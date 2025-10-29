Dragoneer et GIC codirigent l'investissement aux côtés de Investissements RPC, Power Corporation du Canada, IGM Financial Inc., ICONIQ, Greylock et Meritech, renforçant la confiance mondiale croissante quant à la mission de Wealthsimple, qui vise à bâtir la plateforme financière de l'avenir.

Avec une activité rentable et en croissance, les nouveaux capitaux viendront accélérer la feuille de route des produits de Wealthsimple et approfondiront la valeur qu'elle offre aux Canadiens.

TORONTO, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Wealthsimple, grand novateur financier au Canada, a annoncé aujourd'hui avoir signé une ronde de financement par actions pouvant atteindre 750 millions de dollars canadiens à une évaluation post-investissement en capital de 10 milliards de dollars canadiens. Le cycle, qui comprend à la fois une offre primaire de 550 millions de dollars et une offre secondaire allant jusqu'à 200 millions de dollars, est codirigé par Dragoneer Investment Group et GIC, et témoigne de la profonde confiance d'investisseurs de renommée mondiale quant au rôle de Wealthsimple en tant qu'acteur d'avenir des services financiers au Canada. Les autres investisseurs sont le nouvel Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPC) et les investisseurs existants Power Corporation du Canada, IGM Financial Inc., ICONIQ, Greylock et Meritech.

Quartier général de Wealthsimple (Groupe CNW/Wealthsimple)

Depuis 2014, Wealthsimple a systématiquement imprimé le rythme de l'innovation dans le domaine de la finance canadienne et a réinventé la façon dont les Canadiens constituent leur patrimoine. L'entreprise a ouvert l'accès aux marchés à une nouvelle génération d'investisseurs grâce à ses plateformes de placement gérées et autogérées et a été le fer de lance sur de nombreuses grandes premières en matière d'investissement pour le pays, comme la négociation sans commission, la réglementation de l'échange de cryptomonnaies et la négociation 24/5. Elle a également remanié les services bancaires courants, avec des caractéristiques comme la fourniture de traites bancaires et l'attribution automatique de chèques de paie, ainsi qu'un compte de chèques concurrentiel sans frais de retrait au guichet automatique, mensuels ou de change. Cette entreprise, qui était au départ une simple application de placement, est devenue une plateforme financière de confiance que des millions de Canadiens utilisent pour faire croître et gérer leur argent, qu'ils débutent à peine ou qu'ils gèrent des portefeuilles complexes.

La ronde de financement par actions intervient après quelques années exponentielles pour Wealthsimple, et l'entreprise continue de se développer alors qu'elle est déjà en position de force. Wealthsimple a annoncé avoir été rentable en 2024 et continuer de l'être en 2025. L'entreprise a atteint 50 milliards de dollars de biens administrés en 2024, et en une année, elle a doublé ce montant pour atteindre 100 milliards de dollars de biens. Cette dernière levée de capitaux accélérera sa feuille de route en matière d'investissement, de dépenses et de crédit, soutiendra les occasions stratégiques pour élargir sa plateforme et approfondira la valeur qu'elle offre aux Canadiens.

« Cette levée reflète la grande confiance des investisseurs, qu'ils soient nouveaux ou non, dans notre mission et notre rôle en tant qu'entreprise canadienne de premier plan, a déclaré Michael Katchen, chef de la direction et cofondateur de Wealthsimple. Nous avons choisi intentionnellement des partenaires déterminés à assurer l'avenir à long terme de Wealthsimple. Ce sont des chefs de file mondiaux respectés qui ont fait leurs preuves en matière d'expansion et qui croient en notre vision de l'avenir des services financiers. »

Guidée par sa mission d'aider tout le monde à atteindre la liberté financière, Wealthsimple offre une vaste gamme d'outils financiers intelligents et à faible coût qui permettent aux Canadiens de se constituer un patrimoine de la façon qui leur convient. La plateforme réunit les placements autogérés, les portefeuilles gérés, les actifs numériques, les dépenses, la production de déclarations de revenus et les services-conseils en une seule expérience intégrée et simple. L'entreprise est également responsable de la création du bulletin financier le plus lu au Canada, TLDR, qui informe quatre millions d'abonnés par semaine sur les nouvelles monétaires et boursières.

Cette année, l'entreprise a lancé une liste d'attente pour sa première carte de crédit, dépassant la barre des 300 000 Canadiens au cours des six premiers mois. L'entreprise a également lancé Wealthsimple Presents, une présentation semestrielle en direct de ses produits financiers les plus récents. Près de 350 000 Canadiens se sont inscrits aux événements en direct de 2025.

