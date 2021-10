Walmart Canada prend le plus important engagement d'acheter du bœuf provenant de fermes et de ranchs certifiés durables au Canada

Il s'agit du plus important engagement public pris par un seul détaillant à ce jour : 1,5 million de livres de bœuf seront achetées au cours de la prochaine année civile.

C'est un moment important, cet engagement contribue à faire progresser la durabilité du bœuf au Canada et ce n'est qu'un début. La quantité de bœuf dont Walmart Canada s'approvisionnera auprès de fermes et de ranchs durables certifiés par le CRSB continuera d'augmenter chaque année.

« Le leadership d'entreprises comme Walmart inspire le changement et soutient les objectifs d'amélioration continue du secteur bovin canadien. », explique Anne Wasko, présidente du CRSB et éleveuse d'Eastend, en Saskatchewan. « Le CRSB est honoré de s'associer à Walmart Canada dans ce cheminement vers un avenir plus durable. »

L'engagement à un approvisionnement durable à ce niveau sans précédent établit un nouveau seuil dans l'industrie pour ce qui est possible et réaffirme le partenariat de l'entreprise avec la CRSB. En tant que partenaire estimé, Walmart Canada continue d'aider à élargir le programme de la CRSB au Canada, en préconisant l'amélioration continue des normes de l'industrie et en engageant un dialogue ouvert avec les partenaires de l'industrie et de la chaîne d'approvisionnement

« Nous sommes immensément fiers de ce que cet engagement signifie pour l'industrie et de l'impact qu'il aura pour nos agriculteurs et éleveurs, nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires », a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Nous faisons de grands progrès vers l'avancement de la durabilité au sein de l'industrie canadienne du bœuf, propulsés par notre engagement à être une entreprise régénératrice et rendus possibles par de solides partenariats avec la CRSB et nos fournisseurs. »

Walmart Canada s'approvisionne à 100 % en bœuf frais au Canada, soutenant ainsi les éleveurs et les agriculteurs canadiens. Ces travailleurs canadiens font partie intégrante du cheminement commun vers la durabilité et contribuent à la gestion et de la préservation de 35 millions d'acres de prairies naturelles au Canada.

Dans les mois à venir, des messages destinés aux clients seront élaborés pour faire connaître cet engagement important en matière d'approvisionnement durable en bœuf.

À propos de la CRSB

Fondée en 2014, la Canadian Roundtable for Sustainable Beef (CRSB) est une organisation collaborative et multipartite axée sur l'avancement de la durabilité environnementale, sociale et économique dans l'industrie canadienne du bœuf. La CRSB favorise la reconnaissance et les progrès continus en matière de durabilité du bœuf en effectuant des analyses comparatives et en fixant des objectifs stratégiques, et en communiquant sur l'amélioration continue sur le terrain. Le cadre de certification du bœuf durable de la CRSB, connu sous le nom de CRSB Certified, a été développé pour reconnaître les pratiques durables par le biais d'une certification par une tierce partie, pour soutenir les engagements durables des entreprises de vente au détail et de services alimentaires, et pour renforcer la confiance des consommateurs par le biais d'affirmations crédibles et scientifiques sur la production durable de bœuf au Canada. Pour en savoir plus, consultez le site crsb.ca.

Pour en savoir plus sur la contribution positive de la production de bœuf canadien et sur la façon dont les agriculteurs et les éleveurs conservent des écosystèmes sains et soutiennent l'habitat essentiel de la faune, consultez le site beeffortheplanet.ca. Suivez notre parcours de durabilité du bœuf sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité quotidiennement par plus de 900 000 clients. Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous pouvez trouver plus d'information à walmartcanada.ca et sur les pages des réseaux sociaux de Walmart Canada sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Walmart Canada Corp.

Renseignements: Steeve Azoulay, Directeur principal, Affaires publiques, [email protected]

Liens connexes

www.walmart.ca