WARE MALCOMB ANNONCE L'OUVERTURE DE SON BUREAU D'OTTAWA AU CANADA ET EMBAUCHE JOHN HOLLAND COMME DIRECTEUR RÉGIONAL

OTTAWA, ON, 14 décembre 2022 /CNW/ - Ware Malcomb, une entreprise internationale de design primée, a annoncé aujourd'hui qu'elle a ouvert son troisième bureau canadien à Ottawa, au 1420, place Blair Towers, bureau 104, Gloucester (Ontario) K1J 9L8. L'entreprise a également annoncé que John Holland s'est joint à elle en tant que directeur régional pour diriger le nouveau bureau. À ce titre, M. Holland sera responsable de la croissance et de la gestion globales des activités de l'entreprise à Ottawa.

Photo de John Holland : http://www.kcomm.com/wp-content/uploads/2022/12/JohnHolland_Headshot-scaled.jpg

« John travaille dans l'industrie depuis 1986 et possède une vaste expertise très convoitée, a déclaré Frank Di Roma, directeur de Ware Malcomb. Nous sommes extrêmement heureux qu'il se joigne à nous et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur son leadership et sa contribution alors que nous continuons d'accroître notre présence canadienne. »

La vaste expérience en architecture de M. Holland comprend la conception d'installations industrielles, de bureaux, de magasins de vente au détail, de centres de santé mentale et de désintoxication, ainsi que des projets à usage mixte, multifamiliaux, institutionnels et éducatifs. Architecte agréé en Ontario, M. Holland est membre de l'Ordre des architectes de l'Ontario, de la Newfoundland Association of Architects, de l'American Institute of Architects et d'organisations de l'industrie, dont la Commercial Real Estate Development Association (NAIOP) et la Toronto Construction Association.

Ware Malcomb a fait son entrée sur le marché canadien en 2007, grâce à une acquisition. Depuis, elle a pris de l'expansion et diversifié ses activités au Canada, réalisant plus de 1 200 projets. L'entreprise a des projets en cours dans six provinces du pays, et son plus récent bureau en Ontario soutiendra sa clientèle canadienne et sa base de projets en croissance.

« Nous avions déjà une forte présence à Toronto et à Vaughan, a déclaré Christina Kolkas, directrice régionale de Ware Malcomb. Ce troisième bureau consolide notre présence canadienne et permet une plus grande accessibilité aux clients qui recherchent notre expertise. C'est une période emballante pour notre entreprise dans la région. »

Les travaux les plus récents de l'entreprise à Ottawa comprennent l'achèvement du bâtiment C au National Capital Business Park , un espace d'entreposage industriel spécialisé élaboré par Avenue 31 . Ware Malcomb a fourni les services d'architecture, de design d'intérieur et de promotion de l'image de marque de l'installation industrielle de 200 000 pieds carrés, qui a été construite sur l'un des terrains industriels non aménagés les plus en vue à Ottawa. Située stratégiquement à la sortie 109 de l'autoroute 417, sur le chemin Hunt Club à Ottawa, la structure se trouve sur 99 acres de terrain à zonage industriel lourd et loué à long terme auprès de la Commission de la capitale nationale.

D'autres projets récents de Ware Malcomb à Ottawa comprennent la prestation de services d'architecture intérieure et de design intérieur pour un magasin phare situé au Rideau Centre, des services de design intérieur pour divers locataires, des services de planification sur un site de 650 acres et des services de promotion de l'image de marque pour un parc industriel de 100 acres comportant six bâtiments.

À propos de Ware Malcomb ( waremalcomb.com )

Fondée en 1972, Ware Malcomb est une entreprise de design moderne et en expansion qui offre une gamme complète de services professionnels d'architecture, de planification, de design d'intérieur, de génie civil, de promotion de l'image de marque et de mesure du bâtiment aux entreprises, aux promoteurs commerciaux et résidentiels et aux clients institutionnels et du secteur public partout dans le monde. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Brésil, l'entreprise se spécialise dans le design de bureaux commerciaux, d'installations industrielles, publiques, institutionnelles, d'entreprise, de science et technologie, de soins de santé, de commerce de détail et de véhicules. Elle possède également une expertise dans les projets de rénovation. Ware Malcomb est reconnue comme entreprise privée à la croissance la plus rapide par Inc. 5000 et détient un prix « Hot Firm » décerné par Zweig Group. L'entreprise se classe également parmi les 30 meilleures entreprises d'architecture et d'ingénierie dans les « 500 meilleures entreprises de conception » d'Engineering News-Record et parmi les 30 meilleures entreprises de conception intérieure selon le magazine « Top 100 Giants ». Pour en savoir plus, consultez le site Web de Ware Malcomb à http://www.waremalcomb.com/news/ et la vidéo de la marque à https://www.youtube.com/waremalcomb.

Ware Malcomb à Ottawa

1420, place Blair Towers, bureau 104

Gloucester (Ontario) K1J 9L8

Tél. : 905 760-1221

