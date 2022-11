We Are Social et The Narrative Group annoncent leur fusion dans le but de combiner leur expertise traditionnelle et sociale

La fusion renforcera la pratique sociale et culturelle de We Are Social aux États-Unis alors que The Narrative Group poursuivra son offre de services spécialisés axées sur l'organique et la culture

NEW YORK, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, We Are Social et The Narrative Group (TNG) ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord de fusion, unissant leurs forces pour renforcer les pratiques sociales et culturelles des deux agences. Cette fusion fera de We Are Social l'entreprise principale aux États-Unis, mais sera supervisée par la présidente actuelle de TNG, Rebecca Coleman, dans son nouveau rôle de PDG de We Are Social É.U. The Narrative Group continuera de détenir l'offre spécialisée dans les médias organiques auprès des domaines de relations publiques, du marketing expérientiel et des services de talents.

Les principaux atouts de cette nouvelle entité inclus:

Plus de 100+ employés offrant une plus grande échelle et de nouvelles perspectives

Des capacités importantes en matière de stratégie, d' insights et de gestion créative

et de gestion créative Une expertise au niveau des réseaux sociaux et des médias organiques avec une liste impressionnante de campagnes mondiales primées

Des relations inégalées avec de multiples influenceurs et talents

« La perspective internationale de We Are Social ainsi que son expertise dans les réseaux sociaux vient complémenter la capacité de The Narrative Group à ancrer les marques dans l'esprit du temps grâce à des campagnes organiques centrées sur la culture,» déclare Rebecca Coleman, nouvellement nommée PDG de We Are Social É.U. « La fusion de ces deux puissances renforcera l'offre de deux agences, alors que la nouvelle entité disposera de plus de force et de créativité pour se différencier et perturber le marché.»

S'appuyant sur la stratégie de croissance de Plus Compagnie, cette nouvelle offre améliorera les capacités de l'entreprise en ce qui concerne ses besoins commerciaux actuels et futurs tout en intégrant l'infrastructure ainsi que les ressources pour consolider sa présence aux États-Unis.

« Cette fusion reflète la force du réseau d'agences de Plus Compagnie et son engagement envers la croissance et la collaboration plutôt que la concurrence,» affirme le PDG de Plus Compagnie, Brett Marchand. « Ensemble, cette équipe de plus de cents professionnels brillants, créatifs et avant-gardistes sauront amener de nouvelles idées à leurs clients.»

La fusion entrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2023. Même si les deux entreprises garderont leur propre entité individuelle, l'équipe de direction de The Narrative Group collaborera étroitement avec We Are Social afin d'avoir une vision unifiée et globale permettant leur différenciation et pénétration sur le marché. En contrepartie, We Are Social apportera à l'entente une marque avec une ampleur internationale, une mission claire, une stratégie solide ainsi que des systèmes de recherche, d'insights et des outils qui viendront contribuer à la croissance.

« Joindre deux équipes talentueuses viendra accélérer la croissance de We Are Social et de The Narrative Group sur le marché américain. L'étendue de notre échelle ainsi que nos services combinés créent de la valeur pour nos clients et une synergie pour nos équipes, nous permettant de livrer des projets encore plus révolutionnaires.» déclare Nathan McDonald, Co-fondateur et PDG du groupe We Are Social. « Je suis très ambitieux quant à notre nouvelle offre et suis impatient de voir les apprentissages que cela apportera à We Are Social É.U et à notre réseau mondial.»

À propos de We Are Social:

Nous sommes une agence créative dotée d'une expertise inégalée en matière de médias sociaux. Avec plus de 1 100 employés répartis dans 16 bureaux à travers le monde, nous offrons à nos clients une perspective internationale dans une ère où les réseaux sociaux remodèlent notre culture. Nous créons des idées qui valent la peine d'être discutées. Nous comprenons les comportements sociaux auprès des communautés, cultures et sous-cultures digitales, en couvrant le paysage social et des jeux. Nous travaillons avec les plus grandes marques, telles que adidas, Samsung, Netflix et Google, afin de rejoindre la bonne personne de manière stratégique, pertinente et efficace. We Are Social fait partie de Plus Compagnie.

Pour en apprendre davantage, visitez www.wearesocial.com

À propos de The Narrative Group:

Narrative est une agence créative, fondée et dirigée par des femmes, qui place les marques dans l'ère du temps. Agence primée, Narrative a été reconnue pour sa capacité à créer des expériences de marque centrées sur les personnes qui génèrent des résultats grâce à des campagnes créatives révolutionnaires. En s'appuyant sur son expertise en matière d'influence et d'expérience, Narrative intègre les campagnes dans la culture, en atteignant une portée et une pertinence qui dépassent les limites structurées des médias payants. Avec des bureaux à Los Angeles, New York et Chicago, Narrative donne la priorité aux normes de diversité, d'équité et d'inclusion. L'équipe de plus de 50 personnes fait partie de Plus Compagnie, un réseau unique d'agences créatives avant-gardistes.

À propos de Plus Compagnie:

Fondée en 2021, Plus Compagnie est un réseau unique d'agences créatives avant-gardistes dont chacune amène sa propre expertise et est mobilisée par les capacités collectives du réseau. Réunis par la conviction inébranlable que tout est possible, le partenariat unique et le dynamisme illimité de plus de 24 agences offrent une magie créative alimentée par une compréhension innée de la culture, de la technologie et des données. Les marques des agences de Plus Compagnie comprennent We Are Social et ses pratiques partenaires Socialize, Hello, Kobe et Metta ; fuseproject ; All Inclusive Marketing (AIM), Aperture1, Camp Jefferson, Citoyen Relations, Cossette, Cossette Media, Impact Research, Jungle Media, K72, Level Eleven, Magic Circle Workshop, Magnet, Mekanism, Middle Child, PathIQ, Septième et The Narrative Group (TNG). Plus Compagnie compte plus de 3 000 employés répartis dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Construite en collaboration, non pas en compétition. Partenaires dans la possibilité.

SOURCE Plus Company

Renseignements: Michelle Ryckman, Directrice, Communications corporatives, Plus Compagnie, 312-339-0969, [email protected]