Un webinaire, qui se tiendra le 8 septembre 2022, présentera de nouveaux outils et services qui permettront aux vendeurs basés au Canada d'étendre leur offre à 120 millions de clients américains chaque mois.

BENTONVILLE, Ark. et MISSISSAUGA, ON, le 30 août 2022 /CNW/ - Offrant aux entreprises canadiennes une avenue directe pour étendre leur offre de produits aux États-Unis, Walmart recrute des vendeurs basés au Canada pour se joindre à son marché électronique phare aux États-Unis, qui dessert un bassin croissant de plus de 120 millions de clients fidèles en ligne chaque mois.

Les entrepreneurs et les vendeurs recourant au commerce électronique souhaitant être parmi les premiers à saisir cette occasion peuvent s'inscrire au Sommet virtuel de Walmart international à l'intention des vendeurs canadiens, le 8 septembre 2022. Le webinaire offrira des séances pratiques animées par des membres de la haute direction de Walmart et le fournisseur de paiements transfrontaliers Payoneer. Les participants apprendront comment s'assurer d'une intégration facile, d'une gestion des commandes simple, d'avoir des promotions ciblées, des services financiers intégrés ainsi que d'autres services de soutien pour les aider à étendre leur offre et à se développer rapidement sur les marchés américain et canadien.

La volonté d'attirer des entreprises canadiennes repose sur des décennies d'engagement de Walmart en matière de commerce de détail et de commerce électronique au Canada. Vouloir donner aux vendeurs déjà actifs sur la plateforme prospère Walmart.ca l'occasion d'étendre leur offre à l'international fait suite au désir des entreprises locales, particulièrement les petites et moyennes entreprises, de tirer profit des avantages de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Darren Carithers, vice-président principal du développement du marché électronique de Walmart international, a précisé que Walmart mise sur le développement des marchés électroniques aux États-Unis et au Canada et investit massivement pour offrir de nouveaux outils et services aux vendeurs.

« Créer des marchés électroniques auxquels les clients et les vendeurs font confiance est une priorité depuis des années pour Walmart. Que vous soyez un vendeur de longue date avec nous ou un nouveau venu dans la famille Walmart, nous souhaitons vous aider à prospérer sur nos marchés électroniques américain et canadien. En travaillant ensemble, nous pouvons servir plus de clients et les aider à économiser de l'argent et à vivre mieux », a-t-il déclaré.

Parmi les outils de renommée mondiale disponibles pour aider les vendeurs à simplifier les processus transfrontaliers et à développer leurs activités aux États-Unis, il y a les Services de gestion des commandes de Walmart. Ils permettent aux vendeurs canadiens de tirer profit de la vaste expertise et de l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement de Walmart afin d'offrir la livraison en un ou deux jours dans les États-Unis contigus. Les vendeurs peuvent également utiliser la plateforme Walmart Connect pour mettre de l'avant des campagnes publicitaires et de marketing percutantes et accéder à des outils dans le centre des vendeurs, qui leur permettront d'accélérer les processus, d'identifier les possibilités de croissance et d'optimiser leur catalogue et leurs listes de produits.

« Payoneer a pour mission d'aider les petites entreprises à participer à l'économie mondiale. Notre partenariat avec Walmart offre à nos vendeurs la possibilité de travailler avec l'une des plus grandes bannières de commerce de détail. Nous sommes ravis de voir davantage de nos entrepreneurs et petites entreprises canadiens intégrer l'économie numérique mondiale et vendre sur le marché électronique de Walmart aux États-Unis », a déclaré Ya Wen, vice-président principal de Payoneer Americas (NASDAQ : PAYO).

Pour présenter une demande pour joindre la communauté de vendeurs sur le marché électronique, cliquer ici.