« Peu d'entreprises ont réalisé ce que Wealthsimple a accompli au cours des dernières années, a déclaré Christian Jensen, associé chez Dragoneer Investment Group. L'équipe de Wealthsimple a mis en place une vaste plateforme financière à laquelle des millions de Canadiens font confiance. Elle ne se contente pas de participer au secteur des services financiers du Canada : elle le redéfinit. La vélocité des produits, l'obsession du client et le leadership sur son secteur de Wealthsimple nous rappellent certaines des entreprises mondiales les plus pérennes, et nous sommes ravis de nous associer à elle dans cette prochaine phase de croissance. »

Dragoneer se concentre sur l'investissement dans des entreprises en croissance de premier plan et a récemment été le principal contributeur de la levée de fonds d'OpenAI de 8,3 milliards de dollars en août 2025. L'entreprise avait déjà participé à la campagne de financement de Wealthsimple en 2021.

« Nous sommes à la recherche d'entreprises qui transformeront les industries pour les décennies à venir, et Wealthsimple en fait partie, a déclaré Choo Yong Cheen, directeur des placements, capital-investissement, GIC. Ses antécédents en matière d'innovation, de l'investissement à la négociation en passant par les dépenses, combinés à la grande confiance que lui portent les Canadiens, la positionne pour bâtir une entreprise générationnelle qui définit les services financiers canadiens. »

GIC est une société d'investissement mondiale de premier plan qui offre des rendements durables à long terme dans divers paysages de marché. GIC est l'un des deux nouveaux investisseurs de cette levée, avec Investissements RPC.

« Wealthsimple a bâti une base solide en tant que plateforme financière de confiance au Canada, combinant innovation et croissance rigoureuse, a déclaré Afsaneh Lebel, directeur général et chef des fonds, Investissements RPC. De concert avec notre partenaire Dragoneer, nous avons constaté l'approche novatrice de l'entreprise pour rendre les produits financiers plus accessibles aux Canadiens, dans la lignée de notre stratégie visant à soutenir les entreprises axées sur les technologies qui offrent une valeur durable aux cotisants et aux bénéficiaires du RPC. »

Meritech et Greylock ont codirigé la levée de fonds de Wealthsimple en mai 2021 aux côtés des meilleurs investisseurs DST Global, Sagard, ICONIQ, Dragoneer, TCV et iNovia, entre autres. Cette levée de fonds s'appuie sur la ronde de financement par actions de 2021 de Wealthsimple, l'une des plus importantes de l'histoire du Canada à l'époque, et ouvre un nouveau chapitre dans sa mission visant à transformer les services financiers.

Le présent communiqué de presse est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre de titres.

À propos de Wealthsimple

Wealthsimple est l'une des plateformes de gestion financière les plus fiables et dont la croissance est la plus rapide au Canada. L'entreprise offre une gamme complète de produits financiers simples et sophistiqués dans les domaines des placements gérés, de la négociation autonome, de la cryptomonnaie, de la production de déclarations de revenus, des dépenses et de l'épargne. Wealthsimple répond actuellement aux besoins de 3 millions de Canadiens et détient 100 milliards de dollars de biens administrés. L'entreprise a été fondée en 2014 par une équipe d'experts financiers et d'entrepreneurs technologiques, et son siège social est situé à Toronto, au Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.decarbpartners.com.

À propos de Dragoneer Investment Group

Dragoneer Investment Group est une société de placement axée sur la croissance qui compte plus de 30 milliards de dollars sous gestion et un mandat flexible pour investir dans des entreprises de grande qualité, sur les marchés publics comme privés. Depuis plus d'une décennie, Dragoneer collabore avec des équipes de gestion contribuant au développement d'entreprises exceptionnelles, caractérisées par une différenciation durable et des modèles économiques supérieurs. L'entreprise cherche à offrir des rendements attrayants tout en continuant de mettre l'accent sur la préservation du capital et la marge de sécurité. Dragoneer cherche à établir des partenariats avec les meilleures entreprises au monde et a investi dans des entreprises comme Airbnb, Alibaba, AmWINS, Atlassian, Bytedance, Datadog, Dayforce, Doordash, MercadoLibre, Meta, Nubank, OpenAI, PointClickCare, Procore, Revolut, Roblox, ServiceNow, Snowflake, Spotify, Uber et d'autres.

À propos de GIC

GIC est une société d'investissement mondiale de premier plan fondée en 1981 pour assurer l'avenir financier de Singapour. En tant que gestionnaire des réserves de change de Singapour, nous adoptons une approche rigoureuse et à long terme en matière d'investissement. Notre stratégie de répartition d'actifs couvre trois groupes d'actifs : les actions, les titres à revenu fixe et les actifs réels. Il s'agit notamment d'investissements dans des actions de marchés développés et émergents, des obligations nominales et indexées sur l'inflation, du capital-investissement, de l'immobilier, des placements alternatifs et des infrastructures. Notre siège social est situé à Singapour, avec une présence mondiale comprenant une force de talents de plus de 2 300 personnes dans 11 villes financières clés et des investissements dans plus de 40 pays. Nous cherchons à ajouter une valeur significative à nos investissements et à être un investisseur de choix en tirant parti de notre approche à long terme, de nos capacités multiactifs et de notre connectivité mondiale. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.gic.com.sg ou suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.

SOURCE Wealthsimple

Renseignements : Juanita Leon, [email protected]