Ce programme est conçu pour soutenir les éleveurs québécois ainsi que tous les Québécois travaillant aux différentes étapes de de la chaîne d'approvisionnement en offrant du bœuf de sources locales aux Supercentres Walmart de la province. Cette annonce fait suite à l'engagement que nous avions pris en 2021, soit de vendre le porc du Québec dans tous ses Supercentres au Québec.

Walmart Canada est très fière de protéger les emplois au Québec en collaborant avec des fournisseurs locaux. Ainsi, Walmart aide à stimuler l'économie de la province et offre des possibilités aux gens de toute appartenance. Walmart considère comme une obligation et un privilège de fournir aux Québécois des produits du terroir auxquels ils font confiance et provenant d'entreprises locales. Pour plus de détails sur les produits québécois offerts chez Walmart, visitez Walmart.ca.

« Soutenir les fournisseurs locaux, ce n'est pas seulement ce que nous disons, c'est ce que nous faisons », a affirmé Cyrille Ballereau, vice-président régional de Walmart Canada pour le Québec. « Nous sommes ravis d'offrir une délicieuse variété de produits de bœuf locaux à nos clients québécois. Cette offre donne à nos clients la possibilité d'acheter des produits de bœuf locaux chez Walmart pour soutenir les éleveurs bovins de chez nous. »

« Nous sommes extrêmement fiers d'offrir du bœuf frais de source locale à nos clients du Québec », a déclaré Robert Pereira, directeur principal de la commercialisation, viande et fruits de mer, pour Walmart Canada. « Nos clients québécois veulent soutenir les entreprises locales, et nous leur donnons cette option avec des produits de bœuf de qualité provenant d'entreprises de leur collectivité. Ce programme est un véritable avantage pour nos clients et les agriculteurs québécois qu'ils choisissent d'appuyer. »

« L'implication de Walmart dans le programme partenaires Bœuf Québec permet aujourd'hui aux consommateurs de bénéficier d'un plus grand accès à un bœuf de qualité, élevé au Québec, dans une perspective de production durable. » -- Jean-Sébastien Gascon, directeur général, Bœuf Québec. « Les éleveurs Bœuf Québec remercient Walmart pour la confiance ainsi exprimée, ce qui permet de soutenir la reconstruction de la filière québécoise, de la ferme à la table. »

Quelques faits sur Walmart Canada au Québec :

Walmart Canada sert fièrement les Québécois depuis 1994.

Walmart compte 71 succursales et plus de 14 500 associés au Québec.

Walmart a récemment acheté pour environ 3,2 milliards de dollars de produits auprès de plus de 500 fournisseurs québécois sur une période de 12 mois.

Walmart a amassé et donné plus de 5,3 millions de dollars à des organismes de bienfaisance québécois en 2021.

