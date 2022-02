WALO aide nos enfants à adopter de saines habitudes financières

De l'allocation à la gestion des tâches, en passant par les objectifs d'épargne et l'éducation financière par le jeu, l'application WALO permet aux jeunes d'acquérir des connaissances de façon pratique. En leur donnant accès à leur propre carte de débit prépayée et en les exposant à des expériences de la vie quotidienne, WALO rehausse le niveau de responsabilisation des utilisateurs à l'égard de leurs finances personnelles.

Des partenaires de choix injectent 1,1 M$

La jeune pousse du Québec conclut une ronde de financement de 1,1 M$ grâce à plusieurs partenaires stratégiques, dont le gouvernement du Québec, Desjardins et Granicus Group et WatchMojo, ainsi que plusieurs anges-investisseurs.

Programme Impulsion PME : le gouvernement du Québec se sert de ce programme levier d'Investissement Québec pour appuyer WALO

Desjardins continue d'écrire, aux côtés de Rim Charkani, les prochains chapitres d'une histoire qu'ils ont débutée ensemble

Granicus Group et WatchMojo a lancé le bal en agissant comme investisseur initial

Aller plus loin, plus vite grâce à ces appuis financiers

Les investissements accéléreront la croissance de WALO et faciliteront la commercialisation d'une solution bancaire de cartes prépayées permettant aux parents d'ouvrir à leurs jeunes un premier compte bancaire.

L'entreprise prévoit lancer progressivement sa nouvelle offre de comptes bancaires pour enfants et de cartes de débit Mastercard plus tard cette année. Les parents intéressés peuvent déjà s'inscrire sur une liste d'attente pour bénéficier d'offres spéciales au lancement.

Elles et ils ont dit…

Ministère de l'Économie du Québec :

« En développant et en commercialisant une application mobile novatrice, WALO contribue à propulser le Québec comme leader dans un domaine d'avenir : celui des technologies financières. Nous sommes fiers d'aider, par l'intermédiaire du programme Impulsion PME, cette jeune entreprise dynamique à croître et à promouvoir son expertise à travers le monde. »

- Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie.

Investissement Québec :

« Nous sommes fiers de soutenir WALO qui, en favorisant une meilleure littéracie financière chez les jeunes et moins jeunes, contribue au développement d'une société plus juste et performante. Nos équipes présentes dans chacune des régions du Québec ont tous les outils, dont le programme Impulsion PME, pour accompagner et propulser les jeunes entreprises prometteuses dans leur croissance. »

- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Desjardins et WALO, une relation de confiance qui dure :

Le projet a tout d'abord été défini à l'occasion du Coopérathon, la populaire compétition d'innovation ouverte de la coopérative. WALO a ensuite joint Startup en résidence, l'accélérateur de l'institution financière.

« Si nous travaillons ensemble depuis les tout débuts, c'est notamment parce que la mission et les valeurs de nos organisations sont en adéquation. Les finances personnelles représentent une importante source de stress dans notre société. Nous devons offrir aux parents et aux familles des outils pour augmenter leur niveau de littéracie financière. Dans cette visée, WALO peut certainement faire partie de la solution ».

- Martin Brunelle, Vice-président, Croissance, acquisition et développement, Desjardins

Granicus Group et WatchMojo

Il y a eu une hausse importante de l'engouement des nouvelles générations envers l'entrepreneuriat dans la dernière décennie. Même si ce n'est pas tout le monde qui est entrepreneur, nous devons de plus en plus réfléchir et agir de manière entrepreneuriale. Cela requiert un haut niveau de littéracie financière. La mission de WALO d'éduquer financièrement les prochaines générations n'est pas seulement admirable, elle est impérative.

- Ashkan Karbasfrooshan, fondateur et PDG, Granicus Group et WatchMojo

À propos de WALO

WALO est une entreprise québécoise dont la mission est d'améliorer la santé financière des générations futures grâce à l'apprentissage acquis par l'expérience. Son application mobile ludique pour les familles a été téléchargée plus de 15 000 fois en 6 mois. WALO a été fondé en novembre 2018 après avoir gagné différents prix à la compétition d'innovation ouverte de Desjardins, le Coopérathon. L'équipe de WALO a levé plus de 500 000 $ en fonds non-dilutifs et a gradué des programmes Startup En Résidence de Desjardins, de Next AI Montréal et de IFH Lab de Fintech Cadence.

À propos d'Impulsion PME

Doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars, le programme Impulsion PME, géré par Investissement Québec comme mandataire du gouvernement du Québec, a pour objectif d'aider les jeunes entreprises innovantes, à fort potentiel de croissance à avoir accès à du capital d'investissement au stade de l'amorçage.

À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2021 au Canada par MediaCorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

