WCM annonce le palmarès 2023 des Champions du Changement

Le gala annuel tenu à Toronto soulignera l'apport de ces dirigeants du secteur financier canadien à la promotion de l'équité

TORONTO, le 12 juin 2023 /CNW/ - WCM (Women in Capital Markets), un organisme national à but non lucratif créé pour favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion dans le domaine de la finance, a annoncé aujourd'hui le palmarès 2023 des Champions du Changement.

Reconnues pour l'excellence de leur leadership et pour leur engagement à cultiver et promouvoir l'équité au travail, les 19 personnes lauréates représentent le meilleur du milieu canadien de la finance. Les Champions du Changement seront personnellement reconnus à l'occasion du Gala des Champions du Changement de WCM, qui aura lieu le 15 juin 2023 à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto.

« Les dirigeants de l'industrie financière canadienne font de grandes avancées en vue de lever les obstacles systémiques et d'instaurer un milieu de travail plus équitable », explique Lara Zink, présidente et chef de la direction de WCM. « Ce prix annuel a été créé afin de reconnaître et souligner les personnes qui ont à cœur de donner une impulsion au changement et de faire tout le nécessaire pour rendre notre industrie plus inclusive. Au nom de WCM, j'exprime mes félicitations et mon appréciation à celles et ceux qui s'engagent à cultiver un environnement de travail inclusif, jour après jour. »

Les Champions du Changement 2023 sont :

Bich-Thanh Ngo , vice-présidente, Stratégie d'affaires, Banque Nationale Marchés financiers

, chef de la prestation continue, placements Manuvie Charles Fortier , chef des ventes aux institutions, Valeurs mobilières HSBC ( Canada )

, chef, Stratégie et développement des affaires, placements Manuvie Charley Butler , chef, Services de retraite, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l' Ontario

, directrice générale et cheffe de la recherche sur les actions, réseau mondial, Marchés des capitaux CIBC Janie Cervera , chef, Service à la clientèle sur le terrain, Gestion de patrimoine, BMO

, directeur général et chef, Banque d'investissement mondiale, Marchés des capitaux CIBC Linda Lavin , directrice générale, Valeurs mobilières TD

, vice-présidente et chef des marchés, Services aux entreprises, Banque HSBC Canada Lori Messer , chef mondial, Services aux entreprises et aux investisseurs, RBC Marchés des capitaux

, directeur, Diversité, équité et inclusion, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l' Nicole Frew , vice-présidente à la direction et chef, Conformité, Banque Scotia

, directeur général et chef mondial, Titres à revenu fixe, devises et marchandises, Services bancaires et marchés mondiaux, Banque Scotia Rich Kelly , directeur général et chef, Stratégie mondiale, Valeurs mobilières TD

, associée et leader, Conseils, Marchés financiers, PwC Canada Shoshana Baizer , associée et leader, Transactions - Technologie, médias, télécommunications et marchés de consommation, PwC Canada

, chef, Technologie et opérations, États-Unis, BMO Groupe financier, et chef, Services d'information et des opérations, BMO Marchés des capitaux Yury Shmuylovich , vice-président exécutif et directeur général, cochef, Financement d'actifs et trésorerie, Banque Nationale Marchés financiers

La mise en nomination des lauréats relève des Commanditaires Or du leadership de WCM : BMO, CIBC, HSBC, Manuvie, Banque Nationale, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, PwC Canada, RBC, Banque Scotia et TD.

« Pour assurer l'équité au travail, il faut nécessairement combler le fossé des genres et de la diversité, assurer la parité salariale et lutter contre les préjugés inconscients », ajoute Mme Zink. « Ce travail, qui exige un dévouement continu afin de donner à tous les membres du personnel le même accès aux perspectives d'avancement, aide les organisations à attirer et à retenir les talents. La recherche donne également à penser qu'en général, les milieux de travail diversifiés et inclusifs ont un rendement supérieur. L'équité au travail est une nécessité absolue pour toutes les organisations, quel que soit leur secteur d'activité. »

Pour consulter la liste des Champions du Changement des années précédentes, cliquez ici.

WCM

WCM (Women in Capital Markets) œuvre à accélérer l'équité, la diversité et l'inclusion dans le secteur financier canadien en partenariat avec des courtiers relevant des grandes banques canadiennes, des courtiers indépendants et étrangers, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance, de grands régimes de retraite, des organismes de réglementation, des bourses et des cabinets de conseil. En tant qu'organisation à but non lucratif fondée en 1995, notre communauté est passée à plus de 3 700 membres professionnels et étudiants, et nos initiatives ont eu un impact sur la carrière d'innombrables étudiants et professionnels à travers le pays. Pour en savoir plus, consultez le site wcm.ca.

