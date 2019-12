Walmart Canada s'associe avec ses clients pour aider l'Armée du Salut à remplir la marmite

« Depuis 2007, Walmart Canada et ses clients ont donné plus de 29 millions de dollars à l'Armée du Salut dans le cadre de notre campagne des marmites de Noël, a déclaré le lieutenant-colonel John P. Murray, secrétaire territorial des communications. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Walmart Canada pour son généreux soutien et son partenariat de longue date. »

La campagne des marmites de Noël, dont l'objectif est de récolter 21,6 millions de dollars au Canada, permet aux équipes locales de l'Armée du Salut de procurer aux personnes et aux familles démunies des produits de première nécessité. Les fonds recueillis permettront aussi à l'Armée du Salut d'offrir des programmes transformateurs, par exemple pour le traitement de la toxicomanie, le soutien au logement, l'acquisition de compétences utiles à l'emploi et à la vie, ainsi que d'autres formations, afin d'aider les gens à briser une fois pour toutes le cycle de la pauvreté.

« Nous sommes fiers d'être un partenaire de longue date de l'Armée du Salut parce que nous savons que son travail fait une grande différence pour beaucoup de gens dans les collectivités d'un océan à l'autre, a déclaré Susan Muigai, vice-présidente directrice, ressources humaines et affaires corporatives, Walmart Canada. Le soutien de Walmart, ainsi que la générosité de nos clients, aideront l'Armée du Salut à atteindre son objectif de collecte de fonds pour cette année. »

Walmart Canada remettra également 80 000 $ à la campagne Toy Mountain de CTV pour l'Armée du Salut à Toronto, à Ottawa, à Winnipeg et à Vancouver. Ce don servira à acheter des jouets neufs qui seront distribués à des enfants défavorisés à Noël.

« La marmite de Noël est un symbole d'aide et d'espoir pour les personnes dans le besoin et un moyen concret pour les gens d'avoir un impact réel dans leur collectivité, a déclaré le lieutenant-colonel Murray. Alors qu'il ne reste que quelques jours avant Noël, nous invitons les gens qui magasinent à faire un don dans l'une des marmites de Noël, en composant le 1-800-SAL-ARMY ou en ligne à l'adresse SalvationArmy.ca.

Depuis plus de 135 ans, l'Armée du Salut donne de l'espoir et de la dignité aux personnes dans le besoin partout au pays. Nous ne pourrions pas y parvenir sans la générosité de nos donateurs et de nos bénévoles. »

À seulement sept jours de Noël, l'Armée du Salut espère que le public manifestera généreusement son appui.

Vous pouvez aussi faire un don dans le cadre de la campagne des marmites de Noël 2019 en ligne à l'adresse SalvationArmy.ca, par téléphone en composant le 1-800-SAL-ARMY (725-2769) ou par la poste à l'adresse suivante : Armée du Salut, 2, Overlea Blvd, Toronto (Ontario) M4H 1P4.

L'Armée du Salut

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui œuvre au Canada depuis 1882. Elle est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. Depuis plus de 135 ans, l'Armée du Salut procure de l'espoir et du soutien aux personnes les plus vulnérables dans 400 collectivités canadiennes et plus de 130 pays. Elle fournit une aide concrète aux enfants et aux familles en répondant souvent à leurs besoins fondamentaux et offre un refuge aux sans-abri ainsi que des services de réhabilitation aux personnes qui ont perdu la maîtrise de leur vie en raison d'un problème de toxicomanie. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées et laissées-pour-compte de votre collectivité.

Vous trouverez d'autres communiqués, des articles et des renseignements actualisés à l'adresse www.SalvationArmy.ca.

SOURCE The Salvation Army

Renseignements: Neil Leduke, Directeur national du marketing et des communications, Quartier général territorial de l'Armée du Salut du Canada et des Bermudes, 416 422-6232, Neil_Leduke@can.salvationarmy.org; Linda Leigh, Directrice des communications, Quartier général territorial de l'Armée du Salut du Canada et des Bermudes, 416 422-6118 Linda_Leigh@can.salvationarmy.org

Liens connexes

http://www.SalvationArmy.ca