WINNIPEG, MB, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Luke Gould, vice-président exécutif et chef des services financiers, Financière IGM Inc. (TSX: IGM) et Barry McInerney, président et chef de la direction, Placements Mackenzie, participeront à une discussion virtuelle et informelle au Sommet financier 2020 de la Banque Scotia qui se tiendra le jeudi 10 septembre. Ils devraient prendre la parole à 13 h 30 (HE).

Des échanges entre hauts dirigeants de certaines des sociétés les plus importantes du secteur des services financiers sont prévus à l'occasion de ce prochain sommet.

La webdiffusion sera présentée en direct sur le site Web de la Société financière IGM Inc. (https://www.igmfinancial.com/fr/relations-avec-les-investisseurs/presentations-de-la-direction), et elle sera ensuite archivée sur ce site ainsi que sur celui des Services bancaires et marchés mondiaux Banque Scotia (http://www.gbm.scotiabank.com/fr.html) pendant les trois prochains mois.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, et gérait un actif total d'environ 173 milliards de dollars au 31 août 2020. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA CORPORATION POWER

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 416-355-2630, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Keith Potter, 204-955-2404, [email protected]

Liens connexes

www.igmfinancial.com