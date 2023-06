WILLIAMSVILLE, NY, le 28 juin 2023 /CNW/ - La Cour de district des États-Unis pour le district de Columbia a rejeté la requête de la Société Radio-Canada (SRC) visant à rejeter la poursuite en diffamation intentée par WE Charity contre le média. La SRC avait cherché à rejeter l'affaire et à la faire sortir du territoire américain, mais le tribunal a décidé que l'affaire de WE Charity serait entendue par un tribunal fédéral à Washington, D.C.

En février 2022, WE Charity a intenté une poursuite en diffamation contre la SRC après que le média eut diffusé à maintes reprises de fausses allégations des journalistes Mark Kelley et Harvey Cashore, notamment des allégations selon lesquelles WE Charity a trompé ses donateurs. Comme l'explique en détail la poursuite intentée par WE Charity, la SRC a propagé des mensonges en ondes, et ce même après que le radiodiffuseur ait reçu de la part de WE Charity et du vérificateur judiciaire de la SRC des éléments de preuves détaillés déconstruisant les allégations du radiodiffuseur.

La seule réponse de la SRC à la plainte pour diffamation de WE Charity a été une motion visant à abandonner l'affaire, qui a été refusée; la SRC n'a pas tenté de rejeter la plainte pour diffamation pour tout autre motif.

« Nous sommes heureux des progrès réalisés dans nos efforts pour tenir la SRC responsable du tort qu'elle a causé à WE Charity », a déclaré l'avocat de l'organisme, Joseph Kroetsch. « Comme nous l'expliquons en détail dans notre plainte, la SRC a sciemment publié des mensonges au sujet de WE Charity, mettant en péril l'avenir de l'organisme et des gens qu'il sert dans le monde entier. Cette décision est une première victoire importante dans la quête de justice de WE Charity et nous attendons avec impatience notre comparution devant les tribunaux. Les donateurs de WE Charity et ceux qui comptent sur son travail méritent de voir par eux-mêmes les preuves que la SRC a menti au sujet de l'organisme de bienfaisance, même si elle savait que ces mensonges causeraient des torts. »

À propos de WE Charity

WE Charity est un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui cherche à encourager le bénévolat auprès des étudiants aux États-Unis et à fournir une éducation, de l'eau potable, des soins de santé et de la nourriture aux collectivités d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. WE Charity s'associe à des milliers d'écoles à travers l'Amérique pour donner aux élèves les moyens d'opérer un changement social positif.

