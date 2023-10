VANCOUVER, TERRITOIRE DES SALISHS DE LA CÔTE, BC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Lorsque des incendies de forêt ont menacé la Lytton First Nation en 2021, Warren Brown a joué un rôle essentiel dans la protection de l'approvisionnement en eau de sa communauté en restant sur place - alors que d'autres personnes étaient évacuées - pour s'assurer que les usines de traitement de l'eau restaient opérationnelles. Il voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que sa communauté dispose d'une eau potable sûre et propre à leur retour à la maison. L'engagement de Warren à prendre soin de l'approvisionnement en eau potable de sa communauté continue de jouer un rôle important dans la protection de leur santé et de leur sécurité.

Warren Brown, récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2023 parlant lors de la 14e conférence annuelle sur l'excellence opérationnelle en matière d'eau potable et d'eaux usées de la Colombie-Britannique et du territoire du Yukon, qui s'est tenue à Vancouver, en Colombie-Britannique. (Groupe CNW/Indigenous Services Canada) (de gauche à droite) Vonna Moses - Services aux Autochtones Canada; Averil Lamont - Services aux Autochtones Canada; Warren Brown - récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2023; et Danny Higashitani - Services aux Autochtones Canada (Groupe CNW/Indigenous Services Canada)

Aujourd'hui, Warren Brown, de la Lytton First Nation, a été nommé récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2023 lors de la 14e conférence annuelle sur l'excellence opérationnelle en matière d'eau potable et d'eaux usées de la Colombie-Britannique et du territoire du Yukon, qui s'est tenue à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Nommé pour la première fois en 2022, Warren a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre les incendies de forêt qui ont dévasté la Lytton First Nation et le village de Lytton en 2021. Il a non seulement sauvé les systèmes d'approvisionnement en eau de sa propre communauté, mais il a également aidé le village de Lytton et continue de mener des conversations sur les meilleures pratiques en matière de services d'approvisionnement en eau dans le village. Warren est responsable de l'exploitation de 13 systèmes d'eau potable et a dirigé les travaux visant à lever 6 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable.

Admiré pour son professionnalisme et sa compassion, Warren reste un fervent défenseur de l'éducation et de la formation des opérateurs du secteur de l'eau. Il a mis au point un programme d'été pour les jeunes intéressés par ce domaine, afin de répondre au besoin de nombreuses communautés de disposer d'un opérateur d'eau certifié.

Cette semaine, la Ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, s'est entretenue avec Warren pour connaître son point de vue sur la gestion et la conservation de l'eau.

Le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau, qui en est à sa sixième année d'existence, rend hommage aux organisations des Premières Nations et aux personnes qui, comme Warren Brown, font une différence dans leurs communautés. Les candidats pour le prix de cette année utilisent l'innovation pour améliorer l'accès à l'eau potable, plaident en faveur de la protection des sources d'eau et de la conservation de l'eau, forment et encadrent la prochaine génération d'opérateurs de l'eau, et bien d'autres choses encore.

Citations

« Les opérateurs de l'eau travaillent sans relâche et généralement dans l'ombre pour assurer la salubrité de l'eau dans leurs communautés. Le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau est l'occasion de mettre en lumière ce travail important. Personne n'illustre mieux ce dévouement que Warren Brown, dont l'engagement à préserver l'eau potable l'a amené à rester sur place pendant des incendies de forêt historiques afin de protéger des infrastructures essentielles pour sa communauté. Outre son travail de préservation de l'eau potable pour de nombreuses communautés des Premières Nations, Warren sert également de mentor à la prochaine génération d'opérateurs de l'eau. Son engagement à servir devrait servir de guide vers un avenir où toutes les Premières Nations auront accès à une eau potable salubre et propre. Votre dévouement est une source d'inspiration pour nous tous - félicitations pour cette réalisation bien méritée. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« L'eau est la responsabilité de tous. Les professionnels de l'eau sont parmi les protecteurs de l'eau et les éducateurs des futurs protecteurs. La communication est un élément essentiel de la sécurité de l'eau potable. Il faut montrer aux dirigeants, aux membres de la communauté et aux élèves des écoles d'où vient leur eau potable, comment elle est traitée et comment elle est stockée. Plus un opérateur communique avec sa communauté sur la manière dont les choses fonctionnent et répond rapidement à tout problème de qualité, plus la communauté lui fait confiance. La conservation de l'eau est nécessaire, car elle garantit que notre eau est à l'abri de l'industrie et des catastrophes naturelles. »

Warren Brown

Opérateur en chef, Lytton First Nation

Récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2023

« L'engagement de Warren à établir des partenariats et des relations, tout en travaillant sans relâche en tant qu'opérateur principal de la Lytton First Nation, a jeté les bases d'un avenir où les résidents de la région, qu'ils vivent sur des terres provinciales ou des terres des Premières Nations, peuvent avoir confiance dans la quantité et la qualité de leur approvisionnement en eau potable. »

Casey Neathway

Directeur, Services régionaux de gestion des urgences sanitaires et de santé publique environnementale, Autorité sanitaire des Premières Nations

Nominateur de Warren Brown

Faits en bref

Le récipiendaire recevra un trophée et une œuvre d'art autochtone, et tous les candidats recevront une épinglette conçue par une entreprise autochtone.

Un nombre record de 30 candidatures a été reçu pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2023.

Les candidats sont des individus, des membres ou des dirigeants de communautés des Premières Nations, ou encore des organisations ou des communautés des Premières Nations.

Les candidatures sont examinées par un comité consultatif composé d'organisations des Premières Nations et de précédents récipiendaires.

La période de mise en candidature pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2024 s'étendra du 1er janvier au 31 mars 2024. Le processus de mise en candidature est décrit sur le site Web de SAC.

