Wave Financial lance le premier fonds de rendement Bitcoin au monde : le BTC Income & Growth Digital Fund de Wave

LOS ANGELES, 19 septembre 2019 /CNW/ - Wave Financial LLC (Wave), importante société de gestion d'actifs axés sur les actifs numériques, annonce avoir lancé aujourd'hui le Wave BTC Income & Growth Digital Fund, Ltd, (le Fonds), le premier fonds de rendement à base de dérivés cryptographiques sur le marché.

Le Wave BTC Income & Growth Digital Fund, constitué en société dans les Îles Vierges britanniques, un fonds qui détient Bitcoin (BTC), s'est donné pour objectif d'investissement de générer un rendement par la vente d'options d'achat sur BTC détenues dans le fonds. C'est-à-dire que le Fonds s'attend à ce que ces ventes d'options génèrent, en raison de la forte volatilité de BTC, des primes attrayantes qui devraient engendrer un flux de revenus pouvant être versés mensuellement.

À ce propos, le Fonds se propose de distribuer comme dividende 1,5 % de la valeur liquidative par mois, ce qui, s'il est atteint, se traduirait par un rendement annuel cible de 18 %. La prime excédentaire, au-delà du rendement cible, moins une commission de performance (honoraires fondés sur le rendement), serait réinvestie dans le Fonds pour acheter encore plus de BTC, contribuant ainsi à la croissance de la valeur liquidative. Le Fonds générerait cette prime en vendant des options d'achat à des prix de levée supérieurs au prix actuel, ce qui laisserait également aux investisseurs la possibilité de profiter de la hausse potentielle de BTC. Fidelity Digital Assets assurera la garde des BTC détenus par le Fonds.

« Pour les investisseurs fortunés, très friands de produit à rendement élevé et à potentiel de hausse, ce produit monétise la volatilité accrue de BTC pour générer un rendement, indépendamment du contexte des taux d'intérêt, tout en gardant une certaine exposition à la hausse », a expliqué Benjamin Tsai, président de Wave.

Pour les investisseurs intéressés, le Wave BTC Income & Growth Digital Fund émettra des jetons du Fonds en se basant sur des technologies cryptographiques à l'instar des technologies utilisées pour la création et le transfert de certaines monnaies virtuelles. Wave prévoit que les jetons pourront être échangés à une date ultérieure sur des systèmes de négociation alternatifs.

David Siemer, chef de la direction de Wave, l'explique : « La mission de Wave est d'assurer aux investisseurs une exposition diversifiée aux actifs cryptographiques. Wave est un autre moyen de maintenir l'exposition au BTC. »

Les investisseurs potentiels doivent savoir que tout investissement dans le Fonds / les jetons comporte un degré de risque élevé et sont donc priés de lire attentivement le mémorandum sur les placements privés dans lequel sont abordés les principaux risques liés à un tel investissement.

Un investissement dans le Fonds / les jetons ne convient qu'aux investisseurs avertis, qui ont déjà investi dans des fonds privés appliquant les stratégies du Fonds, qui sont habitués à investir dans les actifs cryptographiques et à les négocier et qui peuvent supporter la perte de la totalité de leur investissement dans le Fonds / les jetons.

Le Fonds vendra ses jetons uniquement en dehors des États-Unis à des ressortissants non américains conformément au règlement S (Regulation S) pris en application de la Securities Act de 1933 ou, à l'intérieur des États-Unis, uniquement à des « investisseurs qualifiés » au sens de la règle 501(a) du règlement D pris en application de la Securities Act, conformément à une dispense d'enregistrement prévue par la règle 506(c) du règlement D. Le Fonds / les jetons ne peuvent être achetés qu'auprès du Fonds ou par l'intermédiaire des courtiers/négociants mandatés par Wave pour le compte du Fonds. Pour tout complément d'information, veuillez écrire à operations@wavegp.com.

L'offre et la vente des jetons du Fonds, le Fonds et ses gestionnaires ne sont pas et ne seront pas enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission et ne sont pas assujettis aux obligations de divulgation ni à certaines autres exigences imposées par les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, et les investisseurs ne bénéficieront donc pas de la protection de telles lois. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans un territoire quelconque. Les offres de vente des jetons du fonds sont faites uniquement aux termes du Mémorandum sur les placements privés du Fonds.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives », lesquelles se signalent par les mots tels que « serait », « devrait », « s'attend à », « anticipe » et expressions similaires. Les déclarations prospectives ne constituent ni des faits historiques ni l'assurance d'un rendement futur. En fait, elles sont fondées uniquement sur nos opinions, attentes et hypothèses actuelles concernant l'avenir de nos activités, plans et stratégies, projections, les événements et tendances anticipés, la conjoncture et d'autres conditions éventuelles. Étant donné que les déclarations prospectives portent sur l'avenir, elles sont assujetties aux incertitudes, risques et changements de circonstances inhérents, difficiles à prévoir et dont bon nombre sont indépendants de notre volonté. Nos résultats et notre situation financière réels peuvent varier sensiblement de ceux qui y sont exprimés. De ce fait, vous ne devez pas vous fier à aucune de ces déclarations prospectives. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire que nos résultats et notre situation financière réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués ici figurent l'évolution de la conjoncture économique aux États-Unis et dans le monde et, en particulier, l'évolution des marchés des devises et financiers mondiaux.

Les déclarations prospectives faites dans les présentes ne sont valables qu'à la date du présent communiqués de presse et, sauf dans la mesure requise par les lois fédérales sur les valeurs mobilières, le Fonds décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives pour refléter les événements ou circonstances qui se sont produits par la suite.

À propos de Wave

Wave Financial fournit des conseils en placement et des services de gestion d'actifs axés sur l'écosystème des actifs numériques, un secteur en plein essor. Dirigée par des investisseurs chevronnés, tant en capital-risque que dans les domaines des matières premières et des actifs alternatifs, Wave offre aux investisseurs qualifiés et institutionnels une passerelle entre la gestion traditionnelle des actifs et l'avenir de la finance.

Wave Financial est un conseiller en investissement inscrit (Registered Investment Advisor, CRD n° 292343) en Californie et fournit des services de gestion de trésorerie et de consultation aux investisseurs et aux entreprises dans l'écosystème des actifs numériques.

