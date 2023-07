Combinant la technologie du 21e siècle et les techniques d'impression d'antan, TOP LEGENDS offre l'un des souvenirs les plus évolués jamais créés. La technologie d'impression des billets commémoratifs ressemble à celle utilisée par les gouvernements nationaux pour imprimer leurs devises.

« Je suis honoré d'être le premier à figurer sur un billet commémoratif TOP LEGENDS », a déclaré Wayne Gretzky. « Je ne tiens jamais le succès pour acquis, et ma passion pour le hockey m'a permis de traverser les hauts et les bas d'une carrière professionnelle. J'espère que cet article commémoratif inspirera les prochaines générations de légendes. »

Offert à partir de 440 dollars américains, le Billet commémoratif de Wayne Gretzky est le premier d'une série mettant en vedette sept grands noms du sport, qui seront dévoilés au cours des sept prochaines années au rythme d'un nouvel article par année. Les prochaines légendes seront annoncées pour d'autres séries individuelles, des héros sportifs aux icônes du divertissement. La prochaine série portera sur l'athlétisme et débutera avec le plus grand sprinteur de tous les temps, Usain Bolt.

Voici la déclaration de Radek Šulta, chef de la direction de TOP LEGENDS : « Nous ne pouvions imaginer une figure sportive plus emblématique avec qui lancer ce rêve que Wayne Gretzky, et le fait qu'il soit considéré comme notre tout premier TOP LEGEND est remarquable. »

Le billet commémoratif de Wayne Gretzky, surnommé « La Merveille », présente un portrait de lui accompagné de sa célèbre citation : « You miss 100 percent of the shots you don't take » L'autre côté met en valeur les manœuvres distinctives pour lesquelles il s'est fait connaître dans le monde du hockey. Les chiffres 1981 et 1982 renvoient à la saison 1981-1982, où Wayne Gretzky a fracassé des records en enregistrant 92 buts, une marque qui tient toujours plus de 40 ans plus tard. La série comprendra deux catégories : GOLDEN et ORIGINAL. Pour l'édition GOLDEN signée, TOP LEGENDS a collaboré avec Upper Deck et son organisme de licences Brevettar.

