agit d'un handicap reconnu (CCDP, 2007) qui doit être pris en considération dans le choix des matériaux des projets de construction résidentielle.

Enfin, ce webinaire sera l'occasion de proposer différentes pistes de solution soutenant le passage à l'action en faveur de produit à faible émission, tant de la part des décideurs, des commerçants que par la population.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire à l'événement : https://www.eventbrite.ca/e/billets-ameliorer-la-qualite-de-lair-interieur-improving-indoor-air-quality-531054868407

