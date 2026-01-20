Le nouveau laboratoire rapproche un peu plus webAI de l'objectif de sa mission : obtenir des renseignements accessibles, souverains et justifiables en vue d'un déploiement dans le monde réel

AUSTIN, Texas, 20 janvier 2026 /CNW/ - webAI a annoncé aujourd'hui la nomination de Paul J. Maykish au poste de directeur du renseignement et le lancement de son laboratoire du renseignement, une unité spécialisée axée sur la construction de renseignements accessibles, souverains et justifiables dans les environnements du secteur public et des entreprises.

Après avoir été vice-président de la stratégie technologique au sein du Special Competitive Studies Project (Projet spécial d'études concurrentielles) et directeur de la concurrence technologique au Conseil de sécurité nationale, Paul J. Maykish rejoint webAI pour en diriger le nouveau laboratoire du renseignement. Expert chevronné des opérations militaires depuis 24 ans, M. Maykish a auparavant dirigé les recherches classifiées de la Commission de sécurité nationale sur l'intelligence artificielle et le Centre d'opérations aériennes combinées du Commandement central des États-Unis, notamment la mise en œuvre de programmes d'IA pendant la guerre contre l'État islamique.

Sous l'impulsion de M. Maykish, le laboratoire du renseignement fera avancer la concrétisation de la vision à long terme de superintelligence de webAI, construite non pas comme un modèle centralisé unique, mais comme un réseau de systèmes de renseignement interopérables et spécifiques à chaque domaine. Ces systèmes sont conçus pour collaborer en toute sécurité, fonctionner localement et renforcer leurs capacités au fil du temps, tout en apportant des améliorations pratiques et déployables à la plateforme actuelle de webAI.

« Notre mission est simple, mais non négociable : progresser vers une superintelligence artificielle accessible, souveraine, fondée sur des bases probantes », a déclaré David Stout, fondateur et directeur général de webAI. « Nous croyons que l'avenir repose sur la possession, l'exploitation et la fiabilité des renseignements, partout où l'on peut en avoir besoin. C'est pour construire cet avenir que le laboratoire du renseignement a été créé. »

Le laboratoire du renseignement de webAI se concentrera sur la construction de systèmes conçus pour la fiabilité opérationnelle, la souveraineté des données et la résilience dans des environnements contestés. Les premiers domaines d'intérêt sont les suivants :

Intelligence sur appareil et en périphérie de réseau pour une exécution locale

Architectures pensées pour la sécurité, l'intégrité et la résistance aux adversaires

Modèles de déploiement reproductibles qui s'adaptent à l'échelle des entreprises et des missions

« L'IA devient rapidement une infrastructure opérationnelle, la barre est de plus en plus haute », a commenté M. Maykish, directeur du renseignement de webAI. « Le laboratoire du renseignement créera des systèmes que les entreprises peuvent contrôler de bout en bout, des données aux modèles en passant par l'exécution, avec des performances et une fiabilité convaincantes dans le monde réel. »

Ce lancement fait suite à l'annonce récente d'une étape majeure pour le financement et l'évaluation de webAI, qui accélère le recrutement et l'investissement dans l'ensemble des programmes de produits, d'ingénierie et de déploiement pour répondre à la demande croissante d'IA souveraine.

Pour en savoir plus sur webAI et son laboratoire du renseignement, veuillez consulter le site www.webai.com .

À propos de webAI

webAI est la plateforme d'IA d'entreprise qui met l'IA au service de vos données. Adaptée aux environnements critiques, elle permet aux entreprises de créer et d'exploiter des modèles privés et personnalisés en bénéficiant d'une totale souveraineté des données, de performances en temps réel et de la prévisibilité des coûts.

