Walter Technologies pour surfaces acquiert ArcOne et étend sa présence sur le marché des solutions de sécurité et de productivité

Les produits offerts par les deux sociétés se complètent parfaitement

Walter est toujours en quête d'acquisitions rentables

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Walter Technologies pour surfaces, visant à devenir le chef de file mondial des solutions de sécurité et de productivité, est fière d'annoncer l'acquisition d'ArcOne, un fournisseur de solutions de sécurité industrielle établi à Taunton, au Massachusetts.

Grâce à cette acquisition, Walter ajoute une gamme unique d'équipement de protection individuelle à son offre de produits, laquelle complète à merveille sa gamme de produits haut de gamme de transformation des métaux et son programme de séminaires de sécurité en milieu de travail.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir ArcOne au sein de la famille Walter. La société apporte une expertise et un solide réseau qui nous permettront de poursuivre notre mission d'aider les clients à mieux travailler. Pour Walter, la santé et la sécurité des clients ont toujours été d'une importance capitale. Maintenant, avec la collaboration d'ArcOne, nous pouvons leur offrir mieux : de l'équipement de protection individuelle de haute qualité pour les aider à travailler de façon plus efficace et sécuritaire » assure Marc-André Aubé, directeur général de Walter.« Cette transaction représente une occasion incomparable d'étendre nos activités sur le marché nord-américain alors que nous continuons d'évaluer les possibilités de croissance, notamment au moyen d'acquisitions rentables », renchérit-il.

Edward Martin, président d'ArcOne, se réjouit également de ce dénouement : « Nous n'avons pu que constater l'alignement de nos produits et de nos valeurs.Nous sommes fiers de voir l'offre unique de produits de sécurité ArcOne intégrer une gamme aussi reconnue et robuste que celle de Walter.C'est l'alliance parfaite au parfait moment. Nous avons soif de croissance et de futurs développements. »

À la suite de la transaction, ArcOne poursuivra ses activités comme marque indépendante. Bien que l'acquisition prenne effet immédiatement, aucun changement n'est à prévoir pour les clients et les fournisseurs.

À propos de Walter Technologies pour surfaces

Walter Technologies pour surfaces fournit des solutions innovatrices pour l'industrie de la transformation des métaux, et ce, à l'échelle mondiale. Que ce soit en offrant des abrasifs, des outils électriques, de l'outillage, des systèmes de nettoyage de pièces industriels, des nettoyants, des dégraissants ou des lubrifiants hautes performances, Walter vise avant tout à aider ses clients à mieux travailler. Fondée en 1952, la société est aujourd'hui présente dans sept pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Son siège social international se situe à Montréal et son siège social étatsunien est établi à Windsor, au Connecticut. Parmi les attestations et les prix décernés à Walter, on peut compter le Wall Street Journal Award; le Deutscher Material Preiz; l'American Eagle Award et le CleanTech Cleaning Technology Award. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le site www.walter.com.

À propos d'ArcOne

ArcOne est un fabricant de produits de sécurité industrielle et d'équipement de protection individuelle dont l'offre inclut des masques de soudeur à vitre fonçant automatiquement, des lunettes de sécurité, des casques de protection et des produits de protection respiratoire. ArcOne est reconnue pour ses innovations en matière de technologie et de marketing. De plus, elle contribue grandement à l'évolution du secteur des masques de soudeurs fonçant automatiquement depuis le début des années 1990. La plupart de ses produits sont conçus et fabriqués dans les installations de Taunton, MA. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le site www.arc1weldsafe.com.

