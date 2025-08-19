Watier fait la promotion de la confiance et des possibilités destinées aux Canadiennes

Pour chaque huile de soin pour les lèvres Love My Lips vendue en août et septembre, 5 $ seront remis à la Fondation Lise Watier

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - Watier Cosmétiques, chef de file des produits de beauté au Canada, est fière d'annoncer une initiative nationale visant à célébrer la confiance en soi, l'individualité et les possibilités destinées aux Canadiennes. En août et septembre, à chaque achat de la très populaire huile de soin pour les lèvres Love My Lips de Watier, 5 $ seront versés à la Fondation Lise Watier pour financer des programmes qui aident les femmes à améliorer leurs perspectives de carrière et leur indépendance financière.

La confiance en soi commence par l'expression personnelle - et une touche d'huile à lèvres

Selon un récent sondage* de Watier, la plupart des Canadiennes (94 %) estiment que le fait d'avoir confiance en leur apparence a un effet positif sur leur vie. Parmi celles-ci, 74 % affirment que cela améliore leur image de soi et leur discours interne.

Le maquillage demeure un outil d'expression personnelle :

59 % des femmes qui se maquillent déclarent que cela contribue à renforcer leur confiance en elles.

55 % se maquillent pour paraître et se sentir plus élégantes et professionnelles.

Les produits pour les lèvres arrivent en tête : 55 % des répondantes utilisent du rouge ou du brillant à lèvres pour se sentir plus sûres d'elles.

Mais les Canadiennes reconnaissent également que la confiance en soi est liée à la liberté financière :

94 % déclarent que l'indépendance financière est essentielle pour se sentir autonome.

69 % sont plus enclines à soutenir les marques qui investissent dans l'avancement économique des femmes.

90 % sont d'avis que les écarts de salaires entre les hommes et les femmes limitent la progression financière des femmes.

71 % pensent que des programmes de mentorat ou des outils financiers gratuits les aideraient à améliorer leurs compétences financières.

Cette initiative vise à soutenir les deux formes de confiance : la façon dont les femmes se sentent et la façon dont elles s'épanouissent.

La beauté au service d'un objectif

L'huile de soin pour les lèvres Love My Lips de Watier est plus qu'un produit de beauté primé. Enrichie d'ingrédients nourrissants et offrant un fini brillant et non collant, elle permet de prendre soin de soi tout en contribuant au financement de programmes essentiels pour les femmes dans le besoin.

« Chez Watier, nous pensons que la beauté va au-delà de l'apparence physique et qu'elle doit aussi servir à faire le bien, affirme Julia Geissen, vice-présidente du marketing de Watier Cosmétiques. Grâce à cette initiative, nous invitons la population canadienne à prendre part à quelque chose de plus grand - une campagne qui stimule la confiance, qui célèbre l'individualité et qui aura des retombées durables. »

Soutenir l'avenir des femmes au Canada

La Fondation Lise Watier a pour mission d'encourager et de soutenir le développement professionnel et l'indépendance financière des Canadiennes en leur donnant les moyens de réaliser leur plein potentiel. Par l'entremise du Parcours s'Entreprendre - un programme unique qui combine formation, accompagnement personnalisé, aide financière et un puissant réseau de soutien -, la Fondation appuie chaque année plus de 300 femmes qui lancent leur propre entreprise, poursuivent des études postsecondaires ou accèdent à un emploi enrichissant.

« Les partenariats, comme celui conclu avec Watier, nous permettent d'élargir notre champ d'action et d'avoir un impact sur davantage de vies, fait valoir Marie-Lise Andrade, présidente et cofondatrice de la Fondation Lise Watier. Avec le soutien de Watier, nous créons des voies permettant aux femmes de se réapproprier leur pouvoir - tant sur le plan financier que d'un point de vue personnel et professionnel. »

La population canadienne peut participer à l'initiative dès le 28 août en achetant l'huile de soin pour les lèvres Love My Lips de Watier (28 $) en ligne sur www.watier.com, ou chez les principaux détaillants canadiens :

Principaux détaillants au Québec : du 28 août au 24 septembre

Shoppers Drug Mart : du 31 août au 27 septembre

* Ces résultats proviennent d'un sondage mené par la marque de produits de beauté canadienne Watier Cosmétiques du 14 au 16 avril 2025, auprès d'un échantillon représentatif de 769 Canadiennes s'identifiant comme telles en ligne et faisant partie du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/-3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Watier

Basée à Montréal, Watier est une marque de produits de beauté canadienne de prestige depuis plus de 45 ans, dévouée envers la qualité, l'innovation et la célébration de l'individualité de chaque femme. L'entreprise, qui a à cœur l'autonomisation des femmes, crée des produits de haute qualité qui inspirent la confiance et l'expression de soi. Pour un complément d'information, veuillez consulter le site https://watier.com/.

À propos de Groupe Marcelle inc.

Groupe Marcelle inc. est une entreprise canadienne dont le siège social se situe à Montréal, au Québec. Ses plus de 400 employés travaillent à la recherche, au développement, à la production et à la mise en marché de plus de 1 600 produits Marcelle, Watier, Annabelle et CW Beggs and Sons distribués dans plus de 3 500 magasins au Canada. Pour un complément d'information, veuillez consulter le site https://groupemarcelle.com/.

À propos de la Fondation Lise Watier

Créée en 2009, la Fondation Lise Watier s'engage à soutenir et à encourager le développement professionnel et l'indépendance financière des femmes. Grâce à des programmes tels que le Parcours s'Entreprendre, la Fondation fournit aux femmes les outils et le soutien nécessaires pour réaliser leur plein potentiel. Pour un complément d'information, veuillez consulter le site https://fondationlisewatier.com/.

