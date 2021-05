Points saillants de la conférence

La cérémonie d'ouverture du WCIFIT aura lieu le 21 mai. Le forum de coopération CCI portant sur le nouveau corridor commercial international terre-mer 2021 et la conférence Asia Enterprise of Tomorrow auront lieu le même jour.

En tant qu'activité importante du WCIFIT, l'Asia Enterprise of Tomorrow 2021 rassemblera les plus grands savoirs de l'Asie en conviant des invités à participer au séminaire et à partager leurs perspectives internationales. Parmi les invités, on compte des politiciens de pays asiatiques, des dirigeants d'entreprises du palmarès Fortune 500, des entrepreneurs célèbres et environ 200 universitaires et membres des médias.

Lee Nak-yon, ancien premier ministre de la Corée du Sud, Wang Shi, fondateur et président de China Vanke Co., Ltd, et Li Lei, vice-président de la Saudi Basic Industry Corporation, prononceront un discours liminaire.

En outre, d'autres invités de différents domaines professionnels exprimeront leurs opinions sur le développement des entreprises asiatiques selon cinq thèmes, notamment les défis et les opportunités du développement asiatique et le potentiel de Chongqing en tant que pôle logistique international, etc.

Expositions thématiques

L'exposition comprendra huit salles d'une superficie totale de 110 000 mètres carrés. La Colombie, l'Indonésie et le Vietnam ont été invités à servir de pays invités.

Le pavillon international abritera deux espaces d'exposition pour la coopération internationale et des entreprises multinationales du Fortune 500. L'exposition sur la coopération internationale suivra le nouveau corridor commercial international terre-mer dans l'ouest de la Chine et les concepts de l'initiative « Belt and Road ». Elle sera modelée sur un plan quadridirectionnel qui symbolise l'intégration et la convergence du transport multimodal.

Le pavillon des entreprises célèbres rassemblera un grand nombre d'entreprises d'État et privées. Elles y présenteront leurs nouvelles technologies, leurs nouveaux produits et leurs nouvelles applications.

Parmi les noms qui attirent l'attention, mentionnons Suez Group, Hyundai, Ford Motor, COFCO, China Merchants Group et de nombreuses autres grandes entreprises nationales et étrangères.

Une plateforme importante

Le WCIFIT constitue déjà une occasion cruciale pour la Chine de faire ses preuves à l'international, une plateforme essentielle pour le développement et l'ouverture des villes intérieures, et un vecteur vital pour stimuler une nouvelle vague d'ouverture de haut niveau dans l'ouest de la Chine.

Pour en savoir plus : https://www.ichongqing.info/special/the-3rd-western-china-international-fair-for-investment-and-trade/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1513785/20210519154920.jpg

SOURCE iChongqing

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cao Xiangyi, +8617830576785, www.ichongqing.info

Liens connexes

www.ichongqing.info