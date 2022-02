Walmart effectuera un don jumelé jusqu'à concurrence de 820 000 $

MISSISSAUGA, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Walmart Canada lance sa 6e campagne annuelle « Luttez contre la faim. Amorcez le changement. » pour recueillir des fonds au profit de Banques alimentaires Canada. Jusqu'au 16 mars, le détaillant espère recueillir assez de fonds pour fournir plus de 10 millions de repas afin d'aider les communautés en situation d'insécurité alimentaire.

Banques alimentaires Canada soutient un réseau unique de plus de 4 700 organisations et agences liées à l'alimentation dans chaque province et territoire qui aident les Canadiens à faire 1,3 million de visites aux banques alimentaires chaque mois.

Les clients sont invités à se joindre à la lutte contre la faim en :

achetant des produits sélectionnés en magasin et en ligne. Un don sera fait à Banques alimentaires Canada, jusqu'à concurrence de 1,2 million de dollars. Les partenaires incluent : Campbell, Mars Canada , Kraft Heinz, Kellogg's, Conagra, Danone, Maple Leaf, General Mills, Dare, Pepsi, Mondelez, Ferrero, Coca Cola, Unilever, Grupo Bimbo.

faisant un don d'aliments non périssables à leur succursale Walmart locale

Walmart Canada effectuera également un don jumelé jusqu'à concurrence de 820 000 $.

La pandémie en cours a entraîné une augmentation du nombre de personnes visitant les banques alimentaires partout au pays. Dans de nombreux cas, ce sont des familles qui n'auraient jamais imaginé avoir besoin des ressources d'une banque alimentaire, et qui les visitent pour la première fois.

« Walmart Canada est fière de continuer à s'associer à Banques alimentaires Canada pour renforcer les collectivités dans lesquelles vivent nos associés et nos clients, » a dit Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Tandis que nous travaillons pour devenir une entreprise régénératrice, nous voulons nous assurer que toutes les collectivités ont accès à des repas nutritifs et cette campagne nous aide à atteindre cet objectif. Nous espérons que notre esprit de générosité encouragera les clients à donner généreusement pour aider à faire de cette campagne annuelle notre meilleure à ce jour. »

Chaque succursale Walmart au Canada est jumelée à une banque alimentaire locale dans sa communauté et tous les fonds recueillis restent locaux. Depuis le lancement de la campagne en 2017, Walmart Canada, ses fournisseurs et ses clients ont fourni plus de 60 millions de repas aux Canadiens, d'un océan à l'autre, en s'appuyant sur les plus de 30 millions de livres de nourriture que Walmart a données aux banques alimentaires.

« Nous sommes reconnaissants envers des partenaires comme Walmart Canada et leur campagne annuelle « Luttez contre la faim. Amorcez le changement. ». Pour la sixième année consécutive, ils démontrent leur engagement à nous aider à concrétiser notre vision d'un Canada sans faim d'un océan à l'autre. » Kirstin Beardsley, PDG de Banques alimentaires Canada.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 succursales à l'échelle nationale qui sert plus de 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada walmart.ca est visité par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous pouvez trouver plus d'information à walmartcanada.ca et sur les pages des réseaux sociaux de Walmart Canada sur Facebook, Twitter et Instagram .

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada assure un leadership national pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain en collaboration avec le réseau de banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les Canadiens vivant avec l'insécurité alimentaire. Plus de 4 700 banques alimentaires et organismes communautaires se réunissent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui, l'an dernier, ont effectué 1,3 million de visites dans ces organismes en un seul mois, selon notre rapport HungerCount. Au cours des 10 dernières années, en tant que système, nous avons sourcé et partagé plus de 1,4 milliard de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a partagé près de 168 millions de dollars en financement pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer la capacité locale tout en préconisant de réduire le besoin de banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne n'a faim. Visitezhttp://www.banquesalimentairescanada.ca/ pour en savoir plus ou nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, et LinkedIn.

Renseignements: Felicia Fefer, Walmart Canada, [email protected]; Jessica Rattray, Banques alimentaires Canada, [email protected]