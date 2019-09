Watermark renforce son partenariat avec Instructure pour mieux favoriser l'exploitation des appréciations données par les étudiants dans les établissements du monde entier

NEW YORK, 4 septembre 2019 /CNW/ - Watermark, une pionnière de l'intelligence éducationnelle, annonce avoir renforcé son partenariat avec Instructure Canvas, cette semaine, pour mieux aider les établissements à simplifier les processus de rétroaction des étudiants et à doter les parties prenantes de données précieuses. Au titre de ce partenariat accru relativement à EvaluationKIT de Watermark, une solution de données destinée aux établissements d'enseignement supérieur, les deux sociétés continueront de collaborer pour la rendre plus accessible aux membres de la communauté internationale Canvas et, par la même, faire avancer le travail indispensable consistant à recueillir les appréciations des étudiants et à exploiter les données recueillies dans le but d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage.

Lorsque sont déconnectés les systèmes de données et technologiques, l'utilisation efficace des données devient difficile. Dans ce contexte, dotés d'une solution d'évaluation de cours et d'enquête, qui s'intègre parfaitement à Canvas, les établissements peuvent centraliser la collecte des données et saisir plus facilement les données de rétroaction essentielles des étudiants, de quoi faire ressortir les types d'éclairages propres à orienter la planification, à améliorer le curriculum, à faciliter la gestion du corps professoral et à faire progresser la qualité.

Cette solution, EvaluationKIT de Watermark, utilisée par plus de 300 000 administrateurs et professeurs du monde entier pour gérer plus de 16 millions d'évaluations de cours, simplifie depuis plus de dix ans les processus que suivent les établissements pour obtenir des étudiants les données de rétroaction essentielles. Qui plus est, cette solution tout-en-un, dédiée à l'évaluation de cours et à l'enquête institutionnelle, conçue exclusivement pour les établissements d'enseignement supérieur, est la seule aussi, à ce titre, à s'intégrer également à la solution de rapport d'activité des professeurs de Watermark. Et comme elle est hébergée en région sur le nuage AWS pour répondre aux besoins de résidence des données, déclarée conforme GDPR, par extension aux cadres réglementaires de l'Union européenne et de la Suisse, et certifiée TrustArc, EvaluationKIT de Watermark profite déjà à de nombreux membres de la communauté Canvas. La solution est trois fois lauréate du prix SIIA CODiE. Récemment encore, elle a été élue la « meilleure solution de données pour le monde de l'éducation, en partie, parce qu'elle tire parti d'une intégration sur mesure à Canvas pour prendre en charge des taux de réponse plus élevés et faire rapidement ressortir des éclairages exploitables et porteurs d'améliorations.

« Notre vision, dans un écosystème d'apprentissage numérique ouvert, consiste en partie à bâtir notre communauté Canvas et à nous associer à d'autres fournisseurs de premier plan pour favoriser de meilleures intégrations et une plus grande flexibilité, l'objectif étant d'aider notre communauté de clients à faire évoluer en permanence ses environnements technologiques et à bonifier l'apprentissage », a déclaré Tara Gunther, vice-présidente des partenariats chez Instructure. « Ce nouveau partenariat renforce nos relations et nous amène à poursuivre notre collaboration pour aider les collèges et les universités à faire progresser leurs efforts d'assurance qualité. »

S'exprimant dans la même veine, Kevin Hoffman, président d'EvaluationKIT de Watermark, a déclaré : « EvaluationKIT est membre de longue date de la communauté Canvas et l'un des premiers membres du réseau de partenaires d'Instructure. Maintenant que nous faisons partie de Watermark, nous sommes ravis de pouvoir approfondir notre partenariat afin de continuer de soutenir la communauté internationale Canvas. Rien que l'année passée, nous avons pleinement localisé notre application, c'est-à-dire qu'elle supporte n'importe quelle langue, et nous travaillons déjà en étroite collaboration avec de nombreux établissements internationaux. Forts de notre partenariat, nous pourrons encore améliorer les gains d'efficacité des établissements Canvas alors que nous les aidons au fur et à mesure à recueillir les appréciations des étudiants au sujet de l'enseignement. Cette dynamique est essentielle pour l'enseignement et l'apprentissage, dans la mesure où il s'agit de les évaluer et d'y apporter des améliorations, et lorsqu'elle se conjugue à d'autres données institutionnelles, elle donne un tableau plus global de l'efficacité. »

Au travers de ce partenariat permanent s'affirme la vision de Watermark, plus vaste, qui consiste à relier des données cloisonnées jusqu'ici et à faire que les établissements en viennent à bénéficier des éclairages nécessaires pour apporter, à tous les niveaux, des améliorations significatives. Fournisseur mondial de solutions d'intelligence éducationnelle, Watermark soutien actuellement plus de 1 700 collèges et universités dans leurs efforts d'élaborer une approche intentionnelle de l'apprentissage fondée sur des données fiables.

Pour en savoir plus sur le programme de partenaires Instructure, consultez le site www.partners.instructure.com. Pour en savoir plus sur Watermark, notamment la façon dont elle peut favoriser l'apprentissage chez vos étudiants et les résultats de votre établissement, rendez-vous sur www.watermarkinsights.com.

