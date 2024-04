GUANGZHOU, Chine, 11 avril 2024 /CNW/ - Le 8 avril, Wanglaoji a dévoilé son identité de marque internationale anglaise WALOVI à Los Angeles, aux États-Unis. Le 10 avril, Wanglaoji a ouvert son deuxième musée de thé à base d'herbes à New York, le Fifth Avenue Museum, avec une cérémonie d'ouverture officielle, marquant une autre étape importante dans le développement mondial de la marque.

Fondée en 1828, Wanglaoji est une marque de premier plan sur le marché chinois du thé à base d'herbes, dont le principe directeur est de répondre aux besoins des consommateurs en matière de santé. L'entreprise a renforcé ses activités de base dans le domaine du thé à base d'herbes, mettant au point une gamme distincte de boissons végétales axées sur la santé. Grâce à un vaste portefeuille de produits, elle répond aux demandes variées d'une clientèle mondiale. Aujourd'hui, Wanglaoji est reconnue à l'échelle internationale comme la première marque de boissons végétales naturelles au monde.

Dans le cadre du processus d'accélération de sa stratégie de marque internationale, Wanglaoji a lancé WALOVI, son identité de marque internationale en anglais, qui a fait des apparitions à Milan et en Thaïlande cette année. Wanglaoji prévoit d'établir 56 musées de thé à base d'herbes dans le monde pour partager l'histoire du thé à base d'herbes chinoises avec le monde entier. Le premier musée de thé à base d'herbes outre-mer a été inauguré en 2018 sur Grand Street à New York, ouvrant une fenêtre importante pour les échanges culturels. Cette année, les cérémonies de signature du musée du thé à base d'herbes ont eu lieu successivement à Milan et à Bangkok.

Au fil des ans, le réseau de vente de Wanglaoji a couvert plus de 150 pays et régions, obtenant des résultats louables sur les marchés de l'Amérique du Nord, de l'Australie, de l'Europe et de l'Asie du Sud-Est. Le marché nord-américain est un marché étranger clé pour Wanglaoji, dont les ventes annuelles ont augmenté considérablement depuis qu'elle a commencé à exporter en 2013. Aujourd'hui, Wanglaoji est officiellement entrée dans les canaux grand public et les chaînes de supermarchés, comme Costco et H Mart, et ses activités de commerce électronique se sont étendues à des plateformes comme Amazon, Yamibuy et Wee.

Weng Shaoquan, président de Guangzhou Wanglaoji Great Health Industry Co., Ltd., a déclaré : « La Chine Wanglaoji est également la WALOVI du monde! Nous croyons que Wanglaoji établira des liens et des interactions encore plus étroits avec les consommateurs américains et mondiaux, dynamisant le marché international avec vitalité, et faisant en sorte que davantage de consommateurs internationaux tombent amoureux des boissons végétales naturelles de Chine. »

À l'avenir, Wanglaoji continuera de déployer son identité de marque anglaise et de construire des musées de thé à base d'herbes à l'échelle mondiale, cultivant profondément le marché international, faisant la promotion de la culture du thé à base d'herbes dans le monde et s'établissant comme une marque mondiale de super boissons.

