LISBONNE, Portugal et MADRID, 24 avril 2026 /CNW/ - Surfant sur la vague mondiale des produits respectueux de la santé et du secteur des boissons végétales en plein essor en Europe, les marques chinoises saisissent des occasions historiques. Du 19 au 22 avril, Guangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd., qui fait partie de GPHL, a rejoint une délégation commerciale de la région administrative spéciale de Macao à Lisbonne et à Madrid. En quatre jours, WALOVI a signé des accords de distribution avec VOZ DA SAUDADE (Portugal) et EMB FOOD (Espagne), marquant une transition stratégique d'entrées de marché isolées vers une expansion régionale approfondie.

Tirant parti du rôle de Macao en tant que pont entre la Chine et les marchés lusophones et hispanophones, la délégation de plus de 100 membres (près de 40 % venant des secteurs de la technologie et de la santé) a accompagné WALOVI dans la signature de partenariats stratégiques.

Deux accords, deux pays : un point d'ancrage pour l'Europe du Sud

Le 19 avril à Lisbonne, WALOVI a visité des supermarchés locaux et a discuté avec VOZ DA SAUDADE, un grand importateur alimentaire asiatique couvrant le Portugal et d'autres pays. Le lendemain, lors d'un événement commercial Macao-Portugal, un partenariat officiel a été signé pour renforcer la couverture de la chaîne WALOVI et l'aider à passer des consommateurs chinois ethniques à la grande consommation.

Le 22 avril à Madrid, WALOVI a rencontré EMB FOOD, un distributeur expérimenté qui a lancé de nombreuses marques chinoises en Espagne. Les deux entreprises ont établi des plans pour les principaux déploiements des chaînes de vente au détail. Cet après-midi-là, lors d'une promotion commerciale Macao-Espagne, les deux parties ont officialisé leur accord, renforçant l'expansion de WALOVI en Europe du Sud.

Selon Circana, le marché espagnol des aliments et boissons à base de plantes connaît une croissance de 7,5 %, l'une des plus rapides d'Europe. L'une des principales raisons pour lesquelles l'accord EMB FOOD ouvre la voie à une intégration grand public vient du fait que 90 % des ventes de jus passent par les supermarchés.

Lors d'une réception de la délégation de Macao ce soir-là, WALOVI a été félicité pour son goût rafraîchissant.

Ce voyage a notamment eu lieu juste avant la Conférence mondiale sur l'investissement de WALOVI, le 2 mai, à son siège de Guangzhou, où les partenaires mondiaux sont invités à participer au boom des boissons végétales.

Les ventes en Europe ont augmenté de plus de 30 % en 5 ans, passant de la stratégie dispersée à la stratégie régionale

L'an dernier, les canettes internationales de WALOVI ont été lancées en Allemagne, en Arabie saoudite et en Australie. Les accords de cette année au Portugal et en Espagne annoncent la nouvelle phase : approfondissement régional.

Avec la popularité croissante des plantes naturelles et bonne pour la santé chez les jeunes Européens, le marché international de WALOVI a augmenté de 6,5 fois en une décennie (TCAC >25%), couvrant maintenant plus de 100 pays. L'Europe est en tête avec une croissance annuelle de 30 % sur cinq ans.

Depuis ses débuts à l'Expo de Londres en 1925 jusqu'à la présence ibérique d'aujourd'hui, l'histoire d'un siècle de WALOVI reflète les marques chinoises qui passent d'une stratégie de mondialisation et une stratégie d'approfondissement». La marque est en passe donner accès au bien-être oriental à des millions de foyers à travers le monde.

SOURCE Guangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd.

Jiankai Zhou, [email protected]