LONDRES, 20 octobre 2021 /CNW/ - Warwick Investment Group a acquis un développement fermé privé composé de neuf maisons en propriété franche à Belgravia, à Londres, dans le cadre de sa stratégie résidentielle visant à consolider des propriétés résidentielles au Royaume-Uni.

St Barnabas Mews est un solide complément à la stratégie à valeur ajoutée de Warwick, qui est axée sur la création d'espaces de location à long terme, en adaptant les propriétés pour la vie post-pandémique avec des espaces extérieurs supplémentaires dont les résidents pourront profiter toute l'année. Ces propriétés ont des cotes environnementales de premier plan, et Warwick s'est engagée à faire des investissements futurs pour atteindre la plus grande efficacité énergétique possible d'ici la fin de 2022.

St Barnabas Mews est l'une des trois acquisitions que Warwick a récemment accepté d'acheter, comprenant 50 unités à Mayfair et Belgravia. La firme croit qu'elle est maintenant l'un des plus grands propriétaires privés de Belgravia.

Construit en 2008, le développement consiste en neuf demeures en propriété franche dans un lotissement fermé avec stationnement souterrain au cœur de Belgravia.

Warwick gérera de façon proactive les maisons sous sa propre marque de location et envisage de tirer parti des possibilités de remise à neuf continue dans l'ensemble du portefeuille.

Andrew Chrysostomou, directeur général principal du Royaume-Uni :

St Barnabas Mews offre un espace extérieur et un stationnement souterrain sécurisé dans un lotissement fermé privé. Compte tenu de l'emplacement privilégié à Belgravia et de la distance à pied des rues Elizabeth et King's, nous croyons que ces actifs sont bien placés pour tirer parti des occasions liées à l'augmentation de la demande de location à la suite de l'assouplissement des restrictions de déplacement et du retour progressif au bureau.

Kate Richard, fondatrice et chef de la direction :

St Barnabas Mews est un complément parfait à notre portefeuille en raison de sa taille, de son emplacement et des améliorations possibles. La propriété est idéale pour notre quête de consolidation en ce qui a trait à notre plateforme résidentielle au Royaume-Uni. Nous sommes ravis d'ajouter ce portefeuille de propriétés franches, qui n'a pas fait l'objet de négociations depuis plus de 300 ans, à notre plateforme multifamiliale alors que nous consolidons des produits immobiliers du centre de Londres sous notre marque de location résidentielle.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/897718/Warwick_Group_Logo.jpg

SOURCE Warwick Investment Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Claire Packer, [email protected]